Sinir sıkışması belirtileri nelerdir? Sinir sıkışması neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Sinirlere baskı uygulayan sinir hücrelerinin çevresindeki dokular sinir sıkışmasını meydana getirir. Sinir sıkışmasının oluşmasında bel fıtığı, oturuş ve duruş bozuklukları, stres ve genetik faktörler gibi pek çok neden sıralamak mümkündür.

Sinir sıkışması neden olur?

Hücrelerin sinirlere baskı uygulaması sonucu sinir sıkışması meydana gelir. Sinir sıkışmasının sebepleri olarak genellikle şu durumlar söylenebilir:

- Bel fıtığı

- Disk kayması

- Obezite

- Travma ve yaralanmalar

- Stres

- Oturuş ve duruş bozuklukları

- Karpal tünel sendromu

- Sürekli tekrarlanan eylemler

- Doğumsal anomaliler

- Bazı spor aktiviteleri

- Şeker hastalığı

- Osteoartrit

- Kist ve tümör oluşumları

- Tiroid düzensizlikleri

- Genetik faktörler

Sinir sıkışması belirtileri

Sinir sıkışmaları vücudun her bölgesinde görülebildiği için bu sebeple birbirinden farklı belirtiler gösterebilir. Ancak genel olarak bilinen yaygın belirtileri mevcuttur. Hapşırma ve öksürme ile oluşan ağrılar omurilikteki sinir sıkışmasından kaynaklanır. İğne batması hissi, ağrı ve karıncalanma gibi belirtileri bulunmaktadır. Ellerde ve ayaklarda sıkça görülen sinir sıkışması hastaların hareket özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Bazı hastalarda ağrı ve acı tek belirti olabilirken, ağrı hissetmeyen hastalarda bulunmaktadır. En sık rastlanan sinir sıkışması belirtileri şu şekildedir:

- El uyuşmalarından dolayı gece uykudan uyanmak

- Sinir sıkışması görülen bölgenin şişmesi

- Sinirlerin olduğu bölgede ağrı ya da sızı

- Geçici süreli olarak güç kaybı oluşması

- Kaslarda güçsüzlük

- Hareket ederken zorlanmak

Sinir sıkışması kendiliğinden geçer mi?

Genellikle sinir sıkışması; uyuşukluk, ağrı ve sızı ile kendini belli eden bir hastalıktır. Bu sebeple kendiliğinden geçmesi mümkün değildir ve zaman kaybedilmeden uzman bir doktora başvurulmalıdır. Özellikle ulnar sinir sıkışması için pek çok hasta kendiliğinden geçebilir mi merak etmektedir. Dirsek bölgesinde oluşan ağrıyı yok etmek için buna sebep olan hareketliliği durdurmak ve ileri seviye tedavi yöntemlerini gerekli şekilde uygulamak gerekir.

Sinir sıkışması tedavisi nasıl yapılır?

Sinir sıkışması belirtilerinden en az birini yaşayan hasta mutlaka uzman bir doktora başvurmalıdır. Sinir sıkışması rahatsızlığının tanısı, EMG sonucuna ve fizikî muayeneye göre değerlendirilir. Bazı durumlarda ise MR, ultrason ya da doppler gibi tetkiklerden yardım alınabilir.

Hastanın durumuna ve rahatsızlığın görüldüğü bölgeye göre sinir sıkışması tedavisi uygulanır. Ağır olmayan vakalarda bant kullanımı, atel ya da sinir sıkışması oluşan alanın dinlendirilmesine bağlı uygulamalar yapılmaktadır. Sonrasında ise süreç fizik tedavi ile devam ettirilir. Genellikle doktorlar tarafından analjezik ilaç grupları ile kortkosteroid enjeksiyonlar sıklıkla tavsiye edilmektedir.

Bazı sinir sıkışmaları egzersiz ile geçebilmektedir. Bu gibi durumlarda sinir kaydırma egzersizleri tavsiye edilmektedir. Bu egzersiz sıkışma bölgesinde rahatlama hissi oluşturmaktadır. Özellikle sinir sıkışma egzersizleri ile el, kol uyuşması önemli miktarda azaltılabilir. Egzersiz ile birlikte kullanılan bilek korsesi de bilekte sinir sıkışması olan durumlarda için doktorlar tarafından önerilmektedir.

Sinir sıkışması ameliyatı

Hastayı gece uykusundan uyandıracak kadar ağrılı bir sinir sıkışması oluşuyorsa, eşyaları tutamayacak bir hale gelinmişse ve uzun süredir bu şekilde devam ediyorsa mutlaka cerrahî operasyon gereklidir. Açık ya da kapalı ameliyat seçenekleri hastalığın seviyesine göre belirlenmektedir.





