Psikolojide Kaygı Nedir? Kaygı Bozuklukları Belirtileri Nelerdir?

Herkes maddi veya manevi konularla ilgili dönemsel kaygı yaşayabilir. Kaygı sürekli yaşanmaya başlanırsa, kişinin günlük yaşamını etkiler.

Psikolojide Kaygı Nedir?

Kaygının dozu arttığı zaman kişinin sosyal yaşamı, iş yaşamı veya okul hayatı etkilenmeye başlar. Kişi kendini mutsuz ve gergin hisseder. Bu durumda çevresindekilerle olan ilişkilerine yansır. Ayrıca kaygılı olan kişinin odaklanamama problemi yaşadığı görülür. Kaygı kişilerin sağlıklı düşünmesine engel teşkil edebilir. Kaygı duyulan durumun gerçek mi yoksa hayali mi olduğu da başka bir kriterdir.

Kaygı ile birlikte, stres duygusu da tetiklenmiş olur. Bu durum kaygı yaşayan kişileri duygusal, fiziksel ve düşünsel açılardan etkiler. Yaşamdan keyif almama, gergin ve mutsuz olma hali oluşur. Kaygılı kişiler her zaman her konunun en olumsuz halini düşünürler. Bu belki kişileri tehlikelere karşı korur ama aynı zamanda yorucu bir durumdur.

Kaygı nedir diye araştırıldığında, kaygı yaşayan kişilerde gözlemlenen bazı davranışlar tespit edilir. Bu davranışları şu şekilde sıralamak mümkündür;

Panik halinde davranış

Aşırı stresli olma

Gergin hissetme

Sürekli tetikte yaşama durumu

Uyku problemleri

Kafa karışıklığı yaşama

Mutsuzluk

Günlük hayata uyum göstermekte zorlanmak

Kaygı durumunu kendi içinde sınıflandırmak mümkündür. Fobiler, sosyal kaygı bozukluğu, ayrılık kaygısı, panik atak gibi çeşitli kaygılar vardır. Kişi kaygı durumlarında birini ya da birden fazlasını yaşayabilir. Bu durumda konusunda uzman bir psikolog ya da psikiyatra başvurmak gerekir.

Kaygı Bozuklukları Belirtileri Nelerdir?

Kaygı bozukluğu sırasında kişinin duygu durumunda bazı değişiklikler olmaktadır. Ayrıca düşünce yapısından kaynaklanan davranışsal tepkiler ortay çıkabilir. Kaygı bozuklukları belirtileri şunlardır;

Aşırı gerginlik

Sürekli stresli olma hali

Yoğun korku hissetme hali

Ataklarla beraber kalp krizi geçirdiğini düşünme

Vücuttan ter boşalması

Özgüven eksikliği yaşamaya başlamak

Yükseklik, uçak, kapalı alan korkusu geliştirmek

Ölüm korkusu yaşamak

Sürekli olumsuz düşünmek

Ailesini ve yakınlarını kaybedeceğini düşünmek

Kaygı Bozukluğu Nedenleri

Kaygı bozukluğunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Uzmanlar bu konuda birkaç teori ortaya koymaktadırlar. Bunlar;

Kişinin genetik yapısı

Beyindeki korku merkezinin hatalı çalışması

Hayatta veya çocuklukta yaşanan ağır travmalar

Yaşanan bazı ağır hastalıklar sonrası duygu durumunun bozulması

Yaşamda meydana gelen ani ve ağır bir değişim

Kullanılan ilaçların yan etkisi





