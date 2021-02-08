Plank Nedir, Ne İşe Yarar? Plank Hareketi Nasıl Yapılır Ve Faydaları Nelerdir?

Yüz üstü duracak şekilde kol ve ayak parmak uçları üzerinde belirli sürelerde durarak egzersiz yapmaya plank adı verilmektedir. Plank hareket egzersizi genel olarak dengeli duruşun ve sağlam kasların oluşması için oldukça yararlıdır.

Plank Nedir, Ne İşe Yarar?

Adeta bir tahta gibi dümdüz durma hareketi olarak bilinen plank, yüz üstü pozisyonunda duracak vaziyette yapılır. Ancak bu işlemde göbeğiniz yere değmeyecek şekilde olmalı ve kollarınızın dış kısımları ile ayak parmak uçlarınız ile destek alarak durmanız gerekir. Plank sayesinde göbek kaslarınızın güçlenmesi ve yağların erimesi mümkün olmaktadır.

Plank Hareketi Nasıl Yapılır ve Faydaları Nelerdir?

Plank hareketi ilk olarak 10 ile 15 saniye süre içerisinde yapılması ancak bu süreler her gün git gide artırılarak yapılması gereken egzersizdir. Adım adım plank hareket şu şekilde yapılır:

- Yüz üstü şekilde uzanın ve el avuç içiniz ile ayak parmak uçlarınız üzerinde gövdeyi yukarı doğru kaldırın.

- Bu aşamadan sonra kalça ve karın kaslarınızın mümkün olan en sert oranda sıkın. Ancak sırt, kalça ve boynun aynı doğrultuda olmasına dikkat edin.

- Bu işlemi yapmak istediğiniz süre boyunca uygulayın ve sabırlı şekilde harekete sadık kalın. Son olarak süre bitince eski pozisyonunuza geri dönün.

Yapılan plank hareketinin faydaları arasında karın kasların çalışması ve ağırlık kaldırma potansiyelinin artması mümkündür. Öte yandan düzenli yapılan egzersiz sonrasında sırt ve boyun ağrıları ortadan kalkar ve sırtın güçlenmesi mümkün hale gelir. Metabolizmayı hızlandıran egzersiz, kalça kaslarını çalıştırır. Vücudun daha dengeli olmasına yardımcı olur.