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08.09.2020 - 17:34 |

Pitbull Köpeği Özellikleri Nelerdir? Yavru Amerikan Pitbull Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Köpek cinsleri arasında en vahşi olarak bilinen Pitbull köpekleri ülkemizde birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikleri ve karakterleri bakımından ilgi çekici olan Pitbull köpekleri bazı kişiler tarafından bakılmaktadır. Peki Pitbull köpeği özellikleri nelerdir? Yavru amerikan pitbull terrier cinsi hakkında bilgileri ve pitbull köpekleri özelliklerini sizlere detaylıca inceledik.

Pitbull Köpeği Özellikleri Nelerdir? Yavru Amerikan Pitbull Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler
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19. Yüzyıldan günümüze kadar gelmiş Pitbull köpekleri vahşi olarak bilinse de eğitilir ise iyi huylu olabilen bir köpek cinsidir. Bu köpekler sahibi ne verir ise ona göre şekillenmektedir.

Pitbull Köpeği Özellikleri

Pitbull köpekleri kökeni savaşçı özelliği olarak bilinir. İngiltere ülkesinde Bulldog ve bazı terrier köpeklerin çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Bu köpekler Amerikalı yetiştiriciler tarafından Amerika'ya getirilmiş ve yetenek ile güç kazandırılmıştır.

Pitbull köpeklerinin ağırlıkları 17 ile 20 kilogram arasında olmaktadır. Yükseklikleri ise erkekler ve dişilerde değişkenlik gösterir. Erkek Pitbull köpeklerinin yüksekliği 44 ile 46 santimetre aralığındadır. Dişi Pitbull köpeklerinin yüksekliği ise 40 ile 42 santimetre arasında değişmektedir. Pitbull köpekleri çok eski savaş köpeklerinin genini taşımaktadır. Düşmanları ile karşılaştıkları zaman çok cesur olurlar. Askeri bir eğitim sonucunda sakin. İyi huylu bir köpeğe dönüşürler.

Çok sadık bir köpektir. Güçlü, kaslı ve çevik bir köpek olan Pitbull köpeklerin özellikle çene kasları çok kuvvetlidir. Başka hayvanlar veya yabancılar ile anlaşamaz. Saldırgan bir özelliği bulunması nedeniyle karşısındaki hayvanlara direk saldırabilir. Acıya dayanıklıdır. Eğitimi zordur. Fakat sahibine ve ailesine karşı itaat eden en iyi köpeklerden birisidir.

Yavru Amerikan Pitbull Terrier Cinsi Hakkında Bilgiler

Dövüş köpeği olarak bilinen Pitbull köpekleri hakkında pek çok bilgi bulunur. Fakat Pitbull köpekleri iyi bir eğitim sonucunda agresif olmayan sevecen bir yapıya sahip olurlar. Bu nedenle eğitimleri oldukça önemlidir. Bu eğitimin küçük yaşlarda verilmesi de çok önemlidir. Böylece Yavru Amerikan Pitbull Terrier aldığı eğitim ile sakin ve sevecen bir köpek halini alabilir.

Yavru Amerikan Pitbull Terrier sahiplenildiği zaman yapılacak ilk şey sakin ve sessiz bir şekilde karşılanması olmalıdır. Böylece eve alışma süresi daha kolay olacaktır. Özellikle ev içerisinde çocuk var ise köpeği mutlaka çocuklar karşılamalıdır. Yavru Amerikan Pitbull Terrier köpekleri kendi haline bırakılmalı ve arada bir sevgi gösterilmelidir. Evlerin odalarını gezmesine izin verilmelidir.

Yavru Amerikan Pitbull Terrier köpeklerine verilen sakin ortam bu köpeklerin dengeli bir ruh hali yapısına sahip olmasını sağlayacaktır. Ayrıca Yavru Amerikan Pitbull Terrier köpekleri oyun oynarken bazı şeyleri ısırabilirler. Bunu erken yaşta engellemek çok önemlidir.

Pitbull Karakter Özellikleri

Görünüş itibari ile sert bir yapısı bulunan Pitbull köpekleri doğru eğitim ile son derece sakin bir yapıya sahip olurlar. Bu eğitim ile saldırgan tavırlarından vazgeçebilirler. Karakterlerinin en önemli özelliği sahiplerine sadık olmalarıdır. Sahiplerini ölümüne koruyan Pitbull köpekleri çok iyi tırmanma özelliğine de sahiptir. İyi önlemler alınarak saldırgan ruhları uysal bir hale dönüşebilir.

Pitbull köpekleri sahiplerini koruma içgüdüsü ile hareket ederler. Bu nedenle çok dikkat edilmeli ve iyi bir eğitim verilmelidir. Aksi halde çevreye zarar verebilir ve başkalarına karşı tehdit unsuru olabilirler. Ayrıca spor köpeği olarak kullanılmalarından dolayı apartman hayatına uyum sağlayamazlar. Pitbull köpekleri bakımı itin en uygun yer bahçeler veya çiftliklerdir.

Pitbull Fiziksel Özellikleri

Pitbull köpekleri fiziksel özellikleri ile diğer köpeklerden kolaylıkla ayırt edilebilir. Pitbull köpeklerin fiziksel özellikleri şöyledir:

- Pitbull köpekleri tıknaz, kaslı, bodur ve güçlü köpeklerdir. Bu köpeklerin en güçlü yerleri kafatası ve çeneleridir.
- Kulakları genellikle kesik ve dik yapıdadır. Gözleri yuvarlaktır.
- Pitbull köpeklerinin dişleri makasa benzemektedir.
- Sırt kısmı kısa, düz ve çok güçlüdür. Karın bölümü içe çekilmiş bir şekildedir.
- Kuyruk bölümleri vücut yapılarına göre kısadır.
- Bacaklarının ön kısmı kalındır. Arka bacaklar adaleli, topuklar ise yere diktir.
- Tüyleri kısa ve serttir.

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