Mert Öcal: Saçımı kestirip, Dominik enerjisini attım

Mert Öcal, 'Survivor 2020' ile birlikte yıldızı iyice parlayan bir isim oldu... Etiler'de kahve içerken lafladık. Yarışmadan elendikten sonra bir süre daha Dominik'te kalan oyuncu, "Pandemiden dolayı uçuşlar açılmamıştı, o yüzden geç döndük. Türkiye'ye gelince pek adaptasyon sorunu yaşamadım" dedi.



"İmajını da yenilemişin" deyince, "6-7 yıldır saçım uzundu. Kestirdim ve aşırı rahatladım. Dominik enerjisini de attım. Bir de oyuncuyuz, tek tipe sabit kalmak doğru olmaz. İyi ki kestirmişim, çok güzel tepkiler aldım" sözleriyle, yeni imajına alıştığını anlattı.

Yarışmadan sonra da sık sık Acun Ilıcalı'yla bir araya gelen Mert Öcal, birlikte yeni projelere sıcak bakıyor.

"Acun abi ile aramız çok iyi. 'Survivor'ın bana kattığı en güzel şey, onu tanımak oldu. Buluşuyoruz, konuşuyoruz. Bakalım neler yapacağız..."

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Yaza damgasını vuran tasarımcı

Son zamanlarda ünlü isimlerin sık sık üzerine gördüğümüz tasarımların kurucusu ve kreatif direktörü Zelia Kaçar’a bu ilgiyi sordum. Yaza damgasını vuran tasarımcı, kış sezonu için de iddialı. Kaçar, “Biraz fark yarattığımızı düşünüyorum. Kalite algımız çok yüksek. Tasarımlar tek tek özenle yapılıyor. Markanın evrilmesi ve kendi DNA’sı da çok dinamik. Ortağım Baki Süslüer'le birlikte çalışıyoruz. Konjonktüre adapte olabilen genç ve dinamik bir markayız. Pandemi süreci de bizi güzel yönlendirdi. Hazır giyimde pandemide büyüdük diyebilirim” dedi.





Günlük giyim koleksiyonunun hep hayalini kurduğunu söyleyen tasarımcı, “10 yılın sonunda böyle bir şeye cesaret ettik. Geçtiğimiz yıl ilkini çıkarmıştık. 25-26 parçalık bir koleksiyondu. Çok güzel geri dönüşler alınca bu sezon biraz kitleyi de değiştirdik ve farklı mecralara girmeyi uygun bulduk. Bu iş birliği devam edecek, şimdi de bir jean ve deri koleksiyonu geliyor” sözleriyle heyecanını anlattı.





Emily Ratajkowski ile mayo koleksiyonu hayali



Markayı tercih eden ünlü isimler arasında kimi ararsanız var; Tuba Ünsal, Hazal Kaya, Melodi Elbirliler, Ece Tuncel, Cansu Dere, Tuba Büyüküstün, Hande Erçel, Bengü, Gülben Ergen, Şevval Şahin…



Sagaza'yı 2010'da Madrid'de kuran Zelia Kaçar, “Moda eğitimimi İspanya’da tamamladım. Tezimde yaptığım elbiseyi Penelope Cruz giymişti. Pandemi olmasaydı yurt dışında çok sürpriz isimlerle iş birliğimiz olacaktı. O süreç biraz ertelendi. Londra ve Paris’ten çok sipariş alıyoruz. Bu da bize uluslararası ticarette ilerisi için ışık veriyor” diyerek, yurt dışı projelerinin devam edeceğinin müjdesini verdi.



Kendi tarzıyla da beğeni toplayan tasarımcı, bu yaz dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski'nin plaj giyim markası Inamorata'nın bikini modellerinden birini tercih etmişti. Ünlü modelin de Instagram'da beğendiği Kaçar, "Mayo koleksiyonu yaparsam Emily Ratajkowski ile iş birliği yapmak isterim. Evrene bu dileğimi yolladım" dedi.