Amerika'da mutlaka görülmesi gereken 7 ulusal park

Amerika’nın toplamda 62 milli parkı var. 2019’da 327.5 Milyon kişi tarafından ziyaret edilen milli parklardan en ünlülerini sıraladım. Kelimelerin yeniden anlam kazandığı, doğa harikası bu bölgeler gezegenimizin güzelliklerini hatırlatmaya yetiyor. Amerika gezilerimi ve doğa fotoğraflarımı Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz (@selensozcan). Eğer bu gezi rehberi yazısını beğenirseniz detaylı seyahat yazılarım için Milliyet Gazetesi için yazdığım diğer yazıları bana ayrılan köşede okuyabilirsiniz.

1. Yellowstone Ulusal Parkı, Wyoming

Dünyanın ilk ve en eski milli parkı olarak bilinen Yellowstone, Amerika’nın üç farklı eyaleti (Wyoming, Montana ve Idaho) üzerine kurulu. Yellowstone Süper Volkanı ile de tanınan bölge her sene milyonlarca ziyaretçiye kapılarını açıyor. Bu parkın içinde doğanın bin bir rengini görebilir, bizonlar araba trafiğini durdururken onların Hayden Vadisi’nden geçişini izleyebilirsiniz. Yellowstone Ulusal Parkı detaylı gezi yazımı okumak için Milliyet Gazetesi'nin bana ayırdığı köşeyi ziyaret edin.

2. Yosemite Ulusal Parkı, California

2019’da 4.4 Milyon kişi tarafından ziyaret edilen Yosemite Milli Parkı, Kaliforniya eyaletine seyahat planı yapan gezginlerin ilk durağı. Kaya tırmanışı, kamp ve doğa severlerin ölmeden önce görmek istedikleri bu parkta kafanızı çevirdiğiniz her köşede metrelerce yüksekten bir şelale düşüyor. Yosemite Vadisi girişinde sizi El Capitan kaya oluşumu tüm heybetiyle karşılıyor. Yosemite Ulusal Parkı gezi notlarımı okumak için internet sitemi (www.selenozcan.com) ziyaret edin.

3. Olympic Ulusal Parkı, Washington

Büyük yağmur ormanları nedeniyle dünya çapında ün kazanan ve Dünya biyosfer rezerv alanı ilan edilen Olympic Milli Parkı, Amerika’nın Washington eyaletinde, Pasifik Kuzeybatı bölgesinde yer alır. Büyüleyici yeşil vadilerinin üzerinde buzullarla kaplı tepeler bulunur. Ormanlık vadilerinin batısında ise koruma altında bulunan Pasifik Okyanusu sahilleri vardır. Yaşadığım şehir Seattle’a sadece birkaç saat mesafede olması sebebiyle her sene birkaç kez ziyaret etme şansını yakaladığım Olympic Milli Parkı bugüne kadar keşfettim en yeşil bölgelerden. Olympic Ulusal Parkı gezi notlarımı okumak için Milliyet Gazetesi'nin bana ayırdığı köşeyi ve internet sitemi (www.selenozcan.com) ziyaret edin.

4. Zion Ulusal Parkı, Utah

Amerika’nın Utah eyaletinde yer alan Zion Milli Parkı, ABD’nin en çok ziyaret edilen milli parkları listesine her sene girmeyi başarır. Parkın dikkat çeken en tanındık bölgesi 24 km uzunluğundaki Zion Kanyonu’dur. Park aynı zamanda Amerika’nın en tehlikeli tırmanışlarından birine (Angels Landing) ev sahipliği yapar. Las Vegas’tan sadece birkaç saat uzaklıkta olan Zion Milli Parkı’nı Amerika gezilecek yerler listenize eklemeyi unutmayın.

5. Mount Rainier Ulusal Parkı, Washington

Seattle şehrinden araba ile sadece 3 saat uzaklıkta olan Rainier Dağı dünyanın en tehlikeli aktif volkanlarından. Baharda karların erimesi ile açılan yürüyüş patikaları, sonbaharda renklerini değiştiren ağaçları ve yazın açmaya başlayan dağ çiçekleri ile park her mevsim size farklı bir deneyim sunuyor. Macera düşkünleri ve dağcılar için Rainier Dağı tırmanışı ise gerçek bir hayal. Mount Rainier Ulusal Parkı'ndan gezi vlog izlemek için YouTube kanalımı (Selen Özcan) ziyaret edin.

6. Grand Canyon Ulusal Parkı, Arizona

Büyük Kanyon Ulusal Parkını gördükten sonra ‘Büyük’ kelimesi yeniden anlam kazanıyor. Colorado Nehri’nin kanalı milyonlarca yıl yarması sonucunda oluşan bu dev kanyonun uzunluğu 466 km ve genişliği 29 km. Burada Dünya gezegeninin 5-6 milyon yıllık bir tarihi var. Kanyonun duvarlarını fotoğraflamak için sabahın erken saatlerini veya günbatımını tercih edin. Oluşan renkleri gördüğünüzde siz de gözlerinize inanamayacaksınız! Arizona eyaletinin en eski ulusal parkı olarak da bilinen Büyük Kanyon’u görmeden Amerika gezinizi bitirmeyin derim.

7. Rocky Mountain Ulusal Parkı, Colorado

Denver’dan sadece 1 buçuk saat uzaklıkta olan, Colorado eyaletinin yaz kış ziyaret edilen milli parkı doğa severler için unutulmaz manzaraları sunuyor. Milli parkın girişi Amerika’nın en ünlü kasabalarından Estes Park’da. Parkı sonbaharda ziyaret ederseniz Elklerin göç edişine tanıklık edebilirsiniz. Eğer deniz seviyesinden geliyor ve yüksek irtifaya alışık değilseniz parkın içinde araba ile seyahat ederken acele etmemenizi tavsiye ederim. Bol bol su için ve uykunuza dikkat edin. Ziyaretiniz sırasında yüksek irtifa sizi etkilerse irtifa kaybetmenizi ve daha alçak bölgelerini ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Yazar Hakkında

Selen Özcan, 2012’de Amerika Birleşik Devletleri’ne mühendislik eğitimi için yerleşti. Lisans ve yüksek lisans derecelerinden mezun olduktan sonra Fortune 500 şirketinden iş teklifi aldı ve Seattle şehrine taşındı. Selen, tam zamanlı mühendis olarak çalışıyor ve Amerika'da yaşıyor. Kurumsal hayatından kalan zamanda Kuzey Amerika'nın dünyaca ünlü ulusal parklarını keşfediyor, yeni rotalar çıkarıyor, geziyor, seyahat yazıları yazıyor ve fotoğraflar çekiyor. 2019’dan bugüne çeşitli dergi ve gazetelerde ürettiği içeriklere yer verilen yazar aynı zamanda kendi deneyimlerine dayanarak Amerika'da yaşam, eğitim, kariyer ve seyahat alanlarında www.selenozcan.com internet sitesinde bilgilendirici yazılar paylaşıyor. Selen’in seyahatleri sırasında çekmiş olduğu fotoğraflara Instagram hesabı (@selensozcan) üzerinden ulaşabilirsiniz.