Seyahatte susuz kalmayın!

Günlük yaşantı içerisinde su içmeyi unutmak pek mümkün değildir. Ancak seyahat esnasında sıvı almayı unutabiliriz. Bu nedenle seyahate çıkarken mutlaka bir şişe su çantamızda bulunmalıdır.



Hamilelikte bebeğin gelişimi ve ekstra kan üretimi için su büyük önem taşır. Sık sık su içmek idrar yolu enfeksiyonu, hazımsızlık ve hemoroide karşı da vücudu korur.



Susuz kaldığınızı anlamanın birkaç yolu mevcuttur. Ağzınız ve burnunuz kuruyorsa, idrarınız koyu bir renk aldıysa vücudunuzun susuz kaldığı söylenebilir.



Gün boyu yayılacak şekilde 6-8 bardak su içmeniz önerilmektedir. Meyve suları da sıvı alımını destekler. Ancak içerisindeki yüksek oranda şekeri göz önünde bulundurduğunuzda en sağlıklı içecek yine sudur. Suyun içerisine bir parça limon veya bir miktar meyve suyu ekleyebilirsiniz.



Gittiğiniz her yerde temiz ve güvenilir su kaynakları bulmanız mümkün olmayabilir. Bu nedenle yanınızda kendi suyunuzu taşımanız faydalı olacaktır. Özellikle uçak yolculuklarında kuru havadan etkilenmemek için bol su içmeye özen gösterin.