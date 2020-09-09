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09.09.2020 - 16:55 |

Savannah Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Savannah Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Melez bir ırk olan Savannah kedisi, ülkemizde ''Serval'' ismiyle de biliniyor. Bilimsel adı ise, Leptaliurus Serval'dir. Uzun bir gövdeye ve atletik bir yapıya sahiptir. Melez bir ırk olan Serval kedisi, benekleriyle ünlüdür. Savannah kelimesinin fiziksel özellerin nelerdir, yavru kedisinin bakımı nasıl yapılır? Merak edenler için tüm detaylarıyla araştırdık

Savannah Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Savannah Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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En yeni kedi türlerinden biri olan Savannah 7 Nisan 1986 tarihinde Afrika kıtasında oluşturuldu. Farklı görünümü ve özellikleriyle dikkat çekti. Ünü kısa süre içerisinde önce Avrupa, sonra Amerika kıtasında yayıldı. Savannah, sadece 32 yıllık bir tarihe sahip olmasına rağmen dünyadaki en popüler kedi türleri arasında yer almaktadır.

Savannah Kedisi Özellikleri Nelerdir?

Savannah kedileri, sık sık benekli tekirler ile karıştırılsa da onlardan çok daha uzun ve atletiktir. Sırtını kaplayan benekler de çok daha belirgin ve koyudur. Son yıllarda Türkiye'de de popüler olan bu kedinin çocuklarla arası oldukça iyi. Farklı bir kedi türü sahiplenmek isteyen ailelerin ilgi odağı olan Savannah kedileri uyumlu ve sakin yapılarıyla biliniyor.

Savannah Kedisi Karakter Özellikleri

En uysal kedilerden biri lan Serval kedileri, enerjisini yaramazlık yapmak için değil oyun oynamak için harcar. Sahibi kendisiyle oynamasa da bir top ya da herhangi bir eşyayla dakikalarca oynayabilir. Yabancılara karşı başta utangaç olsa da kısa sürede alışır ve kendini sevdirir. Fazlasıyla duygusal bir yapıya sahip olan Savannah kedileri, sahibiyle birlikte uyumayı sever. Tasmaya çok çabuk adapte olduğu için veterinere kafes yerine tasmayla götürülebilir.

Meraklı bir yapıya sahip olan Savannah kedisi, poşet ve çekmeceleri karıştırmayı çok sever. Bu nedenle kedi sahiplerinin değerli eşyalarını ortada bırakılmaması öneriliyor.

Savannah Kedisi Fiziksel Özellikleri

Savannah / Serval ''Orta Boy Kedi'' sınıfında yer alır. Yetişkin erkeklerin boyu 62 - 63 cm. iken, dişilerin boyu 56 - 57 cm.'dir. Yetişkin dişiler genelde 12 - 13 kilodur. Erkekler ise 18 kiloya kadar çıkabilir. Uzun ve atletik yapısı sayesinde zıplama yetenekleri oldukça gelişmiştir. Göz rengi genelde siyah ve kahverengidir. Fiziksel olarak oldukça güçlüdürler. Kalın kürkleri sayesinde soğuk havaya dirençli olan Savannah kedileri, sıcak havadan çok hoşlanmazlar. Günün 12 -13 saatini uyuyarak geçirirler. Özellikle uyuduktan ve yemek yedikten sonra oyun oynamak isterler.

Kolay kolay hastalanmayan Savannah kedilerinin ortalama yaşam süresi 17 - 18 yıldır. Ancak iyi bakılır ve aşıları yapılırsa bu süre 20 - 21 yıla kadar uzatılabilir.

Yavru Savannah Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Tüm melez ırklar gibi Savannah kedisi de hastalıklara yatkındır. Bu neden bakımında beslenme başta olmak üzere belli başlı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Ucuz ve kalitesiz kuru mamalar, bağırsaklarının düğümlenmesine neden olabilir. Sanılanın aksine pişmiş et, kedilere zararlıdır. Bu nedenle ödül maması olarak çiğ balık verilmelidir. Mamaların kalitesi kadar beslenme takvimi de son derece önemli. Savannah kedileri doğaları gereği oldukça düzenlidir. Bu nedenle yemek saatlerine dikkat edilmeli, mamaların her gün aynı saatlerde verilmesine özen gösterilmelidir.

Serval kedilerinin en önemli özelliklerinden biri fazla ses çıkarmamalarıdır. Sadece su ve mama istediklerinde miyavlarlar. Bu nedenle evde bakımı kolaydır. Ancak diğer kedilerle bir arada bakılması da bir o kadar külfetlidir. Yavruyken sahiplenilirse diğer evcil hayvanlarla uyumu daha yüksek olur. Fakat evinde muhabbet kuşu ya da hamster besleyenlerin Savannah kedisi önerilmiyor. Avcılık içgüdülerine sahip olan bu kedi türünün, hamster ve kuşları av olarak görme ihtimali epey yüksek.

Fazla tüy dökmezler. Tüylerinin 10 günde bir alınması yeterlidir.

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