Pandemi sonrası Fethiye

Hepimiz tatili pandemi döneminde o kadar çok özledik ki. Evde uzun süreler kalıp kendimizle de oldukça zaman geçirdikten sonra, denizin kokusunu, güneşin sıcağını, kumun güzelliğini görmeye hasret kaldık. Evde kalma sürecinden dolayı pek çok kişi önceden planladığı seyahatlerini iptal etti ya da süresiz bir tarihe erteledi, kimimiz de yeni normal hayata adapte olup tatil beldelerine hatta daha izole olan villa kiralamaları tercih ettik.

Salgının kontrol altına alınmasından sonra, alınan önlemlerin yerelde başlayıp sonra globalde kalkacağı düşünüldüğünde pek çok ülkenin giriş çıkışlarını bir süre daha kısıtlamaya devam etmesi ya da vize sürecinde düzenleme yapılması beklendi. Bu sebeple de bu süreçte pek çok kişi yurt içi seyahatlere daha fazla önem verdi. Sosyal hayatına sınırlama getiren kişiler şimdiden tatil planları yapmaya, gideceği yerlerin hayalini kurmaya başlamışken otel işletmelerinin bu yönde hazırlık yapması sezonun başlayacağı dönem için oldukça mantıklı bir hareket oldu. Ben bu yıl tatilimi Fethiye'de Kalabantia House'da geçirdim.

Fethiye'nin güzelliği, havası ve doğası bizi çok etkiledi. Birçok otel açılmama kararı aldı. Genellikle insanlar oteller yerine kiralık villaları tercih etti bizim gibi. Çocuklu aileler içinde doğanın tam ortasında olan evler ideal oldu. Kuzey kuzu sesleri, keçi sesleri ile güne uyandı. Evcil hayvanları evde kaldığımız süre boyunca oğlumla beraber besledik. Ona bu yaşlarda hayvan sevgisini aşılamaya onlara iyi bakmaya yönlendiriyoruz aile olarak. Fethiye'de gezilecek yerleri soranlar da çok olmuştu.

Tam Fethiye Marina'da Gridaport Balık Restaurant keşfettik. Lezzetleri, ambiyansı görülmeye değerdi. Sosyal Medyalarını yöneten Selhan Bey'in ilgisi müşteri memnuniyetini de en üst noktalara taşıyor. Müthiş bir Fethiye turundan sonra şimdi sırada Bodrum var. Orada pandemi sonrası süreci de size aktarmış olacağım.