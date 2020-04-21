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21.04.2020 - 17:33 |

Psa Nedir? Psa Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Psa prostat hücreleri tarafında üretilen bir proteindir. Kan testleri ile de kanda bulunan seviyesi ölçülmektedir. Psa nedir, ne işe yarar? Psa normal değeri kaç olmalı? Psa yüksekliği nedenleri nelerdir? Psa düşüklüğü nedenleri nelerdir? Sorularını cevaplayarak psa proteini hakkında tüm merak edilenleri cevapladık. Normal şartlarda kanda bulunmayan psa, kanda yükselmesi halinde insan sağlığı açısından olumsuzlukları işaret etmektedir.

Psa Nedir? Psa Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Psa Nedir?

Psa prostat tarafından üretilen protein çeşididir. Spermin sıvı hale gelmesini sağlayan bir enzim olarak görev yapmaktadır. Genellikle prostat kanallarında bulunan hücreler tarafından üretilmektedir. Ancak çok az miktarda tükürük bezleri ve pankreas tarafından da üretilebilmektedir.

Psa çeşitli nedenlerle kana karışabilir. Bu durum prostatın normal yapısını bozmaktadır. Prostat kanseri ve prostat hastalıklarının belirtisi kanda psa tespit edilmesi olmaktadır. Bu nedenle de psa testi erkek bireylerde görülen prostat kanserinin erken teşhisinde oldukça önemlidir.

Psa Normal Değeri Nedir?

Psa testinde çıkan değer arttıkça kanser riski de artmaktadır. Bu nedende 0-1 ng/ml olması daha normal kabul edilmektedir. 4 ng/ml değerin üzerine çıkması ise kanser olma riskini arttırmaktadır. Normal kabul edilen psa değeri yaşlara göre değişmektedir. Bu değerler şu şekildedir;
40-49 yaş aralığında 0-2,5 ng/ml
50-59 yaş aralığında 0-3,5 ng/ ml
60-69 yaş aralığında 0-4,5 ng/ml
70 yaş üzerinde 0-6,5 ng/ml

Psa Yüksekliği Nedenleri

Ancak şunu bilmek gerekiyor ki kanda psa tespit edilmesi sadece prostat kanseri olduğu anlamına gelmemektedir. Diğer iyi huylu prostat hastalıklarının da habercisi olabilmektedir.

Psa değerinin yükselmesi prostatın normal yapısını bozmaktadır. Bu nedenle de psa yüksekliği çeşitli hastalıkların habercisi olmaktadır. Daha doğrusu prostat hastalıkları kanda bulunan psa değerinin artmasına neden olmaktadır. Prostat kanseri dışında psa artışına neden olan hastalıklar şu şekilde sıralanmaktadır;

Prostat biyopsisi,
Prostat iltihabı,
Prostat enfarktüsü,
İdrar yoluna uygulanan cerrahi işlemler,
Ejekülasyon,
Prostat masajı.

Psa Düşüklüğü Nedenleri

Kan testi ile psa değeri tespit edilmektedir. Psa değerinin düşük olması son derece sağlıklı bir durum olarak kabul edilmektedir. Psa değerinin yüksek çıkması halinde ise bu değer düşürülmek için tıbbi yöntemler uygulanmaktadır. Psa yüksekliğine neden olan hastalık tespit edilerek tedavisi uygulanmaktadır. Bu sayede psa düşüşü sağlanmaktadır.

Psa değerinin düşürülmesi için uygun ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kan testi ile psa değerinin durumu takip edilmektedir.

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