SGK'dan anne adayları müjde

SGK’dan yapılan açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 16’ncı maddesine göre analık sigortasından 4/a (SSK) ve 4/b ( Bağ-Kur) kapsamında olanlara her çocuk için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarifeye göre 103 TL (2014 yılı için) emzirme ödeneği verildiği hatırlatıldı.



Söz konusu ödeneğin verilebilmesi daha önce sigortalıların yazılı olarak talepte bulunmaları şartına bağlı olduğu belirtilerek şöyle denildi:



“Emzirme ödeneklerinin daha kısa sürede ilgililere ödenebilmesini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile artık emzirme ödeneği verilmesinde aranan yazılı talep şartı kaldırıldı.



Buna göre, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, emzirme ödenekleri herhangi bir talep şartı aranmaksızın sigortalılara ödenecektir.”