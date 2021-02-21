SEN ve BEN

İnsanlar öldükleri kadar dirilirler üzülme…

Hatırlamak olmasa zaman yoktur aslında.

Ben seni hatırlıyorum harfleri birleştirirken.

Ve sonra,

Kelimelerin birleşmelerinden doğan sihri düşünüyorum ve yine seni…

Tüm kelimelerden bir sevgi olanağı doğsun istiyorum. Oluşan cümlenin seni iyileştirmesini diliyorum

Umudun rengi kaybolmadan, kelimelerle capcanlı bir hale bürünsün istiyorum

Senin için Tanrı’ ya kelimelerden şifalı dualar iletmek istiyorum

Kalbindeki, aklındaki iyilik kül olmadan kelimelerden tüm şairleri kıskandıracak neşe dolu şiirler yazmak istiyorum

Aklına ya da kim bilir ömrüne mıhlanmış bir cümlem olmasını istiyorum

Bu cümle öyle şifalı olsun istiyorum ki sana dair her ne varsa bir anda parlasın istiyorum

Yalnızca bu cümle için dünyayı, yaşamayı daha çok sev istiyorum

Kelimeleri öyle güzel kullanayım ki oluşan cümleler sevgiyi yaysın. Kötülüğün adı bile kül olsun.

Bu dünya teferruat olsun…

Ansızın kalplerimiz huzur dolsun.

Sağlıcakla kalın.

seviyeyildiz@gmail.com