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20.07.2020 - 21:18 |

Sardunya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sardunya çiçeği, günümüzde en çok yetiştirilen süs bitkilerinin başında geliyor. Kırmızı ve mor gibi canlı renklere sahip olan bu bitkiler özellikle balkonlarda ve bahçelerde yetiştirilmek için uygundur. Yeteri kadar ışık aldığı takdirde teraslarda da bakımı gerçekleştirilebilir. Başta özellikleri ve faydaları olmak üzere sardunya çiçeği hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

Sardunya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Ana vatanı Afrika olan bu bitkiler yaz aylarında açar. Estetik görünümleri sayesinde ev ve iş ortamlarında da sıklıkla yetiştirilir. Doğada 400'e yakın türü bulunan sardunyalar insan sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak birçok fayda sağlamaktadır.

Sardunya Çiçeğinin Anlamı

Sardunya çiçekleri, gül ve menekşe ile birlikte romantik ilişkilerde en çok tercih edilen çiçeklerden biridir. Orta Çağ'dan bu yana sonsuz aşkı temsil eder. Aynı zamanda çiftler arasındaki sadakati güçlendirdiğine inanılır. Eski zamanlarda gücü ve zarafeti simgeleyen sardunya çiçekleri günümüzde evlenme teklifi edilirken de sıklıkla tercih ediliyor.

Sardunya Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Çok fazla rengi bulunan sardunyaların en sık rastlanan renkleri arasında mor ve mavi yer alıyor. Ceylangözü ve sakız sardunya ismiyle bilinen çeşitleri de mevcuttur. Tüm yıl boyunca aralıksız çiçek açabilirler. Uzun ömürlü bitkiler arasında yer alan sardunyaların özellikle bodur olanları çok daha dayanıklıdır. Dayanıklı olmasındaki en büyük etken yarı odunsu yapısıdır. Bu sayede çevre şartlarından ve ani ısı değişimlerinden bile etkilenmez. Sıcak ve ılıman iklimleri seven bu çiçekler Türkiye'de ise en çok Akdeniz ve Ege bölgesinde yetiştiriliyor.

Sardunya Çiçeğinin Faydaları

Bu özel süs bitkilerinin insan sağlığına hem fiziksel hem de psikolojik yönde olumlu etkileri bulunuyor. Aynı zamanda cilt bakımında da yoğunlukla kullanılan bir çiçek türüdür. Özünden elde edilen yağlar yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları ortadan kaldırır ve cildi nemlendirir. Sivilce ve akne oluşumunu engelleyen minerallere sahip olan sardunya çiçekleri cilt tabakasındaki koyu lekeleri de ortadan kaldırır.

Özellikle sinüzit rahatsızlığı bulunan kişilerin evlerinde sarduna yetiştirmeleri öneriliyor. Doğal bir ağrı kesici özelliği taşıyan bu süs bitkisi, grip ve nezle gibi kış hastalıklarının çok daha hafif atlatılmasını da sağlıyor. Vücutta biriken ödemlerin dışarı atılmasını kolaylaştırır. Günümüzde sardunya çiçeğinden yapılmış birçok ilaç bulunuyor. İçerdiği en önemli faydalardan bir diğeri ise tahriş olan boğazları yumuşatmaktır. Kokusu bulunduğu her ortama pozitif enerji saçar ve stresi büyük oranda azaltır.

Sardunya Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Soğuk iklimlerde yetişmeyen sardunya çiçekleri aşırı sıcak ortamları da sevmez. 12 - 15 derecelik oda sıcaklığında muhafaza edilen süs bitkileri çok daha hızlı bir şekilde açıyor. Genelde bahçe ve balkon gibi dış mekanlarda bakılan sardunyaların kapalı ortamlarda bakımı zordur. Saksısı ışık alacak şekilde konumlandırılırsa çok daha hızlı büyür. Her çiçekte olduğu gibi sardunyalarda da sulama sıklığı büyük önem taşıyor.

Kışın haftada bir ya da iki kere sulanması öneriliyor. Yazın ise haftanın en az 3 günü sulanmalıdır. Sularken toprağın her yerinin su aldığına ekstra özen gösterilmelidir. Toprak yeteri kadar su almadığı takdirde çiçeklerin hastalanma riski artar. Kapalı ortamlarda yetiştirilmek istendiğinde ekstra özen gösterilmelidir. Kaliteli toprak seçimi ve sulama periyotlarına dikkat edilmesi sardunyaların ömrünü uzatır.

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