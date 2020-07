Şakayık Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Şakayıkgiller familyasından olan şakayık çiçeği, Güney Avrupa ve Kuzey Amerika ile beraber Asya'dan kökeni gelen en özel çiçekler arasında yer almaktadır. Botanik açısından ise ele alındığı zaman işçi paeonia şeklinde biliyor. Muhteşem bir güzellik sunmasının yanı sıra dayanıklı olması ile bilinen bu özel çiçek, kurallara uyularak dikkatli şekilde bakıldığında harika bir görsel ortaya çıkarmaktadır.



Şakayık Çiçeği: Anlamı, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Pek çok özelliği ile beraber şakayık çiçeği en çok sevilen türler arasında yer almaktadır. Özellikle evde ya da iş yerleri ile birçok farklı mekanda daha ferah bir görüntü elde edebilmek amaçlı değerlendirilir.



- Pembe, sarı, krem ve beyaz renkler üzerinde değerlendirilebilmektedir.

- Kesme ile beraber bahçe çiçekliği noktasında çok fazla tercih edilir.

- Ortak şekilde güzel bir koku ya yerken özellikleri birbirinden farklılık gösterir.

- Nisan ve mayıs aylarında daha çok çiçek açan bu özel tür, aynı zamanda yavaş büyüyen bir yapıya sahiptir.

- Çiçekleri genelde yarı katmerli ya da katmerli biçiminde görülür.

- Rakım açısından yüksek bölgelerde yetişen şakayık çiçeği, Türkiye'de de oldukça fazla bölgede yetişmektedir.



Özellikle yurtdışına ihraç edilmesi konusunda konuşulan en önemli çiçekler içerisinde yer alıyor. Zira ülkemizde çok bulunması ile beraber, aynı zamanda dünya çapında oldukça beğenilen çiçek türleri arasında geliyor.



Şakayık Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



Genelde yaz başlarken açan şakayık çiçeği, o yüzden soğuklardan pek memnun olmayan ancak en güzel çiçekler arasında yer almaktadır. Her ne kadar güneşi seven bir çiçek olsa dahi, doğrudan dik açıyla güneşin gelmemesine özen gösterilmelidir. Özellikle bu konuda çok nazlı ve narin bir çiçek olduğu için dikkat edilmelidir. Sulama konusunda ise bitkinin köklerinin serin kalması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle nemli ortama seven şakayık çiçeği için kuru kaldığı dönemlerde mutlaka su ile takviye yapılmalıdır. Genel olarak 3 günde bir sulama gerçekleştirebilirsiniz.



Toprak açısından ise homo su ve toprak değerlendirmeye özen göstermeniz gerekiyor. Zengin kaynağı sahip iyi drene edilmiş olan toprakları seven bir çiçek olduğu unutulmamalıdır. Özellikle gübreli toprak kullanılırsa daha canlı çiçekler ile daha hızlı şekilde büyümesi öne çıkar. Aynı zamanda çok fazla hava akımı bulunan ortamları sevmeyen bir çiçek olduğunu söylemek gerekir. O yüzden mutlaka daha sakin bir hava yapısına sahip ortamda beslenmesi önerilir.



Çok yer değiştirmeye sevmeyen bir çiçek olarak şakayık öne çıkıyor. O yüzden belli bir yer belirledikten sonra sürekli yer değiştirmeye özen göstermeniz önemlidir. Ayrıca eğer birden fazla ekim yapacaksanız bitkileri çok sık yerleştirmemeye özen göstermelisiniz. Özellikle çok fazla temastan hoşnut olmayan bir çiçektir. Bütün bu unsurlara dikkat etmek suretiyle şakayık çiçeğini pek çok farklı yede yetiştirebilirsiniz. Özellikle gür ve canlı yapısı ile beraber farklı renkleri üzerinden ortama harika bir hava kattığını söylemek gerekir.