Bambu musun? Meşe misin?

Bir Japon atasözü der ki:

“Esneyen bambu direnen meşeden daha güçlüdür.”

Son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram var: “Resilience” (Rezilyans) Duygusal dayanıklılık.

Bizim coğrafyamızda olmazsa olmaz bir beceri bu… Toparlanabilme becerisi.

Kelime anlamı olarak herhangi bir değişiklik sonrası eskiye dönebilme olarak açıklanıyor bazı kaynaklarda.

Eskiye dönebilme… Ancak daha güçlü ve gelişmiş olarak.

Ülke olarak geçtiğimiz şu süreçte herkesin edinmesi gereken bir beceri. Salgın, yangın, doğal afetler… Travmayı yaşamayan bireylerin bile medyadaki görsellerin etkisi ile travma yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu beceriye mutlak ihtiyaç var.

Peki, bu toparlanma becerisi kimlerde var?

Çocuklukta katı, sert aile ortamında büyüyen bireyler, yetişkinlikte pasif, inisiyatif alamayan, karar vermekte zorlanan, gelişme ve değişmeye dirençli özellik sergilerler. Çocuk merkezli ve gerçekçi olmayan övgülerle büyüyen bireyler, yetişkinlikte reddedildiği ya da başarısız olduğu durumlarla başa çıkmakta zorlanırlar. Her şeye heves etseler de herhangi bir başarısızlıkta yeniden başlamaya güç bulamazlar. Aşırı koruyucu -yeni söylemiyle helikopter ebeveynle- büyüyen bireyler ise çocuklukta ayaklarına taş bile değmesine izin verilmediği için yetişkinlikte stresle başa çıkmakta zorlanan, olası problemlere karşı çözüm üretemeyen bireyler haline gelirler.

Psikolojik sağlamlık, toparlanabilme becerisine ise çocuklukta sevgi dolu, iyimser, şefkatli, olumlu inançlar besleyen ve yansıtan, değişimler karşısında esneyebilen, olumlu rol model olan, korku aşılamayan,felaketler karşısında abartarak değil gerçekçi tepkilerle duruma yaklaşan aile ortamında büyüyen yetişkinlerin sahip olduğu söylenebilir. Her zorluktan güçlenerek ve gelişerek çıkmayı başarabilirler. Zorluğun içinde hayatın anlamına ilişkin yeni farkındalıklar bulabilir ve değişimlerini bu yönde gerçekleştirebilirler. Kendine tanıklık eden bireyler olarak bir bambu gibi esneyebilir ve yaşantısına daha güçlenmiş olarak dönebilirler. Meşe gibi sert görünüp kaldıramayacağı güçlükte bir durumla karşılaştıklarında yıkılmazlar. Yeniden toparlanabilirler.

Şimdi siz karar verin. Bambu musunuz? Meşe misiniz?

Gündeme bakıldığında son durumun yetişkinler ve çocuklar için rezilyans kavramını önemli hale getirdiğini göstermektedir. Çünkü duygusal dayanıklılığı olan yetişkinler ve çocuklar süreçten daha çabuk toparlanarak geçebilirler.

Bu noktada çocuklarla iletişimde ailelerin tutumlarını konu aldığım KDY Yayınları’ndan çıkan Ebeveynlik Notları kitabımın da haberini sizlere vermiş olayım. Aşağıda verdiğim linkten temin edebilirsiniz.

Duygusal anlamda dayanıklı çocuklar yetiştirmek ancak kendine tanıklık eden ebeveynlikle mümkündür. Bu konuda kitap sizlere büyük açılımlar sunacaktır.

Sevgilerimle

Dilek Söylemez

Psikolojik Danışman

www.instagram.com/psk_dan_dileksoylemez

Kitap: https://www.kitapyurdu.com/kitap/ebeveynlik-notlari/560547.html