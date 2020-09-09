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09.09.2020 - 14:55 |

Saint Bernard Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru St Bernard Cinsi Hakkında Bilgiler

Saint Bernard köpekler genel olarak halk arasında salyaları ile ünlü olan ve de halkın sevgisinin çoğunu aslında Beethoven adlı film ile kazanmış bulunan bir köpek ırkı olmaktadır. Saint Bernard köpeklerinin karakter özellikleri nelerdir? Saint Bernard köpeklerinin fiziksel özellikleri nelerdir? Saint Bernard köpeklerinin hastalıkları nasıl olur? Saint Bernard yavru köpeğinin cinsi hakkında detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Saint Bernard Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru St Bernard Cinsi Hakkında Bilgiler
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Saint Bernard köpekler dünyada çok eski olarak bilinen bir köpek ırkıdır. Bu ırk genel olarak koku alma duyularının çok iyi olması ile bilinmektedir.

Saint Bernard Köpek Cinsi

Eski bir ırk olan bu köpek cinsi aslen İspanya ve İsviçre arasında bulunan zorlu Alp dağları geçidinde genelde yolculara sığınak sağlamak amacı ile kurulmuş olan manastırda St. Bernard de Menthon aracılığı ile milattan sonra 980 yılında ortaya çıkmaya başlamıştır. Saint Bernard köpeklerin koku alma duyusu o kadar güçlü olmaktadır ki genelde metrelerce kalın bir kar altındaki kişilerin bile yerini tespit edebilirler. Irk ayrıca aynı zamanda fırtına ve de çığ tehlikesini çok önceden hissedebilmesi ile de ünlüdür.

Saint Bernard Köpek Cinsi Fiziksel Özellikleri

Saint Bernard köpeklerin tüyleri genelde kısadır. Tüyleri düz ve de hafif dalgalı da olabilir ayrıca bunun dışında bu köpeğin tüyleri parlak, yumuşak ve sıktır. Sahiplerine bu köpeklerin haftada bir ya da iki kez fırçalanması önerilmektedir. Tıraş ihtiyacı genelde yoktur. Yıkamak gerektiği zaman kuru şampuan uygulanmalıdır. Bu köpekler orta derecede tüy döken köpek sınıfına girmektedir. Saint Bernard köpekler beyaz, kızıl, siyah, tem rengi gibi renklerde ve kaplan desenli olur. Bu köpeklerin ağırlıkları erkeklerde 50 kg ile 81 kg iken, dişilerinde ise 50 kg ile 81 kg şeklindedir. Bu cinsin boyları erkeklerde 69 cm civarında iken dişilerde ise 63 cm civarındadır. Baş kısımları ise çok büyük olan bu köpeklerin ağırlığı fazladır.

Saint Bernard Köpek Cinsi Karakter Özellikleri

Kişilik olarak göze önüne alındığında Saint Bernard köpekler oldukça uysal, nazik, sabırlı, çok arkadaş canlısı ve sevgi doludurlar. Saint Bernard cinsi yavaş yavaş hareket eden, itaatkar bir köpektir. Bu köpeklerin hemen hemen tek kötü huyu çok fazla salyalı olmalarıdır. Arama köpeği ya da bekçi köpeği olarak kullanılmanın yanı sıra iz sürücü ya da kurtarma köpeği şeklinde de kullanılır. Bu ırk erken yaştan itibaren diğer insanlar ile oldukça iyi sosyalleştirilmelidir.

Saint Bernard Köpek Cinsi Köpeklerin Hastalıkları

Hemen hemen herkes tarafından çok sevilen bu Saint Bernard köpek cinsinin yatkın olduğu hastalıklar genel olarak Wobbler sendromu, deri problemleri, kalp rahatsızlıkları, kalça displazisi, entropion, ektropion, mide dönmesi ya da osteosarkom'dur. Bu harika koku olabilen köpeklerin yaşam süresi genel olarak 8 yıl ile 10 yıl arasında değişmektedir.

Yavru Saint Bernard Köpek Cinsi Hakkında Bilgiler

Yavru Saint Bernard köpek cinsi genel olarak iş köpeği şeklinde bilinirler. Diğer bir adları ise St. Bernhardshund şeklindedir. Yavru Saint Bernard köpekler genelde sahiplenen kişi tarafından güzel bir şekilde eğitilmelidir. Bu köpeklerin kemik gelişimlerinin tamamlanması süresine kadar çok fazla egzersizler yaptırmamak gereklidir. Yani en azından ortalama olarak 2 yaşına kadar bu köpekleri bekletmek ve yavaş hareket ettirmek uygundur. Yavru Saint Bernard köpekler küçük olduğu zamanlarda her daim oyun isterler bu neden ile onlar ile küçük küçük oyunlar oynanabilir ve de bu harika köpekler ile beraber bir takım kısa yürüyüşler yapılması her zaman için yeterli olmaktadır

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