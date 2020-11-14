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14.11.2020 - 17:22 |

Propolis Faydaları Nelerdir? Propolis Arı Sütünün İnsan Sağlığına Hangi Faydaları Vardır?

Bitkilerin tomurcuklarından ya da iğne yapraklı ağaçlardan arıların elde ederek, enzimlerle işlemek suretiyle ürettiği propolis reçine tarzı bir ürün olarak öne çıkıyor. İnsan sağlığı için çok önemli faydaları bulunan propolis, düzenli olarak tüketilmesi gereken kaynaklardan biridir. Peki, propolis faydaları nelerdir? Propolis arı sütünün insan sağlığına hangi faydaları vardır? İşte merak ettiğiniz farklı bilgiler.

Propolis Faydaları Nelerdir? Propolis Arı Sütünün İnsan Sağlığına Hangi Faydaları Vardır?
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 Enfeksiyon hastalıklarından pek çok rahatsızlığa kadar koruma imkanı sağlayan Propolis, aynı zamanda birtakım ağrıların da giderilmesinde etkilidir. Genel olarak koyu kahverenge sahip ve kendine has bir kokusu bulunan propolis, arı poleninden farklıdır ve oldukça zengin kaynağa sahiptir. Üstelik binlerce yıldır alternatif tıp üzerinde enfeksiyon hastalıkları için kullanılan önemli kaynaklardan biridir.

 Propolis Faydaları Nelerdir?

 Doğal bir arı kaynağı olarak ele alınan ve değerlendirilen propolis, pek çok önemli faydası ile bir adım öne çıkıyor. Özellikle son dönemlerde oldukça ilgi gören propolis, antioksidan etkisi ve enfeksiyonlara karşı gösterdiği savunma mekanizması ile bilinmektedir. Tabii bunların dışında pek çok farklı faydası olduğunu söylemek mümkündür.

 - Solunum yolu enfeksiyonlarını önleme imkan sağlar.

 - Soğuk algınlığı semptomlarını önemli oranda azaltır.

 - Orta kulak enfeksiyonlarını engellediği biliniyor.

 - Hafif yanıkları iyileştirmede oldukça etkilidir.

 - Bakteriyel plaklar ile beraber diş çürüklerini azaltmada yardımcı olur.

 - Parazit tedavisinde önemli oranda katkı sağlar.

 - %70 oranında siğillerin yok edilmesini destekler.

 - Genital iltihap tedavisi için önemli katkılar verir.

 Doğal bir mucize olarak da öne çıkan propolis, yukarıda sunduğu katkılar ile beraber insan sağlığı için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

 Propolis Arı Sütünün İnsan Sağlığına Hangi Faydaları Vardır?

 Özellikle kraliçe arının yaşam kaynağı olarak da bilinen arı sütü, sunduğu faydalar ile günümüzde hala şaşırtmaya devam ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen arı sütünün en önemli yanı ise, insanın ömrünü ciddi oranda uzatmasıdır. Aynı zamanda merhem olarak da kullanılan propolis arı sütü, diğer yandan cildin daha Genç ve pürüzsüz görünmesini katkı veriyor. Özellikle cilt hastalıkları için biri bir katkı sağlayan önemli besin kaynaklarından biridir. Yapılan araştırmalar ve bilimsel çalışmalar arı sütünün aynı zamanda kanser ve benzeri hastalıkların çıkmasına karşı da destek verdiği biliniyor.

 Propolis ve Arı Sütünün Ortak Faydaları

 Propolis ve arı sütünün belli başlı bazı ortak faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar özellikle bilim insanlarının yaptığı çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkmış durumda. Bu yüzden pek çok hastalığın önüne geçmek için hala çalışmalar sürdürülüyor.

 - Sperm sayısını artırmak ve damar yapısını güçlendirme etkisiyle kısırlığa karşı iyi gelir.

 - Kalp ve damar sistemini destekleyici bir etki sağlar.

 - Tansiyon hastalığı için doğal bir ürün olarak öne çıkar.

 - Üst solunum yolu rahatsızlıkları için iyi gelir.

 - Balgam söktürücü etkisi bulunur.

 - Çocuk gelişiminde zihinsel ve fiziksel önemli katkılar sağlar.

 Bu ve benzeri özellikleri ile beraber propolis ve arı sütü, insan sağlığı için büyük bir önem arz eder.

 Propolis Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Propolis satın alırken mutlaka iyi analiz edilmiş olan ürünlere yönelmek gerekir. Mutlaka içerdiği etken maddesinin yüksek olduğuna bakılmalıdır. Özellikle toksin kalıntılar içermeyen ürünler elde etmek büyük bir sahiptir. Böylece daha saf ve doğal bir şekilde propolis ve arı sütüne değerlendirmek mümkün hale gelir.

 Propolis Kimler İçin Sakıncalıdır?

 Özellikle kanama riski olan kişiler için ve cerrahi durumdan önce kullanılması risk taşıyan besin kaynakları içerisinde yer alır. Aynı zamanda arı ürünlerine karşı alerjisi olan kişilerin de kullanmaması önerilir. Alkol ile birlikte alınmaması çok önemlidir. Zira mide bulantısı ve kusma gibi durumlar yaratabilir.

 

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