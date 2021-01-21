Frida Kahlo, Van Gogh gibi ünlü ressamlardan ilham alıyor, Hüseyin Çağlayan, Arzu Kaprol, Ömür Akkor gibi isimlerle iş birliklerine imza atıyor. Son üç yıldır '40 yaş altı en başarılı CEO'lar' listesinde yer alan Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca ile yeni sezon tasarımlarını, sanattan nasıl beslendiklerini, pandemi sürecinin etkilerini ve başarısının sırlarını konuştuk.

Ödüllü tasarım ekibiniz ve İspanyol kreatif direktör Francisco Aniorte ile başarılı ürünlere imza atıyorsunuz. Yeni sezon tasarımlarda hangi temalar öne çıkacak?

Aslında 2013 yılından beri tasarım ekibimizle ciddi yatırımlara imza atıyoruz. Ekibimizde İspanyol tasarımcılar da var, dışarıdan destek aldığımız ünlü isimler de...

Fran ile 2014'ten beri çalışıyoruz. Özellikle desen ve tasarım ekibinin başında kendisi var. Güzel bir uyum yakaladık.

Hüseyin Çağlayan'la koleksiyon hazırladık, çok uzun sürdü ama bu sene büyük ihtimalle Londra'da lansmanını yapacağız. Mart ayında çok güzel bir yemek takımımız çıkacak, Van Gogh'un kullandığı renklerden esinlenelenerek yapıldı. Muhteşem bir şey oldu. Daha önce Arzu Kaprol'le çalışmıştık. Bazı enstitülerle iş birliğimiz oluyor. Mesela Frida Kahlo'nun enstitüsü ile çalıştık. Kendi bünyemizde de iyi bir ekibimiz var. Kısacası Karaca olarak böyle inovatif işlere imza atmaya çalışıyoruz.

'Ürünlerimizde güçlü kadınları kullanıyoruz'

Frida Kahlo serisi nasıl hayata geçti?

Ürünlerimizde hep böyle güçlü kadınları kullanıyoruz. Frida Kahlo'nun tasarımlarını da çok iyi yorumlayacağımızı düşündük. Bu sebeple enstitüsü ile bir araya geldik. Onlar bize kullanabileceğimiz bordları verdi, tasarımcılarımız da çok güzel işler çıkardı. Hâlâ talep var, çok beğenildi. Frida serisi porselen ürünler değil, elle yapılıyor. Bir sanat ürünü ya da sanatın bir yansıması olduğu için o parçalarda renklerin biraz daha güçlü olmasını istedik.

Gelenekseli korumak için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Ömür Akkor'la Mai Selçuklu serisini çıkardık. Hayatımda gördüğüm en entelektüel insanlardan biri.

Önümüzdeki yıl çok değerli bir başka projemiz çıkacak. İstanbul'la ilgili, şehri tanıtacak çeşitli çalışmalarımız oluyor. Sadece İnci Küpeli Kız'ı kullanmıyoruz, onu yaparken yemek takımının içinde gerçekten inci kullanıyoruz. Bizim işlerimizde hem sanatsal bir taraf hem de inovasyon tarafı var. Ve kesinlikle anlamlı bir yenilik yapmaya çalışıyoruz.

Özel hayatınızda sanatla ilişkiniz nasıl?

Yurt dışındaki sanat fuarlarına çok gidiyorum. Takip ettiğim Türk sanatçılar var. Mesela ofisimdeki tablo Erkut Terliksiz'in. Yapım aşamasında "Bunu istiyorum" dedim. Bu ilgiyi işimize de yansıtmaya çalışıyoruz.

'İşinde en iyilerle çalışıyorum'

Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

AVM'lerin kapanması bizi ilk etapta ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Ciromuzun büyük bir kısmı oradan geliyordu. Ama mağazaların kapanması ile tüketici, dijital satış kanalları üzerinden alışverişe yöneldi. 2019'un son çeyreğinde çok ciddi bir lojistik yatırım yaptık. Aralık ayında yatırım bitti, mart ayında pandemi oldu ve mağazalar kapanınca e-ticaret çok hareketlendi. Bu yatırımı yapmasaydık o talebi karşılayamazdık. 2019'un sonunda belirlediğimiz bütçeyi 2020'nin sonunda yaptık. Bence bu çok ciddi bir şey. Sektör olarak avantajlıydık. Neredeyse yüzde 40'a yakın büyüme kaydettik. Bunun sebebi de insanlar evlerine kapanınca bizim ürünlere olan ihtiyaçları daha çok arttı.

Son üç yıldır '40 yaş altı en başarılı CEO'lar' listesinde yer alıyorsunuz. Genç yaşta bu başarının sırrı nedir?

2006 yılında master'ı bitirip, Barselona'dan Türkiye'ye döndüm. Babam Karaca'da ciddi bir oyun alanı bıraktı bana. Bazı hatalar yapıyorsunuz ama bir şekilde işi öğrenip daha hızlı ilerliyorsunuz. Bildiğim konuları kendim yapmaya çalışıyorum ama bilmediğim konularda da yardım almayı severim. Hep işinde en iyi olanlarla çalıştım. O da ciddi bir değer kattı. Başarıyla birlikte gelen ödüller de sevindiriyor. Yakın zamanda yaptığımız reklam filmlerimizle Kristal Elma'dan dört ödül kazandık. Bu da kurumsal olarak bizi mutlu eden başka bir gelişme.

Dijital dünyayla aranız nasıl?

Şirket olarak sosyal medyayı iyi kullandığımızı düşünüyorum, aynı zamanda dijital kanallar için önemli yatırımlar yapıyoruz. Ama kişisel sosyal medya hesabımı kapattım. Sosyal medyanın dışında; gelişmeleri, haberleri tabii bende hepimiz gibi online haber kanallarından takip ediyorum. Yeni çıkan uygulamaları ve gelişmeleri olabildiğince deneyimlemeye çalışıyorum. Aynı zamanda alışverişimi de online olarak yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla dijital dünyayı olabildiğince takip etmeye çalışıyorum.