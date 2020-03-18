Siğil İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir? Genital Siğil, Ayaktaki Siğil Tedavisi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Siğiller zararsız olmasına karşın virüslerin neden olmasından dolayı bulaşıcıdır. Siğile doğrudan temas etmek, siğilin yayılmasına neden olmaktadır. Özellikle parmaklarda ve ellerde çok sık görülmektedir.



Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşabilen siğil, sert ve pürüzlü olmakla birlikte genellikle cilt rengindedir. Düz ve yumuşak olup koyu bir renge sahip olan siğiller de vardır. Hemen herkeste siğil ile ilgili bir problem yaşanabilmekte olmasına karşın bazı kişiler siğile neden olan HPV virüsüne karşı daha yatkındır. Herhangi bir tedaviye gerek olmadan kendiliğinden kaybolan siğiller olabileceği gibi acı veren ve rahatsız eden siğiller ile karşılaşmak da mümkündür.



Siğil İçin Hangi Bölüme Gidilmelidir?



Birçok kişiyi estetik açıdan rahatsız eden siğilde, doktora gitmeyip geleneksel yöntemler ile çare aramak çok yanlış bir davranıştır. Siğilden kurtulmak için geleneksel yollar denenmemeli ve mutlaka doktora gidilmelidir. Siğil tedavisi için cildiyeye gidilebileceği gibi genel cerrahiye de gidilebilmektedir. Genel cerrahi doktorlarının teknolojik ekipmanlarının fazla olmasından dolayı iz bırakma gibi bir problem yaşanmadan siğilden kurtulma sağlanmaktadır.



Siğil tedavisinin etkili ve kalıcı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle hangi çeşitte olduğu saptanmaktadır. Vücut direnci yüksek olan kişilerde görülen basit siğiller, bir süre sonra kendiliğinden geçmektedir.



Yaygınlık gösteren ve geçmeyen siğiller için mutlaka tedavi uygulanması gerekmektedir. Siğillerin azaltılması için krem işe yarayabileceği gibi azot tedavisi ile yakma işlemi uygulanabilmektedir. Dondurulma işlemi ile siğillerin ilerlemesi azaltılmakta ve siğiller küçültülmektedir.



Genital Siğil Ayaktaki Siğil Tedavisi İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Bazı siğil problemleri, genital bölgede kendisini göstermektedir. Özellikle kadınlar genital bölgelerinde siğil ile karşılaşmakta ve hangi doktora gitmeleri gerektiğini bilememektedir. Tedavi seçeneklerinin fazla olmasından dolayı gidilecek doktor genel cerrahi uzmanlarıdır. Genital bölgesinde çıkan siğil hakkında son derece tecrübeli olan genel cerrahi uzmanları, ameliyatsız tedavi uygulayabilmektedir. Ağrısız ve acısız bir şekilde, sağlıklı dokuya zarar vermeden siğil yok edilmektedir.



Ayak bölgesinde meydana gelen siğiller tek tip olduğundan, tedavisi son derece kolay bir şekilde olmaktadır. Özellikle vücut direnci kuvvetli olmayan çocuklarda, ayak bölgesinde siğil görülmektedir. Dermatoloji uzmanından randevu almak gerekmekte olup en uygun tedavi yöntemini belirlemektedir. Diğer insanlara bulaşma ihtimalinin düşünülmesi gerekir ve temastan kaçınılmalıdır. Spor salonunda ayakkabı ve evde terlik kullanılması, ayakta siğil oluşumunu önlemektedir.