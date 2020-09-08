‘Hekimoğlu’ dizisindeki güzel tesadüf

Oyuncu Aytaç Şaşmaz’ın ‘Barındığım Hikaye’ adlı şarkısını dinlerken fark ettim... Kanal D'de ekrana gelen ‘Hekimoğlu’ dizisi oyuncularının ortak bir noktası var. Projede, neredeyse tüm erkek başroller profesyonel olarak müzikle de ilgileniyor.

Timuçin Esen, rock tarzındaki ‘Mayhoş’ albümünde vokal performansının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle yer almıştı. Okan Yalabık, Büyük Ev Ablukada grubuyla birçok performansa imza attı. Aytaç Şaşmaz ise, kısa bir süre önce dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşan ‘Barındığım Hikaye’ parçasıyla şarkıcılık hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Bu güzel tesadüfü nasıl değerlendirdiğini merak ettim ve Aytaç Şaşmaz'a sordum. Oyuncu, “Kendimi şanslı hissediyorum. Onların bilgileri, müzik geçmişleri kuvvetli ve bu konuda çok bilinçliler. Zaman zaman fikirlerini almak ve fikir alışverişi yapmak benim için çok iyi oluyor” dedi. “Müzik üzerine birlikte bir proje düşünür müsünüz?” sorusuna ise yanıtı, “Tabii ki isterim. Bunu onlara sunmak lazım“ oldu.

Yeni şarkı hazırlığı başladı



Yeni sezon çekimlerine başlayan ‘Hekimoğlu’ dizisinde doktor Emre Acar’ı canlandıran Şaşmaz, “Çekimler tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun farklı bir enerji ve güzel reaksiyonlar getireceğine inanıyorum” diyor.

Yeteneğiyle göz dolduran 22 yaşındaki oyuncu, müzik çalışmalarına da devam edecek: “Yeni bir şarkı yazmaya başladım. Böyle şeyler çok zaman ve çalışma getirse de başlama sürecinde her şey birden oluyor. İlk adımımda güzel tepkiler sayesinde çok motive oldum, ikinci adımımı daha bilinçli ve daha çok zaman harcayıp öyle sunmak istiyorum. Umuyorum ki hayatımın bu tarafı da bana çok güzel şeyler katacak.”





Dijital kermese devam



ÇABA Derneği’nin sağlıkla ilgili doğru bilgilenme, hastalıklardan korunma ve aile sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi, online olarak devam ediyor. Pandemi süreciyle birlikte bir kez daha anladık gerçekten, her şeyin başı sağlık...



ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran, “Online eğitimler uzman hocalarla devam ediyor. ÇABA’da bu sene biraz daha temkinli gidiyoruz. Dijital kermesi de devam ettireceğiz” dedi.

Dr. Cankurtaran’a, koronavirüs vaka sayılarındaki artışı da sordum, yanıtı şu oldu: “Yaz rehavetinden sonra artacağını biraz öngörüyorduk. Daha ikinci dalga gelmedi. Bu ihtimale karşı çok dikkat etmeliyiz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını her fırsatta dile getiriyoruz, lütfen dikkat edelim."