Aslıhan Karalar: Hedefim, uluslararası bir platformda rol almak

Best Model Of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra 2017'de Paris'te Best Model Of World tacını giydi. "Hep hayalimdi" dediği modellik yarışmasına katıldıktan sonra da, esas hayaline, oyunculuğa yöneldi.

Aslıhan’la geçenlerde Nişantaşı’nda bir aradaydık.

Tescilli güzel, "Tescilli olmak bence bir bütün; eğitimle, dış görünüşle, karakterle... Hepsi bir arada olmalı" diyor, bu sözlerinin hakkını da veriyor. Londra’da King’s College’ın Sosyal Bilimler ve İşletme Bölümü’nü bitiren Karalar, şimdi dijital NYU’da medya üzerine master yapıyor.



En son ‘Kuruluş Osman’da Burçin Hatun karakterinde izlediğimiz oyuncuya, “Şu sıralar neler yapıyorsun? Yeni projeler var mı?” diye sordum. “Yurt dışından film teklifi aldım, pandemi nedeniyle şimdilik bekliyoruz. Diziler için de görüşmelerim devam ediyor. Oyunculukta iyi bir yere gelip, uluslararası bir platformda rol almak istiyorum. İngilizce ve Fransızca'yı iyi konuştuğum için uluslararası projelere açığım" dedi.

Medya üzerine eğitim alan Aslıhan, ileride yapımcılığın da hayali olduğunu söyledi:

"Yapımcılığı deneyimlemek isterim. Oyunculuğu ve işin mutfağı öğrenip, pişmek önemli. Hayallerimden birisi de o.”

‘Güçlü kalabilen kazanıyor’

Aslıhan da diğer Best Model’lar gibi “Güzel olduğu için ekranda” ön yargısıyla karşılaşmış: “Ben Best Model'dan önce de oyunculuk eğitimi alıyordum. Best Model'dan çıkan manken değil de oyuncu Aslıhan kimliğini oturtmak için bayağı uğraştım. Hâlâ da en iyisini yapabilmek için çaba sarf ediyorum. Kendiniz emek vermedikten sonra hiçbir şey şansla olmuyor. Çok zor bir sektör. Set koşulları koronavirüs sebebiyle zaten ayrı zor. Ama sektör gerçekten yorucu ve çok emek istiyor. İşini iyi yapan sonunda kazanıyor. İstanbul’a geldiğimden beri daha çok güçlendim diyebilirim. Dört yıl oldu. Ailemin desteği de benim için çok önemliydi.”

Duyarlı güzel

Aslıhan Karalar, güzel, eğitimli olduğu kadar duyarlı da bir isim. Geçtiğimiz günlerde Yedikule Hayvan Barınağı'na bir ton mama bağışında bulundu. Karalar’a "Sokak hayvanlarına destek vermek bir yaşam biçimi olmalı. Sen ne dersin?" diye sordum.



“Restoranlardan paketlerle çıkıyorum. Yenmeyen et, balık, tavuk gibi ürünleri alıp, çöpe atılacağına bir köşedeki sokak hayvanlarına veriyorum. Çocukluğumdan beri böyle, hayvanlar konusunda ben de hassasım” dedi.

Sokak hayvanlarına destek yaşam biçimine dönmeli!

İzmir depreminin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte can dostlarımız da büyük çaba sarf etti. Sosyal medyada da gündem oldu, #candostlarımıziyikivarlar, #hayvanyasasıdüzenlensin hashtag'leri kullanıldı.

Artık herkes elinden geldiğince sokak hayvanlarına desteği günlük yaşam alışkanlığı haline getirmeli. Bu fikrimi destekleyen Aslıhan Karalar da gittiği restoranlarda yenmeyen etleri, balıkları çöpe atılacağına sokak hayvanları için paketlettiğini söyledi. Aynı duyarlılığı göz önünde olan diğer isimler de göstermeli, örnek olmalı.