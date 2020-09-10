Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri Sfenks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
10.09.2020 - 13:36 |

Sfenks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Dünyanın en dikkat çeken ve en farklı kedileri arasında yer alan Kanada’da hemen hemen her evde beslenen bir kedi türüdür. Görünüşü ve karakteri ile dikkat çeken bu kediler, Kanada’nın Toronto şehrinde hiç mutasyona uğramamış siyah bir kediden doğarak tesadüfen keşfedilmiştir. Değişik vücut yapısı nedeni ile dikkat çeken bu kedilerin çoğaltılması için çalışmalar başlatıldı. İşte, Sfenks kedisine ait tüm detaylar.

Sfenks Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

1970 ve sonrasındaki yıllarda tüysüz sadenle kedisi, tüylü kediler tarafından dünyaya getirildiği için çekinik bir gen özelliği olan tüysüzlük özelliği genetik çalışmalara konu olmuştur.

 Yavru Tüysüz Sphynx Mısır Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

 Tüysüz Sfenks kedilerinin bir diğer ismi olan Mısır kedilerinin tüyleri olmadığı için çok da bakıma ihtiyacı olmadığı düşünülse de aslında bu yanlış bir düşüncedir. Bu kedilere düzenli bakım yapılmazsa sağlıkları riske atılmış olur. Sfenks kedilerinin derilerine ve vücudunun her yerine çeşitli yağlar ve losyonlar uygulanarak derileri nemli tutulmalıdır.

 Bu kedilerde deri bakımı doğru ve düzenli bir şekilde yapılmazsa cilt ve deri hastalıkları meydana gelebilir. Aynı zamanda vücut yağlarının evin her yerine yayılmaması için düzenli olarak banyolarının yaptırılması gerekir. Küçük yaşlardan banyo alışkanlığı kazanan Sfenks kedileri, ilerleyen dönemlerde kendileri banyoya girmek ister. Sfenks kedisinin göz kenarları oluşabilecek akıntılara karşı düzenli olarak silinmelidir. Bu kedilerde diş eti hastalıkları çok sık görüldüğü için haftada bir diş ve ağız bakımı yapılmalıdır. Kulak hastalıklarından korunmak için uzun kulak çubukları ile düzenli olarak kulaklarına bakım yapılması gerekir.

 Sfenks Kedisi Cinsinin Karakter Özellikleri

 Sfenks kedileri, çocuklarla çok iyi anlaşır. Çocuğuna sevimli bir dost sahiplenmek isteyen aileler bu nedenle genellikle Sfenks kedilerini tercih eder. En çok ilgi seven kediler arasında yer alan bu kediler, meraklı ve enerjik bir yapıya sahiptir. Sfenks kedileri, duygusal bunalım yaşayan insanların tedavilerinde de kullanılan duygusal ve insanlarla iletişimi çok iyi olan bir kedi türüdür. Bu kediler bulundukları ortamda ilgi görmediğini hissederse yüksek yerlere çıkar ve ilgiyi üzerine çekmek için her şeyi yapar.

 Diğer hayvanlara karşı merhametli yapısı ile dikkat çeken bu kediler çok oyuncudur ve çok sosyal hayvanlardır. Çocuklara karşı sevecen davranan bu kediler aynı zamanda kolay eğitilebilir bir özelliğe sahiptir. Uysal ve sevecen bir yapıya sahip olan bu kediler, terapi için de kimi zaman kullanılır. Apartman yaşamına uygun olan bu kediler, çocuklu ailelerin sahiplenebileceği en özel kedi türleri arasında yer alır. 

 Sfenks Kedisi Fiziksel Özellikleri

 Sfenks kedileri, Kanada’da ortaya çoktan bir tür olarak dünyada eşine rastlanmamış tüysüz bir vücut yapısına sahiptir. İnce ve uzun bir kuyruk yapısına sahip olan Sfenkslerin gözleri, diğer kedilerin gözlerine göre büyük ve daha geniş yapıdadır. Vücut şekilleri ve duygusal yatkınlıkları, onları diğer kedilerden farklı kılar. Bu kedilerin, sert, kalın kaslı vücut yapısı olsa ve vücudunda bazen ince ve cılız küçük tüyler çıksa da yaşamlarını genel olarak tüysüz bir şekilde sürdürürler.

