Protein Tozu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar? Protein Tozu Nasıl Hazırlanır?

Peynir altı suyu inek sütünden bir protein tozudur. Peynir altı suyu olarak ifade edilir. Kullanılan ekstraksiyon tekniklerine bağlı olarak, az çok saf bir toz elde edilir.



Protein Tozu Nasıl Kullanılır?



Proteinler çok önemli olduğundan, profesyoneller, bulunabilecekleri farklı gıdalardaki "saf" proteini izole etmeye başladılar. Bunlar; peynir altı suyu adı verilen protein tozu, yumurta, sığır eti, bezelye vb. ürünlerdir.



Protein yemek çok önemlidir. Proteinler kaslarınızı oluşturmak ve korumak için kullanılır. Aynı zamanda emilim hızı ile de ayırt edilir, bu da onu eğitim amaçlı tüketim için bir referans haline getirir. Süt peynir mayası içerdiğinde kesilmeye ve küçük topaklar oluşturmaya başlar. Kalan sıvı yüksek konsantrasyonda peynir altı suyu içerir! Toz haline getirilmiş bebek sütünün peynir altı suyuna çok benzediğini biliyor muydunuz? Aslında peynir altı suyu, her gün yediğimiz birçok yiyecekte bazen farkında bile olmadan bulunur.



Özetle ve size basitleştirilmiş bir görünüm vermek için peynir altı suyu, su ve kazein çıkarılmış sütten başka bir şey değildir. Elbette pratikte durum bundan daha karmaşık ama size anlaşılması kolay bir tanım getirmeye çalışıyoruz.



Protein dozajı ile ilgili olarak, bir sporun parçası olarak, vücut ağırlığının kilogramı başına günde 1.8 ila 2 g protein alınması önerilir. Örneğin, 80 kilogramlık bir erkekseniz, günde 160 g'a kadar (veya 80 kilogram x 2 gram) protein alabilirsiniz. Aşırı tüketim size daha fazla sonuç getirmeyeceğinden daha fazla tüketmenin bir anlamı yoktur.



Vücudunuz bir öğünde büyük miktarlarda protein ememediğinden, alımınızı birkaç öğüne yaymanız da çok önemlidir. Bu nedenle, bu miktarı günde 4 ila 5 öğün üzerine yaymanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca peynir altı suyunu mutfak tariflerinizde birleştirebilirsiniz. Az yağlı kekler, proteinli kekler ve hatta puding gibi peynir altı suyu bazlı proteinli tatlılar hazırlamak giderek daha yaygındır.



Protein Tozu Ne İşe Yarar?



Proteinler, insan vücudu için gereklidir. Tokluk etkisi yaratarak kilo vermeye yardımcı olmanın yanı sıra, kas sisteminin doğru şekilde bakımı için gereklidirler. Günlük gereksinimler söz konusu olduğunda, sağlıklı bir yetişkinin vücut ağırlığının kilogramı başına 0,8 ila 1 gram protein tüketmesi gerektiğini bilin.



Yeterli protein sağlamak için geleneksel bir diyetin yeterli olabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte, ağırlık kaldırma, kas kütlesi artışı veya daha basitçe korunması gibi yoğun fiziksel aktivite yapan kişiler için bir protein takviyesi gerekir. Bu, protein tozu tüketmeye olan ilginin ortaya çıktığı zamandır.



Gerçekten de peynir altı suyu gibi protein tozlarının çoğu peynir altı suyundan gelir. İkincisinin özü (su, yağ veya şeker olmadan) tam bir proteindir. Esansiyel amino asitler açısından çok zengindir, ancak yağ ve laktoz bakımından düşüktür.



Vücut tarafından sindirimi kolay olan protein tozu besin takviyesi olarak alınır. Anti-katabolik etkileri nedeniyle çok takdir edilen bu proteinin birincil işlevi kas kütlesini korumaktır. Ancak dengeli bir diyet olmadan bu rolü yerine getiremez.



Protein Tozu Nasıl Hazırlanır?



Kullanımları çok kolaydır ve çok pratiktirler ve hepsinden önemlisi vücut tarafından hızla sindirilme avantajına sahiptirler. Vücudunuz, yağ ve karbonhidratların aksine protein depolamaz. Böylece alım miktarının artması durumunda böbrekler fazlalığı doğrudan ortadan kaldıracaktır. Fazla tüketilen proteinler bu nedenle tuvalete gidecektir!



İyi bir egzersiz olmadan büyük miktarda protein tozu almanın kaslarınızın boyutunu artırmayacağını unutmayın. Yüksek kaliteli protein tozuna dayalı bir takviye seçerek ve doğru zamanlarda tüketerek, iyi sonuçlar elde etmek, kas kütlesi kazancınızı ve iyileşmenizi iyileştirmek için olasılıkları lehinize çeviriyorsunuz.



Seçim yapmadan önce küçük bir envanter yapmak gerekir. Yiyecekleri, özellikle sütü sindirmekte sorun mu yaşıyorsunuz? Bu durumda peynir altı suyu hidrolizatı sizin için en iyisidir.

Vücut geliştirmede acemi misiniz? Çeşitli ve dengeli bir diyetle doğal protein alımını destekleyin. Ve bu yeterli değilse, küçük dozlarda klasik peynir altı suyu ile başlayın.



Uzun zamandır egzersiz mi yapıyorsun, peynir altı suyunu ezbere biliyor musun ve daha ileri gitmen mi gerekiyor? Bu yüzden peynir altı suyu izolatı macerasını deneyin! Daha konsantre, sizi daha fazla aşmak için mükemmel olacak. En doğru hazırlama şekli ise ürünün içeriğinde anlatılan biçimdedir. Su ile olduğu gibi sütle de tüketebilirsiniz.



Protein Tozu Ne Zaman Alınır?



Günde birkaç kez protein tozu almanız önerilir. Örneğin, yoğun fiziksel çabanın hemen ardından kullanılabilir. Böylece her ağırlık antrenmanından sonra tüketebilirsiniz. Unutmayın: proteinlerin rolü daha iyi kas iyileşmesine izin vermektir.



Daha fazla verim için, antrenmandan sonraki ilk saat içinde sallamanızı tavsiye ederiz. Neden? Basitçe, bilimsel açıklamaya göre, yoğun fiziksel efor sırasında vücut proteinleri özümsemeyi durdurur. Antrenmandan sonra, dinlendiğinizde, asimile edilecek proteinleri aramaya başlar. Buna "protein penceresi" veya hatta "anabolik pencere" denir ve tam da bu, vücudunuza ihtiyaç duyduğu şeyi sunma fırsatıdır.



Bir kardiyo seansından sonra protein tozu almak gerekli değildir. Gerçekten de kardiyo, kas rekonstrüksiyonu gerektirmez, daha çok karbonhidrat yüklemesi gerektirir. Bu bir ağırlık antrenmanı seansı için geçerli değildir.



Gördüğünüz gibi, protein tozu gerçek bir doğal proteindir. Sanılanın aksine yan etkilere neden olmazlar. Sıklıkla yanlış olarak bunların böbreklerde sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyoruz. Bu yanlıştır ve konu ile ilgili yapılan çalışmalar aksini gösterebilmiştir.