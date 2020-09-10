Sfenks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

1970 ve sonrasındaki yıllarda tüysüz sadenle kedisi, tüylü kediler tarafından dünyaya getirildiği için çekinik bir gen özelliği olan tüysüzlük özelliği genetik çalışmalara konu olmuştur.

Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Tüysüz Sfenks kedilerinin bir diğer ismi olan Mısır kedilerinin tüyleri olmadığı için çok da bakıma ihtiyacı olmadığı düşünülse de aslında bu yanlış bir düşüncedir. Bu kedilere düzenli bakım yapılmazsa sağlıkları riske atılmış olur. Sfenks kedilerinin derilerine ve vücudunun her yerine çeşitli yağlar ve losyonlar uygulanarak derileri nemli tutulmalıdır.

Bu kedilerde deri bakımı doğru ve düzenli bir şekilde yapılmazsa cilt ve deri hastalıkları meydana gelebilir. Aynı zamanda vücut yağlarının evin her yerine yayılmaması için düzenli olarak banyolarının yaptırılması gerekir. Küçük yaşlardan banyo alışkanlığı kazanan Sfenks kedileri, ilerleyen dönemlerde kendileri banyoya girmek ister. Sfenks kedisinin göz kenarları oluşabilecek akıntılara karşı düzenli olarak silinmelidir. Bu kedilerde diş eti hastalıkları çok sık görüldüğü için haftada bir diş ve ağız bakımı yapılmalıdır. Kulak hastalıklarından korunmak için uzun kulak çubukları ile düzenli olarak kulaklarına bakım yapılması gerekir.

Sfenks Kedisi Cinsinin Karakter Özellikleri

Sfenks kedileri, çocuklarla çok iyi anlaşır. Çocuğuna sevimli bir dost sahiplenmek isteyen aileler bu nedenle genellikle Sfenks kedilerini tercih eder. En çok ilgi seven kediler arasında yer alan bu kediler, meraklı ve enerjik bir yapıya sahiptir. Sfenks kedileri, duygusal bunalım yaşayan insanların tedavilerinde de kullanılan duygusal ve insanlarla iletişimi çok iyi olan bir kedi türüdür. Bu kediler bulundukları ortamda ilgi görmediğini hissederse yüksek yerlere çıkar ve ilgiyi üzerine çekmek için her şeyi yapar.

Diğer hayvanlara karşı merhametli yapısı ile dikkat çeken bu kediler çok oyuncudur ve çok sosyal hayvanlardır. Çocuklara karşı sevecen davranan bu kediler aynı zamanda kolay eğitilebilir bir özelliğe sahiptir. Uysal ve sevecen bir yapıya sahip olan bu kediler, terapi için de kimi zaman kullanılır. Apartman yaşamına uygun olan bu kediler, çocuklu ailelerin sahiplenebileceği en özel kedi türleri arasında yer alır.

Sfenks Kedisi Fiziksel Özellikleri

Sfenks kedileri, Kanada’da ortaya çoktan bir tür olarak dünyada eşine rastlanmamış tüysüz bir vücut yapısına sahiptir. İnce ve uzun bir kuyruk yapısına sahip olan Sfenkslerin gözleri, diğer kedilerin gözlerine göre büyük ve daha geniş yapıdadır. Vücut şekilleri ve duygusal yatkınlıkları, onları diğer kedilerden farklı kılar. Bu kedilerin, sert, kalın kaslı vücut yapısı olsa ve vücudunda bazen ince ve cılız küçük tüyler çıksa da yaşamlarını genel olarak tüysüz bir şekilde sürdürürler.

Geniş karınları ve yuvarlak göğüsleri nedeni ile çok yemek yemiş gibi duran sevimli Sfenks kedileri, tatlı bir görünüme sahip oluyor. Kuyruğunun uç kısımlarında çıkan tüyleri olan cinsine Aslan kuyruklu Sfenks kedisi denir. Karışık renk pigmentlerini vücudunda barındıran bu kediler büyüdükçe vücudundaki kırışıklıklar azalır ve dağa düz bir cilt görünümüne sahip olur. Ortalama ağırlığı 3-5 kg ağırlığında olan bu kediler çocuklara karşı çok sıcak davranır. Tüysüz oldukları için tüy dökme gibi bir problem yaşamazlar. Sfenks kedilerinin ortalama yaşam süresi 13-15 yıl aralığındadır.