 Geniş karınları ve yuvarlak göğüsleri nedeni ile çok yemek yemiş gibi duran sevimli Sfenks kedileri, tatlı bir görünüme sahip oluyor. Kuyruğunun uç kısımlarında çıkan tüyleri olan cinsine Aslan kuyruklu Sfenks kedisi denir. Karışık renk pigmentlerini vücudunda barındıran bu kediler büyüdükçe vücudundaki kırışıklıklar azalır ve dağa düz bir cilt görünümüne sahip olur. Ortalama ağırlığı 3-5 kg ağırlığında olan bu kediler çocuklara karşı çok sıcak davranır. Tüysüz oldukları için tüy dökme gibi bir problem yaşamazlar. Sfenks kedilerinin ortalama yaşam süresi 13-15 yıl aralığındadır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İletişimle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde kendinizi özgür hissedebilir ve sınırlarınızı genişletmek isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Ticari anlaşmalar için uygun bir gün. İkna yeteneğinizi kullanmaktan çekinmeyin. Teknik sorunlara kolayca çözüm getirebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bütçenizi tekrar gözden geçireceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde romantik bir tutum içinde olabilirsiniz. Sevdiğinize küçük sürprizler yapmak hoş olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız aktivitelerde bulunmak size iyi gelebilir. Bazı konularda fazla ısrarcı olmamaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde kendinizi daha özgür hissedebilirsiniz.  Sanatsal tarafınız ağır basabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün. Gün içinde uğraştığınız işlerde pratik çözümler yaratacağınız zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konularla ilgili olarak kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Kabullenme içine girmeniz sizin için daha iyi olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatler iletişim açısından çok daha yoğun geçebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Gün içinde akışta kalmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde daha fazla yenilik yapma ihtiyacında olabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Gün içinde karşınızdakini rahatça ikna edebileceğiniz zamanlar var. İşlerinizde pratik çözümler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili yenilikler getireceğiniz zamanlar olabilir. Güçlü iletişiminiz sayesinde üstlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemekte fayda var. İlerleyen saatlerde işlerde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Korku ve endişe yaratan durumlar bugün gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar söz konusu. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Parasal konularda zekice kurduğunuz iletişimle karşınızdakini rahatça etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi romantik tutum içinde bulabilirsiniz.  Sanatsal uğraşlarla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Zaman zaman sizi uğraştıran konulara yoğunlaşabilirsiniz. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda işlerinizde yavaşlama olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinize yenilik getirmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla yapacağınız programlamalar gün içindeki sıkışıklığı rahatlatacaktır. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinden itibaren yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gündeminiz aşk olacak. Sanatsal aktivitelere yönelmek hayal gücünüzün harekete geçmesine neden olacaktır. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Güçlü konuşmanızla etrafınızdakileri etkileyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişte kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Emlak ile ilgili konularda değişiklikler yaşanabilir. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve yaratıcı hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizdeki sorunları hızlıca çözmek sizi keyiflendirecektir. Zaman zaman işlerinizdeki yavaşlama canınızı sıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Lale Kaya
Lale KayaEstetik operasyonların başkenti Türkiye
 Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKolajen nedir?
Uzman Estetisyen Şafak Sol
Uzman Estetisyen Şafak SolPRP ile gençleşin
Özlem Mekik
Özlem MekikTrend meslek: Gastronomi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni sahiplenmesini istiyor musun?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşTatlı bir mola: Özel brownie tarifi
Nur Demir
Nur DemirAtalardan aktarımı temizleme
Betül Yergök
Betül YergökMantık mı, aşk mı?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pandemi gelini Lily Allen ve vintage Las Vegas töreni

Pandemi gelini Lily Allen ve vintage Las Vegas töreni

Yanlış maske kullanımı bu hastalığa neden oluyor!

Yanlış maske kullanımı bu hastalığa neden oluyor!

Dengeli beslenen çocuğun dikkat ve konsantrasyonu daha yüksek!

Dengeli beslenen çocuğun dikkat ve konsantrasyonu daha yüksek!

Kolajen neden bu kadar önemli? İşte kolajeni doğal şekilde almanın yolu

Kolajen neden bu kadar önemli? İşte kolajeni doğal şekilde almanın yolu

Sıradaki Haber