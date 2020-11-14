Sarımsağın Faydaları Nelerdir, Nasıl Kullanılır? Çiğ Sarımsak Saça Ve Cilde İyi Gelir Mi?

Soğanlı bir bitki türü olan sarımsak, içerisinde bolca allicin, Beta-carotene, kalsiyum, selenyum, demir, fosfor, potasyum, Vitamin B1- B2-B3, vitamin C ve daha birçok yararlı gıda maddesi barındırır. Toprak altında bulunan kısmında, yapraklarında ve saplarında kokulu bir yağ bulunur.



Sarımsağın Faydaları Nelerdir?



İçerisinde bulunan allisin sayesinde mantar oluşumunu engeller,

Yaşlanma üzerinde geciktirici etkiye sahiptir,

Mantar oluşumunu engellemesi sayesinde akne tedavisinde kullanılır,

Barındırdığı antioksidanlar sayesine cildin genç kalmasını sağlar,

Selenyum mineralleri sayesinde kanserle savaşır.

Salisilat içerdiği için sağlıklı bir kan dolaşımı sağlar,

Tırnak sararmalarını geçirmede etilidir,

Tansiyonu düzenler, kalp ritmini rahatlatır,

Saç dökülmelerine karşı doğal bir ilaçtır,

Damar tıkanıklığının önüne geçer,

İçeriğinde bulunan sülfür, dolaşım sistemini rahatlatır,

İçeriğinde bulunan vitaminlerle grip ve soğuk algınlığına karşı kullanılır,

Balgam söktürücü etkisiyle öksürüğe iyi gelir,

Antifungal etkisiyle vücudu virüslere karşı koruyor,

Kas rahatsızlıklarına iyi geliyor,

Afrodizyak etkisiyle cinsel performansı arttırır,

Antibiyotik etkisiyle iltihaplı hastalıklara iyi gelir,

Kanser hücrelerinin vücuda yayılmasını önler,

Kabızlığa karşı etkili bir silahtır,

Vücuttaki demir düzeyini dengede tutar.



Sarımsak Nasıl Kullanılır?



Sarımsak, çiğ olarak kullanılacağı gibi pişirilerek de kullanılabilir. Özellikle çiğ olarak kullanıldığında daha etkilidir. Sarımsak, hastalığın durumuna göre veya cildin yapısına göre yutarak kullanıldığı gibi ezerek krem haline getirilerek de kullanılabilir. Bazı durumlarda bal, limon gibi diğer karışımlarla da kullanılabilir.



Çiğ Sarımsak Saça Nasıl İyi Gelir?



Sülfür, saç sağlığı açısından oldukça önemlidir. Sarımsağın içinde de oldukça bol bulunur. Keratin bakımından zengin olan sülfürde, saç üretimini sağlar. Bu bakımdan sarımsak, saç çıkarmada oldukça etkilidir. Günümüzde bundan dolayıdır ki, sarımsaklı şampuanlar ve saç kremleri yoğun olarak üretilmeye başlanmıştır.



Sarımsak içeriğinde bol miktarda kalsiyum barındırır. Bu saçın sorunsuz bir şekilde uzamasını sağlar ve dökülmesini engeller.



Sarımsak Saç Dökülmesini Öner



2-3 diş sarımsak zeytinyağında 1hafta bekletilir. Elde edilen sarımsak yağı ile, haftada 2-3 kere saça masaj yapılır. Bu sayede saç dökülmesi sorunun giderildiği, daha sağlıklı ve gür saçları oluştuğu gözlenir.



ÇİĞ Sarımsak Cilde Nasıl İyi Gelir?



Sarımsak, gençleştirici bir etkiye sahip olduğu gibi, akne ve leke tedavisinde de oldukça faydalıdır. Çiğ sarımsaktan küçük bir parça kesilen bölüm, 5 dakika kadar akne ve sivilce gibi sorunlu bölgeye sürülür ve sonrasında suyla temizlenir. Haftada bir iki defa uygulandığında aknelerin üzerinde oluşan kızarıklığın hafiflediği ve sivilcelerin kaybolduğu gözlenebilir.



Sarımsak Cilt Çatlaklarına Nasıl İyi Gelir?



Sarımsak cilt çatlaklarının hafiflemesine ve azalmasına yardımcı olur. Yarım yemek kaşığı ezilmiş sarımsak suyunu, çatlak tedavisinde kullanılan bitkisel yağlar ile birlikte karıştırılır ve sorunlu bölgeye masaj yapılarak sürülür. 5-10 dakika masaj sonrasında cilt yıkanır. Bu uygulamaya haftada 3 defa kullanarak, cilt çatlaklarınızı hafifletebilirsiniz.



Sarımsağın Tırnağa Faydaları Nelerdir?



Sarımsak, tırnak sararmasının giderilmesi üzerinde oldukça etkilidir. 2 diş sarımsak ezilerek tırnak üzerine sürülmesi ve 5 dakika bekletilmesi gerekir. Bu işlem haftada 2 defa uygulandığında, tırnak sararmalarının geçtiği ve daha parlak tırnaklara sahip olduğu gözlenir. Ayrıca ezilen sarımsaklar, tırnağı güçlendirerek kırılmasını önler ve sağlıklı uzamalarını sağlar.