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10.09.2020 - 03:27 |

Scottish Fold Özellikleri Nelerdir? Yavru İskoçya (İskoç) Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Scottish Fold cinsi kedi, William Ross isminde bir çiftçi tarafından 1961 yılında İskoçya’da keşfedildi. Düz kulaklı olarak dünyaya gelen bu kedi ırkının babası tam olarak bilinmese de bazı kaynaklarda British Shorthair olarak söylenir. Bu nedenle bu kedi ırkının tam olarak kökeni bilinmemektedir. Büyüdükçe içe doğru kıvrılan kulak yapısı sayesinde diğer kedilerden farklı bir görünüme sahiptir. İşte Scottish Fold cinsine ait tüm detaylar.

Scottish Fold Özellikleri Nelerdir? Yavru İskoçya (İskoç) Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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1966 yılında içe dönük kulak yapısı ile dikkat çeken bu kedi ırkı, GCCF tarafından kayıt altına alınıyor.

Yavru İskoçya (İskoç) Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

İskoç kedisi olarak da bilinen Scottish Fold cinsi kedinin bakımı kolay olsa da özen gerektirir. Evcil hayvan dostunuz için ideal mama seçimi yaparken onun yaşam tarzına, yaşına ve ihtiyaçlarına uygun bir mama seçimi yapmanız gerekir. Örneğin kediniz çok tüy döküyorsa içinde somon ve okyanus balığı bulunan mamaları tercih ederek tüy dökümünü kontrol altına alabilirsiniz.

İnternet sitesinde bulunan kaliteli mamaların fiyat karşılaştırmasını yaparak sizin için en uygun olanını bulabilirsiniz. Aynı zamanda Scottish Fold cinsi kedilerin tüy ve tırnak bakımlarını yavruyken yapmaya başlamanız gerekir. Kısa tüylü olan Scottish Fold cinsi kedilerin bakımı tüyleri uzun olanlarına göre daha kolaydır. Haftada iki defa kedinizin tüylerini tarayarak tüylerin hem daha sağlıklı olmasını hem de kedinizin ölü tüylerden arındırılmasını sağlayabilirsiniz. Bu kediler iyi bakıldıklarında ortalama yaşam süreleri 13-15 yıl arasında değişir. Ses tonu oldukça melodik ve yumuşaktır. Çok fazla miyavlamazlar.

Scottish Fold Cinsi Karakter Özellikleri

Akıllı, sakin ve uysal bir mizaca sahip olan Scottish Fold cinsi kediler çok sıcak kanlıdır. Bu kedilerin kendine has oturuş stili vardır. Apartman dairesinde ve müstakil evlerde bakılmaya uygun sakin ve melodik miyavlamaları, komşularınızı rahatsız edecek düzeyde değildir. Çok fazla miyavlamazlar. Bulundukları ortama çok kolay uyum sağlarlar. Herkese kendisini sevdiren bu tür, herkese sevgisini belli etmez.

Sahibinin kucağında oturmaya bayılan ve sahibinin yanından ayrılmayan bu kediler zorla kendini sevdirir. Aynı zamanda bu kediler çok zekidir ve top oynamayı çok severler. Bu nedenle onlara top almayı unutmamanız gerekir. Sizin attığınız topları ve getirmesini istediğiniz eşyaları size getirme konusunda çok yeteneklidirler. Scottish Fold cinsi kedileri, temiz ve konforlu alanlarda yaşamak isterler. Fakat evde bir fare görürlerse de onu yakalamadan gelmezler.

Yalnızlıktan hiç hoşlanmayan bu kedileri uzun süre yalnız bırakmamanız gerekir. Çocuklarla da iyi anlaşan uysal, sakin ve nazik bir yapıya sahiptirler. Çok zeki olmalarına rağmen eğitilme konusunda isteksizdirler. Dışarda yaşamaya uygun olmayan bu kediler, acıktığını kolay kolay belli etmez. Bu nedenle onların öğünlerini zamanında vermeniz gerekir.

Scottish Fold Cinsi Fiziksel Özellikleri

Scottish Fold cinsi kedilerin en belirgin ve diğer kedilerden onları ayıran en belirleyici özelliği, içe doğru kıvrık kulaklarıdır. Scottish Fold cinsi kediler genellikle kısa tüylüdür. Fakat uzun tüylü olanları da vardır. Scottish Fold cinsi kedilerinin geniş ve yuvarlak bir kafa yapısı vardır. Bu kediler genellikle gri tonlarında olsa da farklı renklerde de olabilir. Gözleri ise genellikle kehribar rengidir. Düz kulakla doğan bu kedilerin kulakları büyüdükçe içine doğru kıvrılır.

Yuvarlak ve büyük gözleri ve tombul yanakları ile en sevimli ve en çok bakılmak istenen kediler arasında yer alan bu cins kediler genellikle ortalama 4-6 kg ağırlığındadır. Kısa ve ince kuyruk yapısı olan bu kediler, orantılı vücut yapısı ile dikkat çekiyor. Scottish Fold cinsi kediler, hem karakteri hem de güzelliği ile evde beslenmeye en uygun kedi ırkları arasında yer alıyor.

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