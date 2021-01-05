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05.01.2021 - 12:49 |

Saç biti nasıl temizlenir, nasıl geçer? Bit temizleyen doğal yöntemler

Saçlar düzenli bakım ve temizlik gerektirir. Aksi takdirde çeşitli saç hastalıkları ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra bit de en sık görülen bulaşıcı hastalıklardan bir tanesidir. Saç biti nasıl temizlenir, nasıl geçer? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Saç biti nasıl temizlenir, nasıl geçer? Bit temizleyen doğal yöntemler
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Saç biti her yaştan kişide çok sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Bitlenen kişilerde baş ve ense bölgesinde kaşıntı meydana gelebilir. Bit özellikle okul çağındaki çocuklarda görülmektedir.

Saç Biti Nasıl Temizlenir, Nasıl Geçer?

Bit herkeste belli bir dönemde görülebilir. Bulaşıcı bir hastalık olan saç bitinin üç ayrı çeşidi bulunur. Bu bitler baş, vücut ve kasık biri olarak üçe ayrılmıştır. En yaygın görülen bit türü baş bitidir. Baş biti genellikle okul, kreş ve anaokulu gibi ortamlarda çok çabuk bulaşır.

Genellikle çocuklarda görülen saç bitleri direkt temas ve ya dolaylı yollar ile bulaşmaktadır. Ayrıca bu bitler bit şampuanları, bit temizleme ilaçları ve doğal yollar ile yok edilebilir. Evde yapılan doğal yollar ile saç biti de tedavi edilebilir.

Saçlardaki bitleri temizlemek için genellikle zeytinyağı da kullanılmaktadır. Yoğun bir antioksidan kaynağı olan zeytinyağı yağlı dokusu ile birlikte saçtaki bitleri ortadan kaldırır. Antibakteriyel özelliği de bulunan zeytinyağı saçtaki kaşınmayı gidererek ortaya çıkacak çeşitli enfeksiyonları da önler. Özellikle hamilelik döneminde anne adaylarının bit ilacı kullanmaları tavsiye edilmez. O nedenle mutlaka doğal yöntemler ile bit temizlenmelidir. Saçlardaki bitleri tamamen yok etmek için bit yok eden şampuanlar da rahatlıkla kullanılabilir.

Bit Temizleyen Doğal Yöntemler

Saç köklerinde ve ense bölgesinde oluşan kaşıntılar ile başa çıkmak için bitlerin saçlardan tamamen temizlenmesi gerekir. Özellikle bit nasıl geçer diye merak edenler için doğal yöntemler uygulanabilir. Özellikle de yan etkisi olmayan bu doğal yöntemler sayesinde saçtaki bitlerden kolay bir şekilde kurtulmak da mümkün. Saçlardaki bitleri temizlemek için sirke, mayonez, vazelin, zeytinyağı ve sarımsak kullanılabilir.

Sirke ile saçtaki tüm bitler temizlenebilir. Özellikle de saçtaki bit temizliğinde beyaz sirke kullanılmalıdır. Aynı oranda beyaz sirke ve su bir kaba alınır. Oluşan bu karışım tüm saça masaj yapılarak sürülür. Saç derisine iyice yedirilen beyaz sirke yaklaşık 2 saat kadar saçta bekletilir. Daha sonra ise aralıklı özel bit tarağı ile saç iyice taranır.

Bu şekilde saçtaki ölü bitler hızla saçlardan uzaklaştırılır. Beyaz sirke ile yapılan uygulamanın ardından saç şampuan ile köpürtülerek bol su ile yıkanmalıdır. Saç bitlerini yok etmek için vazelin saç derisine sürülebilir. Saç bir bone ile kapatılır. Bir gece bekletildikten sonra sabah bebek yağı sürülmelidir. Bit tarağı ile iyice taranan saç şampuan ile yıkanıp durulanmalıdır.

Bitleri Temizlemek İçin Neler Yapılmalıdır?

Doğal yöntemler ile bitleri temizlemek isteyen kişiler Hindistan cevizi yağı da kullanabilirler. Saçlar parça parça ayrılarak saç derisinin her yerine Hindistan cevizi yağı sürülür. Bu yap yaklaşık 15 dakika bekletildikten sonra saç aralıklı bit tarağı ile iyice taranır. Bu şekilde ölü bitler de saçtan uzaklaştırılır. Daha sonra ise saçlar şampuan ile iyice yıkanıp durulanmalıdır. Sarımsak ile bitleri temizlemek için ise 10 diş sarımsak iyice ezilmelidir. Ezilen sarımsak içerisine 3 yemek kaşığı limon suyu konulup karıştırılır. Bu karışım macun kıvamına geldikten sonra ince aralıklı bit tarağı ile saçlar taranır. Böylece ölü bitler de saçlardan uzaklaştırılır.

Bu yöntemin yanı sıra Aloe Vera bitkisi ile saçtaki bitler de temizlenir. İçinde yoğun miktarda asit bulunan Aloe Vera jeli başa sürülmelidir. Bu maske bone ile kapatılmalı. Kuruyana kadar bekleyen Aloe Vera iyice kuruduktan sonra baş bölgesine elma sirkesi ile masaj yapılmalı. Sonrasında ise bit tarağı ile temizlenir. Saçlardaki bitleri yok etmek adına doğal çözümler ve ya bit ilaçları kullanılabilir. Bunun yanı sıra Bit bulaşıcı bir hastalık olduğu için havlu, tarak gibi kişisel bakım malzemeleri asla ortak kullanılmamalıdır.

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