Sıvı kaybı erken doğumu tetikliyor

Vücut ağırlığı ortalama olarak 9-12 kilo artan, hormonal ve metabolik dengesi değişen, diyaframla iç organları baskı altında kalan anne adayları, sıcak ve nemle mücadelede daha zor zamanlar yaşayabiliyor. Kan basıncıyla kan şekerinde ani düşmeler, aşırı terleme, vücutta yaygın ödem ve kaşıntı, güneş ışınlarına bağlı cilt lekeleri anne adaylarında çok sık rastlanan sorunlardan. Ancak en önemlisi aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan sıvı açığının düşük veya erken doğumu tetiklemesi.

International Hospital’dan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Banu Duru Suiçmez, hamilelik döneminde sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için alınması gereken önlemleri anlattı:

Her saat başı su için: Hamilelerde diğer kişilere göre günlük sıvı ihtiyacı, 0.5-1 litre kadar artıyor. Aşırı sıcak nedeniyle sıvı ve mineral dengesi daha çabuk bozulma eğiliminde. Bu yüzden gün içinde tüm sıvı ve mineral dengesinin yerine konulması, tuz kaybıyla tansiyon, kan şekerinde düşmenin önlenmesi gerekiyor. Bunun için her saat başı mutlaka bir bardak su tüketin. Gün içinde ayran-taze sıkılmış meyve ve maden suyu içmeye de özen gösterin.

Naylon ve sıkı kıyafetlerden kaçının: Aşırı terlemeyi önlemek için tercihen açık renk ve pamuklu ince kumaşlardan elbiseler, açık ayakkabılar kullanın. Özellikle naylon içeriği fazla olan, dar, sıkı lastikli, vücuda yapışan giysiler, g-string tarzı iç çamaşırlar vücutta ve genital bölgede mantar enfeksiyonun görülme sıklığını artırıyor.

Havuzu değil, denizi tercih edin: Havuz suyu ne kadar dezenfekte edilirse edilsin pek çok kişi bu suyu kullandığı için enfeksiyon ajanı barındırma ve kimyasal madde içerme oranı deniz suyuna göre daha fazla oluyor. Denize de mümkünse ya sabah 09.00-11.00 ya da akşam 16.00-19.00 saatleri arasında girin.

Islık mayonuzu mutlaka değiştirin: Genital bölgenin ıslak-nemli kalmasını önleyin. Bu şekilde hem vajinal mantar hem idrar yolu enfeksiyonundan korunmuş olursunuz.

Bol bol yüzün: Yüzme, vücuttaki tüm kas gruplarının çalışmasına imkan sağlayan, bebeği de zorlamayan bir spor dalı. Bir kısıtlama bulunmamakla birlikte efor kapasitenize göre en uygun süreyi kendiniz belirleyin. Erken doğum tehlikesi ya da kanama yoksa doğuma kadar yüzebilirsiniz.

Cildinizi nemlendirin: Yüzme ve duş sonrasında cildinize mutlaka bir nemlendirici krem, bebe ya da badem yağı uygulayın. Bu, hem ciltteki kurumanın azalmasına hem de karın-göğüs-basen bölgelerindeki çatlakların engellenmesine yardımcı olacak. Yüz bölgenize her dışarı çıkıştan 30 dakika önce 50+ faktör güneş kremi sürün. Çünkü hamilelik lekeleri hormonların da etkisiyle genellikle yüz bölgesinde ortaya çıkıyor.

Bu saatlerde dışarıya çıkmayın: Yüksek ısı ciddi tansiyon düşüklüklerine, vücut dengesinin bozulmasına ve baygınlık hissi oluşmasına yol açabiliyor. Ciddi bir zorunluluk yoksa güneş ışınlarının en etkili olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın.

NASIL BESLENMELi?

* Yağlı, kızartmalı, salçalı, baharatlı ve ağır yemekler tüketmeyin. Daha salata, zeytinyağlı sebze yemekleri, ızgara et ve balık yemeye çalışın.

* Özellikle otel gibi toplu yemek yenilen yerlerde uzun saatler sıcakta servis edilmeyi bekleyen, üzeri açık bırakılmış ve gıda zehirlenmesi riski yüksek gıdaları tüketirken dikkatli olun.

* Asla fast-food tarzı gıdaları tercih etmeyin.

* En az 2-3 saat aralıklarla az az ama sık sık beslenin.

* Ara öğünlerde yoğurt, meyve salatası, ceviz-fındık ve karpuz-peynir gibi hafif gıdalar, metabolizma ve kan şekeri dengesi için faydalı.