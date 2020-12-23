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23.12.2020 - 14:16 |

Sıcak kemoterapinin normal kemoterapiden farkı ne?

Sıcak kemoterapi, karın içi kanserlerin tedavisinde kullanıldığında 4'üncü evre hastaların da yaşam süresini uzatabiliyor. Bu konuda önemli bilgiler veren Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Süleyman Orman “Eskiden 4'üncü evre kanserlerde 6-12 aylık yaşam süresi öngörülürken, Sıcak Kemoterapi ile kalın bağırsak kanserlerinde 5 yıllık yaşam yüzde 40'a kadar çıktı" dedi. İşte sıcak kemoterapi uygulamasıyla ilgili detaylar...

Sıcak kemoterapinin normal kemoterapiden farkı ne?
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Halk arasında “sıcak kemoterapi” olarak bilinen Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) hakkında bilgiler veren Doç.Dr. Süleyman Orman, işlemin normal kemoterapiden farklı dikkat çekti.

Sıcak kemoterapi hangi kanserlerin tedavisinde uygulanıyor?

Orman, "Sıcak kemoterapi incelemek için bir prosedür. Yumurtalık, kalın bağırsak, karın içi zarı, apendiks ve mide kanserlerinde uyguluyoruz. Sıcak kemoterapide uygun hastaya 45 dakika ila 2 saat süresince ilaç veriyoruz. Normal kemoterapiden farklı bir tedavi. Normal kemoterapi damardan tek bir kemoterapi şeklidir" dedi.  

Gözle görülemeyecek kadar küçük tümörlere bile ulaşıyor

Doç.Dr. Süleyman Orman, "Normal kemoterapi, genellikle hastalara ameliyat olduktan ve yaraları iyileştikten sonra olacaktır. Sıcak kemoterapide durum öyle değil. Hasta, bütünleri aldığımız ameliyattayken uyguluyoruz. Gözle görülemeyecek küçüklükteki tümörleri de yok etmek için sıcak kemoterapiyi karın içerisine veriyoruz. Karın içerisini yıkıyoruz. 2 milimetreden küçük tümörlere ulaşmayı hedefliyoruz. Hastaların genel durumunun ameliyatı ve bu kemoterapiyi kaldıracak iyilikte olması önemli bir kriter" diye konuştu.

Tedavi sonrası yaşam süresi uzuyor

"Sıcak kemoterapi" ile birlikte tedavi sonrası yaşam süresinin uzadığını belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Orman şöyle devam etti: "4'üncü evre kanserde eskiden 6-12 aylık bir yaşam süresi öngörülürken sıcak kemoterapi ile kalın bağırsak kanserlerinde 5 yıllık yaşam yüzde 40'a kadar çıktı. Apendiks tümörlerinde bu oran 5 yıllık yaşam için yüzde 90'a çıktı. Yumurtalık kanserlerinde ise yüzde 80'e çıktı."

 

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