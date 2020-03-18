Sinüzit Ve Migren İçin Hangi Bölüme Gidilir? Migren Baş Ağrıları İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Baş ağrısı hemen hemen herkesin ortak sorunlarının başında geliyor. Baş ağrısına neden olan etkenlerin birbirinden farklılık göstermesi nedeni ile baş ağrısı şikayeti yaşayan kişilerin bu konuda gerekli muayenelerinin yapılması gerekiyor.



Sinüzit ve Migren Şikayetleri



Baş ağrısına neden olan etkenlerin başında sinüzit ve migren ikilisi geliyor. Bu her iki şikayet kendisini güçlü bir baş ağrısı ile gösteriyor. Sinüzit yüz bölümünde bulunan sinüslerin iltihaplanması ile birlikte tıkanmasına bağlı olarak görülen bir rahatsızlıktır. En önemli belirtisi baş ağrısı olarak dikkat çekiyor.



Migren, herhangi bir hastalığa bağlı olmadan başta görülen nedensiz ağrılar olarak tanımlanıyor. Migren ağrıları kafa kısmının belirli bölgesinde kendisini gösterebildiği gibi tamamında da gösterebiliyor. Hem sinüzit hem de migren şikayetlerinin belirli dereceleri söz konusudur. Başlangıç aşamalarında hastaların kendi yöntemleri ile şikayetlerini giderebildikleri görülürken ileri aşamada mutlaka tıbbi bir desteğe ihtiyaç duyuluyor.



Sinüzit Ve Migren İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Sinüzit ve migren birbirinden farklı rahatsızlıklar olarak biliniyor. Sinüzit şikayeti olan kişilerin bu şikayetlerinden kurtulması için kulak burun boğaz uzmanına muayene olması gerekiyor. Kulak burun boğaz uzmanından alınacak randevu neticesinde sinüslerin grafisi çekilerek sinüzit vakasının olup olmadığı tespit ediliyor.



Genellikle migren ve sinüzit şikayetleri birbirine karıştırılıyor. Her baş ağrısı sinüzit olmayacağı gibi migren de olmayabiliyor. Baş ağrısına neden olan etkenin sinüzit mi migren mi olup olmadığının tespiti için mutlaka kulak burun boğaz uzmanına muayene olunması gerekiyor.



Migren şikayetleri konusunda nöroloji branşından randevu alınması gerekiyor. Migren şikayetlerinin ana nedenlerinin nörolojik semptomlar olduğu biliniyor. Bu nedenle migren hastalığının tedavisinde nöroloji uzmanına mutlaka muayene olunması gerekiyor.



Sinüzit ve Migren Tedavileri



Sinüslerin iç kısımlarının tamamı ile dolması nedeni ile ortaya çıkan sinüzit şikayetlerinden kurtulmak için kulak burun boğaz uzmanı tarafından önerilen tedavi yöntemleri uygulanıyor. Bu şikayetlere uygun ilaçlar ile sinüslerin iç kısımlarının açılması sağlanarak sinüzite bağlı olarak gelişen baş ağrıları şikayetlerinden kurtulmak mümkün hale geliyor.



Migren tedavilerinde etkin bir tedavi yöntemi yok. Ancak uzmanlar tarafından önerilen bir takım uygulamalar ile migren şikayetlerinden de kurtulmak olası. Özellikle birçok migren hastasının sakin ve sessiz bir ortamda uyuması ya da dinlenmesi durumunda şikayetlerinin son bulduğu bilinen bir gerçektir.