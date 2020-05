Evden Sanal Müze Gezisi

COVID-19 salgını ile hayat düzenimizin ve normalimizin değiştiği bugünlerde sağlıklı ve güvende kalabilmek için evde çok daha uzun zaman geçiriyoruz. İzolasyon ve evde kal günlerinde evden gezebileceğimiz yaklaşık 2500 müze ücretsiz olarak gezme fırsatını bizlere sağlıyor.

İşte koltuğunuzdan kalkmadan ücretsiz gezebileceğiniz dünyaca ünlü sanat müzeleri...

Louvre Müzesi, Paris

Dünyanın en büyük sanat müzesi olarak kayıtlara geçen Louvre Müzesi, 2019’da 9 Milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açarak dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi ünvanını aldı. 227 sene önce açılan Louvre Müzesi, bizler için hazırladığı ücretsiz online müze gezisi ile evlerimize geliyor. Link: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

British Müzesi, Londra

1753’te kurulan ve kapılarını ziyaretçilerine 1759’da açan British Müzesi yılda ortalama 6 Milyon ziyaretçiyi ağırlıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kapılarını geçici olarak ziyaretçilerine kapatan British Müzesi, bizleri sanatsız bırakmamak adına ücretsiz gezebileceğimiz sanal müze turu ile evlerimize geliyor. 267 sene önce açılan bu müzeyi sanal ortamda evlerinizden bugün ücretsiz gezmek mümkün. Link: https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum

Ulusal Sanat Galerisi, Washington DC

Ulusal Sanat Galerisi, Andrew Mellon tarafından Başkan Franklin Roosevelt’in destekleri ile Amerikan halkına hediye edilmiş bir sanat galerisi. COVID-19 salgını sırasında sanal müze gezisi yapmak isteyenler için iki farklı sergisini evlerimize ücretsiz getiriyor. Amerika’nın başkenti Washington DC’de bulunan Ulusal Sanat Galerisi’ni bugün evinizden ücretsiz gezmek mümkün. Link: https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Bergama Müzesi, Berlin

Berlin’de Müzeler Adası’nda bulunan beş müzeden biri olan Bergama Müzesi, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen arkeoloji ve sanat müzelerinden. Her yıl yaklaşık 1 Milyon kişi tarafından ziyaret edilen müze salgın sırasında kapılarını bizlere sanal ortamda açıyor. Link: https://artsandculture.google.com/partner/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin

NASA Araştırma Merkezleri, ABD

Virginia eyaletinde bulunan Langley Araştırma Merkezi ve Ohio eyaletinde bulunan Glenn Araştırma Merkezievlerinden sanal tur yapmak isteyen herkes için harika bir sanal deneyim yaşatıyor. Kemerlerinizi bağlayın ve salonunuzdan NASA araştırma merkezlerinin ücretsiz sanal turlarının aileniz ile keyfini çıkarın.

Metropolitan Sanat Müzeri, New York

Koleksiyonunda 2 Milyondan fazla eser olduğu söylenen Metropolitan Sanat Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok ziyaret edilen şehirlerinden New York’ta bulunuyor. Her sene The Met Gala’ya ev sahipliği yapan müze bu sene COVID-19 salgını sebebi ile kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Müzenin 26 farklı ve ücretsiz sergisini sanal ortamda evinizden ücretsiz gezmek mümkün. Link: https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-of-art?hl=en

Rijks Müzesi, Amsterdam

Hollanda’nın en büyük ve en önemli müzelerinden Rijkmuseum, 7 Milyondan fazla esere ev sahipliği yapıyor. Hollandalıların ‘Ulusal Müze’ olarak adlandırdıkları Rijks Müzesi Koronavirüs salgını sebebiyle geçici olarak kapalı. Müzeyi sanal ortamda ücretsiz gezmek ve galerilerini evinizden ziyaret etmek mümkün. Link: https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum?col=RGB_518077

ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi, Dayton

Amerika’nın Ohio eyaletinde yer alan Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi, dünyanın en büyük havacılık müzesi olarak tanınıyor. İnternet siteleri üzerinden sundukları ücretsiz sanal turları ile müzenin tamamını evinizden gezebilirsiniz. Link: http://www.nmusafvirtualtour.com

Van Gogh Müzesi, Amsterdam

1973’te kurulan Van Gogh müzesi bugün salgın yüzünden geçici olarak kapalı olsa da bizlerle Vincent van Gogh eserlerini sanal ortamda ücretsiz olarak buluşturuyor. Müzenin her katını sanal ortamda dolaşmak ve Van Gogh eserlerini evinizde deneyimleme fırsatını kaçırmayın. Link: https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum

MoMA Modern Sanat Müzesi, New York

Her sene en çok ziyaret edilen müzeler listesine girmeyi başaran ve ABD’nin New York şehrinde yer alan MoMA, bu sene COVID-19 salgını sebebiyle kapılarını diğer müzeler gibi ziyaretçilerine kapattı. 1929’da kurulan MoMA, bugün bizlere müzeyi evlerimizden ücretsiz gezme imkanını sağlıyor. Link: https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art

