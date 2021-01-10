Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Basit Şizofreni Testi İle Kendinizi Sınayın.
10.01.2021 - 11:26 |

Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Basit Şizofreni Testi İle Kendinizi Sınayın.

Şizofren kişinin hayat kalitesini oldukça düşüren rahatsızlıktır. Şizofren nedir, basit şizofren testi nasıl olur, ne gibi belirtileri vardır gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Basit Şizofreni Testi İle Kendinizi Sınayın.
ABONE OL

Şizofreni, oldukça değişken bir dizi semptomla karakterize edilen psikiyatrik bir hastalıktır: en etkileyici olanları sanrılar ve halüsinasyonlardır, ancak en çok engelleyici sosyal geri çekilme ve bilişsel zorluklardır.

Şizofren Belirtileri Nelerdir?

Psikiyatristler, sağlıklı insanlarda görülmeyen sözde pozitif semptomlar ile normalde mevcut olan psikolojik kapasitelerin zayıflaması olan negatif semptomlar arasında ayrım yapar . Çoğunlukla iki tip semptom bir arada bulunur. Birinin veya diğerinin baskınlığı, hastalığın seyrini ve tedavi seçimini etkileyecektir.

Belirtilen belirtilerden bağımsız olarak, şizofrenler günlük yaşam görevlerini yerine getirmekte çok zorlanırlar. Düşünceleri net değildir, başkalarıyla ilişkileri zorlaşır, duygularını kontrol etmekte ve karar vermekte zorluk çekerler.

Şizofreninin semptomları, kişiye ve hastalığın seyrine bağlı olarak büyük ölçüde değişir.
Vakaların% 35 ila% 40'ında şizofreni, sanrılı kızarmalarla akut başlangıç ​​ile kendini gösterir.

Davranış değişikliği ayrıca daha kademeli olabilir:

Depresyon

Dikkat, konsantrasyon, hafıza bozuklukları, yemek hazırlama gibi basit bir görevi yapmada güçlükle birlikte yürütme işlevlerinde bozulma.

Şizofreni, genellikle ilk yıllarda akut evrelerde ilerleyen, ardından kişiye göre değişen yoğunlukta semptomlarla stabilize olan kronik bir hastalıktır. Belirtiler değişkendir ve hastalar aynı anda birkaç tane yaşayabilir.

Halüsinasyonlar; hasta var olmayan hisleri algılar. İşitsel halüsinasyonlar en yaygın olanıdır. Şizofreni hastası, davranışını yorumlayabilen, yargılayan, aşağılayan, hayali tehlikelere karşı uyaran veya belirli eylemleri gerçekleştirmesini emredebilen sesler duyar.

Düşünme ve dil bozuklukları; şizofreni, fikirlerini organize edemez, artık mantıklı bir mantığa sahip değildir, konuşması tutarsız hale gelir.

Şizofreni Çeşitleri Nelerdir?

Şizofreni, çeşitli şekillerde ve değişen şiddetlerde ortaya çıkabilir.

BASİT ŞİZOFRENİ

Hasta duygusal soğukluk gösterir, duygularını ifade etmekten aciz görünür, başkalarına karşı ilgisizlik gösterir, yalnızlıktan zevk alır. Aynı zamanda tuhaf davranışları, tuhaf inançları var ve alışılmadık şeyleri algılıyor.

PARANOİD ŞİZOFRENİ
Sanrılar çok mevcuttur, bazen kalıcıdır. Bu şizofreni formu en yaygın olanıdır; Hastanın tatmin edici bir sosyal ve profesyonel yaşama devam etmesini sağlayan tedaviye iyi yanıt verir.

HEBOİDOFRENİ

Bu şizofreni biçimi, hastaların antisosyal davranışlarıyla karakterize edilir: örneğin, suç, hırsızlık, saldırı, serserilik, uyuşturucu bağımlılığı. Sosyal bozulma yaşayan kişilerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

HEBEPHRENİA

Şizofreninin% 20'sini temsil eder. Hebefreni hastaları birkaç sanrı sergiler. Derin bir boşlukta yaşarlar, yatakta çok zaman geçirirler veya televizyon izlerler. Dilleri tutarsızdır, güçlü endişelere rağmen dış dünyaya kayıtsız görünürler. Bu hastalar genellikle tedaviyi reddederler.

KATATONİK ŞİZOFRENİ

Hasta herhangi bir talebe cevap vermez. En ufak bir hareket yapmadan cenin pozisyonunda secde kalabilir. Duyduğu cümlelerin son sözlerini bir yankı gibi tekrarlayabilir veya başkalarında gözlemlediği jestleri taklit edebilir.

Basit Şizofren Testi ile Kendinizi Sınayın

1)Düşüncelerimi ve duygularımı başkalarının kontrol altında tuttuğunu hissediyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman

2.Başkalarının duymadığı veya görmediği şeyleri görüyorum veya duyuyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman

3.Kendimi başkalarının anlayabileceği kelimelerle ifade etmenin benim için çok zor olduğunu hissediyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman

4.Arkadaşlarım ve ailem dahil başkalarıyla hiçbir ortak yanım yokmuş gibi hissediyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman

5.Gerçeklik ve çevremdeki dünya hakkında birden fazla şeye inanıyorum ama kimse açıklamalarıma inanmıyor gibi görünüyor.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman

Test sonucunuz ağırlıklı olarak her zaman ya da birçok çıkıyorsa doktorunuzla görüşebilirsiniz.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız. Endişelerden uzak kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı olabileceğiniz uğraşlara daha çok zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz. Evde hareketlilik fazla.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kısa görüşmeler, konuşmalar açısından güzel imkanlar var. Duygularınızı daha kolay anlatabileceğiniz olanaklar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Paranızı daha iyi değerlendirmenin yolunu bulmalısınız. Bugün daha fazla desteğe ihtiyacınız olabilir. Para üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir. Kişisel konulara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var. Kendi iç sesinize kulak verin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda grupları da içine alabilecek çalışmalar yapabilirsiniz. Daha ümitlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün. Oldukça hareketlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganBir dilek
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan Kırkoğlu2021 için tüyolar
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiYeni yıl hedefleri
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Reflü Krizi Belirtileri Nelerdir? Reflü Hastalığına Ne İyi Gelir, Tedavisi Nasıldır?

Reflü Krizi Belirtileri Nelerdir? Reflü Hastalığına Ne İyi Gelir, Tedavisi Nasıldır?

Rahimde Kist Belirtileri Nelerdir? Rahimdeki Kist Nasıl Anlaşılır Ve Tedavi Edilir?

Rahimde Kist Belirtileri Nelerdir? Rahimdeki Kist Nasıl Anlaşılır Ve Tedavi Edilir?

Hamilelik Belirtileri Arasında Akıntı Ne Zaman Başlar? Akıntının Rengi Ve Yoğunluğu Ne İfade Eder?

Hamilelik Belirtileri Arasında Akıntı Ne Zaman Başlar? Akıntının Rengi Ve Yoğunluğu Ne İfade Eder?

Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesi Belirtileri, Tanı Ve Tedabi Yöntemleri Nelerdir?

Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesi Belirtileri, Tanı Ve Tedabi Yöntemleri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet