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28.12.2012 - 17:40 |

Sağlıklı bir hamilelik geçirmek istiyorsanız bu testleri yaptırın!

Sağlıklı bir hamilelik, hamilelik öncesi dönemde sağlığınızla ilgili testleri yaptırmakla başlar. Bu nedenle çocuk istediğinize karar verdiğinizde önce bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile görüşerek bilinçli bir sürece girmelisiniz.

Sağlıklı bir hamilelik geçirmek istiyorsanız bu testleri yaptırın!
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Hisar Intercontinental Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İrem Cansever’le hayatınızın en güzel hediyesi olan bebeğinizden haberdar olduğunuz ilk andan itibaren adım adım gelişimini konuştuk.

Hamilelik öncesinde Pap-Smear, kan sayımı, TSH tetkikleri ve ultrasonografik muayenenin mutlaka yaptırılması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. İrem Cansever; ‘Bebeğinizin sağlıklı bir gelişim göstermesini istiyorsanız gebelik oluşmasından en az 6 hafta önce folik asit kullanımına başlamanız gerekir. Adetiniz geciktikten sonra yaptırdığınız gebelik testi pozitif çıktığında çok fazla beklemeden gebelik kesesinin rahim içinde olup olmadığına bakılması için mutlaka hekiminize başvurun. Asıl hamilelik maceranız bebeğinizin kalp atışını duyduktan sonra başlar. Sağlıklı hamilelik dönemi kişiden kişiye farklılık gösterir. Herhangi kronik bir hastalığı olmayan gebede dikkat edilmesi gereken şeyler farklı; kronik bir hastalığı veya sürekli ilaç kullanması zorunlu bir özel durumu olan bir gebede dikkat edilmesi gereken şeyler farklıdır.’ açıklamasında bulundu.

Beslenmeniz Bebeğinizin Gelişimi İçin Çok Önemlidir!

Hamilelik döneminde beslenme en önemli konudur. Beslenmenize dikkat etmeniz; protein, karbonhidrat ve yağı dengeli olarak tüketmeniz gerekir. Hamilelik dönemi boyunca 9-15 kg arasında almanız idealdir. Bu kilonun altında veya üstünde alındığında doğum şekli, bebeğin gelişimi ve lohusalık dönemi ile ilgili olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.

Vitamin, Omega 3, kalsiyum ve magnezyum takviyeleri de sağlıklı bir hamilelik dönemi için gerekli desteklerdir. Gebelik süresince yapılan kan sayımı takiplerinde demir eksikliğine ilişkin bir bulgu görüldüğünde özellikle demir ilaçları kullanılmalıdır.

Hamileliğinizin Sağlıklı Devam Edebilmesi İçin Stresten Uzak Durun!

Hamileliğin sağlıklı devam edebilmesinde çevresel faktörler büyük rol oynar. Baskı altında ve çok yoğun çalışan annelerin bebekleri daha düşük tartılı doğmaya meyillidirler. Sürekli huzursuz bir aile çevresinde olan hamile, doğum öncesi ve sonrası depresyona daha sık maruz kalır. Günümüzde bilinçlendirici pek çok kitap, dergi ve internet sitesi bulunmasına rağmen sağlıklı gebelik süreci ile ilgili en doğru bilgileri doktorunuzdan öğrenebileceğinizi unutmayın! Yanlış yönlendirmeler dönüşü zor olan bir yola girmenize neden olabilir.

Bebeğinizin Gelişimini Ultrason Takipleriyle İzleyebilirsiniz…

Hamilelik, başlangıcından itibaren dikkatle takip edilmesi gereken bir durumdur. Her gebelik haftası anne veya bebekle ilgili olumlu/olumsuz birçok bulguyu ortaya çıkarır.

İlk Kontrol: Adet gecikmesi nedeniyle yapılan gebelik testinin pozitif çıkmasıyla hamilelik sürecinin ilk kontrolü gerçekleştirilir. İlk ultrason muayenesinde gebelik kesesinin rahim içinde olup olmadığına bakılır. Gebelik kesesi rahim içinde görülmez ise dış gebelik için tetkik yapılması gerekir.

6. Hafta: Hamilelik kesesi rahim içinde tespit edildikten sonra yaklaşık 6. haftada vajinal ultrason ile embriyoda kalp atışları tespit edilir. Vajinal ultrason ile 7. haftanın sonunda hala kalp atışı görülemiyorsa gebeliği sonlandırmak gerekir. Kalp atışının görülmesinin ardından hamileliğin sağlıklı ilerlemesi için ilk testlere başlanır.

Bu Testleri Mutlaka Yaptırın!

Kan Sayımı: Hamilelik sürecinde demir eksikliği yaşanmaması ve gerektiğinde demir takviyesi amacıyla yapılan testtir.

TSH: Önceden bilinmeyen ve gebelikte aktif olarak ortaya çıkabilecek tiroid hastalığının tespiti için yapılan testtir. Tiroid hastalığı annenin yanı sıra bebeğin gelişimini de olumsuz yönde etkilediği için çok önemlidir.

Kan Grubu: Anne ve babadan kaynaklanabilecek kan uyuşmazlıkları için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik yapılan testtir.

Torch Tayini: Toksoplazma ve Rubella (Kızamıkçık) gibi hamileliğin sonlandırılmasına neden olabilecek önemli ve aktif enfeksiyonların erken dönemde tespit edilerek tedavi sürecinin başlatılması için yapılır.

Seroloji: HIV ve özellikle ülkemizde çok sık görülen Hepatit B testleri gebelik sonrasında da bebeğin sağlığı için çok önemlidir.

Tam İdrar Tahlili: Hamilelik sürecinde görülecek gizli idrar yolu enfeksiyonları erken dönem düşüklerin en sık görülen nedenidir. Bu yüzden tam idrar tahlilinin mutlaka yaptırılması gerekir.

8. Hafta: Ultrasonda kalp atışının tekrar teyidi yapılır. Çünkü birden fazla faktör nedeniyle embriyo kalp atışı durabilir.

12. Hafta: Bu haftada yapılan muayenede ense kalınlığı ölçümü ve en yüksek duyarlılığa sahip down sendromu taraması olan ikili test yapılır.

16. Hafta: Bebeğinizin cinsiyetini öğrenebileceğiniz dönemdir. Tercih ederseniz üçlü ya da dörtlü test uygulamalarını da bu dönemde yaptırabilirsiniz.

22. Hafta: Detaylı ultrasonografi bu haftada yapılır. Özellikle bu haftanın tercih edilmesinin nedeni kardiyak anomalilerinin bu haftadan itibaren çok daha net teşhis edilebilmesidir.

24-28. Haftalar: Gebelik diyabet taramasına yönelik 75 gr oral glikoz tolerans testi yapılır.

28. Hafta: Bu hafta itibari ile ultrason kontrolleri daha sık yapılmaya başlanır. Tercihen 30, 32, 34, 36. haftalar olarak devam edilir. Çünkü gelişme geriliği bu haftalarda başlar ve belirgin hale gelir. Gelişme geriliğinin erken tespit edilmesi, bebeğin anne karnında kaybına kadar; birçok sorundan da korumuş olur.

36. Hafta: Bu haftada bebeğinizin tahmini kilosunu ve duruş şeklini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca 32. haftadan sonra göbek kordonundan yapılan doppler incelemesi bebeğinizin sağlığı açısından, anne karnında yeterli oksijenizasyona sahip olup olmadığı bilgisini verir. Eğer gelişme geriliği tespit edilirse doppler ultrasonun bir faydası daha ortaya çıkar. Gelişme geriliği olan bebeklerde doğal mekanizma en önemli organ olan beyini korumaktır. Bu noktada doppler usg ile middle cerebral arter doppleri yaparak beyin korumaya alınmış mı yani gelişme geriliği ileri seviyede sıkıntı yapmaya başlamış mı diye bakıp doğum kararı verilir.

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