Pırasanın Faydaları Nelerdir? Pırasa Suyu Ve Pırasa Tohumu Neye İyi Gelir?

Pırasa, diğer bir adıyla Allium porrum; ülkemizde iki çeşit olarak yetiştirilir. Bunlardan ilki kamış pırasa diğer ise yeşili beyazından fazla olan pırasadır.



Pırasanın Faydaları Nelerdir?



Pırasa vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir sebzedir. İçerisinde A, K, C, E ve B6 vitaminlerinin yanı sıra, demir ve magnezyum deposudur. Gelelim faydalarına;

Pırasa kaempherol içermektedir. Kaempherol ise, kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı koruyan bir flavonoiddir. Damarların dinlenmesini sağlar,

İçerisinde bulunan K vitamini, kemik sağlığınız için oldukça önemlidir. Kemiklere protein olan osteokalsini takviye eder,

Kandaki homosistein konsantrasyonunu düşürür. Ayrıca kaempherol, nitrik oksit üretimini azaltır. Böylece kalp sağlığını korur,

Diyabet, obezite ve romatoid artrit gibi kronik hastalıklarla içerisinde bulunan K vitamini sayesinde savaşır. Böylece kronik iltihap riskini azaltır,

Düşük kalorili ve yağsız olmasından dolayı diyet uzmanlarının da en çok tavsiye ettiği sebzedir. Kilo kaybına yardımcı olur,

Pırasa doğal bir idrar söktürücüdür. Vücudunuzu temizler ve cildinizdeki zararlı maddelerin atılmasını sağlar,

Pırasanın beyaz kısmı beta-karoten ve C vitamini içermektedir. Bunun yanı sıra güçlü antioksidanların birleşimi ile cildinizi güneşten koruma özelliğine de sahiptir.



Pırasa Suyu Neye İyi Gelir?



Soğan ve sarımsakla yakın akraba olan pırasa, uzmanlara göre daha sık tüketilmelidir. Pırasa lif açısından zengin bir sebzedir. Pırasayı tüketme yöntemlerinden biri de suyudur. Suyu da en az pırasa tüketimi kadar faydalıdır. Ayrıca pırasa suyunun faydaları;

Pırasa suyunun faydalarından biri sindirim sistemini çalıştırmasıdır. Kabızlığın giderilmesini sağlar,

Reglinin düzene girmesini sağlar,

Böbreklerdeki kum ve taşın düşürülmesini sağlar,

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir,

Pırasa suyu cilde sürüldüğünde sivilce ve akne gibi sorunları ortadan kaldırır,

Gözlere sürüldüğünde çapak oluşumunu engellediği gibi gözlerin dinlenmesini sağlar,

Egzama ve alerji gibi sorunlarda pırasa suyu sürülerek tedavi edilir, kaşıntıyı azaltır,

Ayrıca eklem ağrılarını azalttığı bilinmektedir.



Pırasa Tohumu Neye İyi Gelir?



Pırasanın tohumu da tıpkı pırasa ve pırasa suyu kadar faydalıdır. Kolay yetişen bir sebze olduğu için tohumu ekip pırasa yetiştirebilirsiniz. Diğer yandan pek çok kişi pırasayı direkt tüketmek ya da suyunu içmek yerine günde bir adet ilaç niyetine pırasa tohumu yutmaktadır.



Pırasanın Suyu Nasıl Çıkarılır?



Pırasa suyu elde edebilmek oldukça basittir. Marketten, pazardan aldığınız ya da kendi yetiştirdiğiniz pırasayı iyice yıkadıktan sonra dilimleyin. Ufak bir tencere ya da cezveye su doldurup doğradığınız pırasaları içerisine atın ve ocakta kaynatmaya başlayın. 20 dakika kadar kaynattıktan sonra biraz soğuması ve pırasanın suyunu çekmesi için 15 dakika dinlenmeye bırakın. Pırasaları süzdükten sonra suyunu kullanabilirsiniz.



Pırasanın Cilde Faydaları Nelerdir?



Pırasanın içerisinde A, K, E vitaminlerinin bulunmasından bahsetmiştik. Ayrıca mineraller bakımından zengin olduğu için ilk olarak cildi güneş ışınlarından korur. E vitamininin cilde iyi geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Pırasanın içerdiği E vitamini ve magnezyum cildinizdeki akne ve sivilcelerin oluşmasını engellerken aynı zamanda yok olmasını da sağlar. Özellikle egzama ve alerjisi olan kişiler pırasa suyunu bu bölgelere sürdüğünde, bölgenin rahatladığına ve kaşıntının geçtiğine şahit olacaklar.



Pırasanın Saçlara Faydaları Nelerdir?



Pırasa E vitamini ve magnezyum içerdiği için, saçları beslemektedir. Ayrıca saçların dökülmesini ve kelleşmeyi engeller. Pırasa suyunu saçlarınıza sürerek, saç diplerinize masaj yapın ve başınızda 30 dakika kadar bekletin. Daha sonra durulayın ve şampuan sürün.



Pırasanın saçlara faydası olduğunu bilenlerin en çok yaptığı hata ise, pırasa suyunu şampuanın içerisine karıştırmaktır. Fakat şampuanla hiçbir faydalı ürün karıştırılmamalıdır. Şampuan bileşenleri pırasanın faydalarını yok edecektir.