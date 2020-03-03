Cilt Yenilemede Dermapen

Merhaba değerli okurlarım,

Geçmişte pek çok kişinin tercih ettiği kozmetik uygulamalar gelişen teknoloji sayesinde günümüze kadar geliyor. Bunlardan biri de eski dönemlerde Çinlilerin tercih ettiği akupunktur uygulaması.

Akupunkturun asıl amacı, hayati enerji veya yaşam gücünün akmasına izin vermek için kanallar veya kanallar açmaktı. Günümüzde akupunktur, vücudun işlevlerini iyileştirmek ve doğal iyileştirme sürecini teşvik etmek için kullanılmaktadır.

Mikro iğnelemenin yani diğer bir adıyla dermapenin günümüzde cilt yenileme, tazelemede kullanıldığı görülmektedir.

Bu yazımda son dönemin fenomen uygulamalarından olan dermapenin hangi tedaviler için kullanılabildiğini, nasıl uygulandığını, yan etkilerini ve sonuçlarını sizler için açıkladım.

Cildinizi Yenileyen Dermapen

Dermapen tedavileri; cildi gençleştirmek, daha pürüzsüz ve daha genç görünmesini sağlamak için tasarlanmış popüler, yenilikçi, yaşlanma karşıtı ve yara izi düzeltme prosedürleridir.

Şu anda dünyanın en gelişmiş cilt iğneleme teknolojisi olan, diğer cilt gençleştirme uygulamalarına kıyasla cerrahi işlem gerektirmeyen ve ağrısız olan bu uygulama, sizi muhteşem görünümlü taze bir cilde kavuşturabilir.

Dermapenin Uygulama Alanları?

Dermapen uygulaması pek çok cilt durumlarında kullanılabilir:

Yara izlerinin giderilmesi

Yüz, boyun, el ve vücuttaki kırışıklık ve ince çizgilerin giderilmesi

Gözenek küçültme

Cilt sıkılaştırma

Gül hastalığı tedavisi

Çatlak görünümünün azaltılması

Güneş izleri giderilmesi

Cilt tonu iyileştirmesi

Akne izlerinin tedavisi

Kuru cildin yenilenmesi

Nasıl Uygulanır?

Dermapenin gelişmiş cilt iğneleme teknolojisinde, otomatik titreşimli tek kullanımlık, sterilize edilmiş bireysel mikro iğneleme uçları ile her uçta çoklu paslanmaz çelik mikro iğnelerin olduğu medikal bir alet kullanılmaktadır.

Bu şekilde doğal kolajen üretimi uyarılırken, ciltte % 80'e kadar daha fazla besin taşıyabilen ince kanallar oluşturulur ve bu da altta yatan hücreleri beslemek için cilde derinlemesine yenilik sağlar.

Cihazın uç derinliği, özel ihtiyaçlara ve farklı tedavi alanlarına bağlı olarak ayarlanabilir. Bu durum, yüz hatlarınızda, gözleriniz, burnunuz ve ağzınız gibi bölgeler üzerinde en iyi sonuçları elde etmenize olanak sağlar.

Uygulama öncesinde cilt iyice temizlenerek, dezenfekte edilir. Tedavi gerektiren bölgeye hyaluronik asit, mezoterapi çözeltileri, PRP veya CGF uygulanabilir.

Tedaviden önce uyuşturucu krem kullanılması, herhangi bir ağrıyı tamamen en aza indirmeye veya ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Tedavi Süresi Kişiye Göre Düzenlenir

Mikro iğneleme, istenen sonuçları elde edene kadar her 4-6 haftada bir güvenle tekrarlanabilir. Kolajen artırımı için tedaviler arasında minimum 4 ila 6 hafta ayırma süresi olmalıdır. 3 seans ile başlanılması önerilir. Gerekli tedavi sayısı, her bireyin tedavilere nasıl tepki verdiğine ve başlangıçtaki hasarın derecesine bağlı olacaktır.

Mikro iğneleme, vücudun tüm cilt kısımlarında (boyun, kollar, bacaklar, vb.) kullanılabilir. Çoğu kişi ilk randevudan sonra uygulamanın etkilerini görmeye başlayabilir.

Bu İşlem İçin Uygun Bir Aday mısınız?

Dermapen uygulaması herhangi bir sağlık problemi olmayan herkese uygulanabilir, tabii ki bazı kişiler hariç.

Hamilelik döneminde olanlar, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, sedef hastalığı veya egzama gibi bazı cilt hastalıklarına sahip olanlar, açık yaraları olanlar, son zamanlarda radyasyon veya kemoterapi görmüş kişiler, cilt izleri geçmişi olanlar için dermapen uygulaması uygun olmayabilir.

İyileşme Süreci Oldukça Kısa

Mikro iğnelemede iyileşme süresi oldukça kısadır. İşlemi izleyen ilk birkaç gün içinde ciltte tahriş ve kızarıklık görülebilir. Bu durum, iğneler tarafından yapılan küçük “yaralanmalara” doğal bir tepki olarak düşünülebilir. İşlemden sonra rahatsanız, işe veya okula geri dönebilirsiniz. Bazı kişiler kızarıklık azalıncaya kadar, ilk günler kamuflaj makyajı uygular. Bu kişinin tercihine kalmış bir durumdur.

Uygulamanın ardından birçok kişide hafif kızarıklık görülür. Etkiler 24-48 saat kadar sürecektir. Görünür kızarıklığı azaltmak için, işlemden sonra hyaluronik asit kullanımı ve cildin çinko bazlı güneş kremi ile korunması önerilir.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim…

KBB Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen