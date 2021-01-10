Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Basit Şizofreni Testi İle Kendinizi Sınayın.
Şizofren kişinin hayat kalitesini oldukça düşüren rahatsızlıktır. Şizofren nedir, basit şizofren testi nasıl olur, ne gibi belirtileri vardır gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.
Şizofreni, oldukça değişken bir dizi semptomla karakterize edilen psikiyatrik bir hastalıktır: en etkileyici olanları sanrılar ve halüsinasyonlardır, ancak en çok engelleyici sosyal geri çekilme ve bilişsel zorluklardır.
Şizofren Belirtileri Nelerdir?
Psikiyatristler, sağlıklı insanlarda görülmeyen sözde pozitif semptomlar ile normalde mevcut olan psikolojik kapasitelerin zayıflaması olan negatif semptomlar arasında ayrım yapar . Çoğunlukla iki tip semptom bir arada bulunur. Birinin veya diğerinin baskınlığı, hastalığın seyrini ve tedavi seçimini etkileyecektir.
Belirtilen belirtilerden bağımsız olarak, şizofrenler günlük yaşam görevlerini yerine getirmekte çok zorlanırlar. Düşünceleri net değildir, başkalarıyla ilişkileri zorlaşır, duygularını kontrol etmekte ve karar vermekte zorluk çekerler.
Şizofreninin semptomları, kişiye ve hastalığın seyrine bağlı olarak büyük ölçüde değişir.
Vakaların% 35 ila% 40'ında şizofreni, sanrılı kızarmalarla akut başlangıç ile kendini gösterir.
Davranış değişikliği ayrıca daha kademeli olabilir:
Depresyon
Dikkat, konsantrasyon, hafıza bozuklukları, yemek hazırlama gibi basit bir görevi yapmada güçlükle birlikte yürütme işlevlerinde bozulma.
Şizofreni, genellikle ilk yıllarda akut evrelerde ilerleyen, ardından kişiye göre değişen yoğunlukta semptomlarla stabilize olan kronik bir hastalıktır. Belirtiler değişkendir ve hastalar aynı anda birkaç tane yaşayabilir.
Halüsinasyonlar; hasta var olmayan hisleri algılar. İşitsel halüsinasyonlar en yaygın olanıdır. Şizofreni hastası, davranışını yorumlayabilen, yargılayan, aşağılayan, hayali tehlikelere karşı uyaran veya belirli eylemleri gerçekleştirmesini emredebilen sesler duyar.
Düşünme ve dil bozuklukları; şizofreni, fikirlerini organize edemez, artık mantıklı bir mantığa sahip değildir, konuşması tutarsız hale gelir.
Şizofreni Çeşitleri Nelerdir?
Şizofreni, çeşitli şekillerde ve değişen şiddetlerde ortaya çıkabilir.
BASİT ŞİZOFRENİ
Hasta duygusal soğukluk gösterir, duygularını ifade etmekten aciz görünür, başkalarına karşı ilgisizlik gösterir, yalnızlıktan zevk alır. Aynı zamanda tuhaf davranışları, tuhaf inançları var ve alışılmadık şeyleri algılıyor.
PARANOİD ŞİZOFRENİ
Sanrılar çok mevcuttur, bazen kalıcıdır. Bu şizofreni formu en yaygın olanıdır; Hastanın tatmin edici bir sosyal ve profesyonel yaşama devam etmesini sağlayan tedaviye iyi yanıt verir.
HEBOİDOFRENİ
Bu şizofreni biçimi, hastaların antisosyal davranışlarıyla karakterize edilir: örneğin, suç, hırsızlık, saldırı, serserilik, uyuşturucu bağımlılığı. Sosyal bozulma yaşayan kişilerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
HEBEPHRENİA
Şizofreninin% 20'sini temsil eder. Hebefreni hastaları birkaç sanrı sergiler. Derin bir boşlukta yaşarlar, yatakta çok zaman geçirirler veya televizyon izlerler. Dilleri tutarsızdır, güçlü endişelere rağmen dış dünyaya kayıtsız görünürler. Bu hastalar genellikle tedaviyi reddederler.
KATATONİK ŞİZOFRENİ
Hasta herhangi bir talebe cevap vermez. En ufak bir hareket yapmadan cenin pozisyonunda secde kalabilir. Duyduğu cümlelerin son sözlerini bir yankı gibi tekrarlayabilir veya başkalarında gözlemlediği jestleri taklit edebilir.
Basit Şizofren Testi ile Kendinizi Sınayın
1)Düşüncelerimi ve duygularımı başkalarının kontrol altında tuttuğunu hissediyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman
2.Başkalarının duymadığı veya görmediği şeyleri görüyorum veya duyuyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman
3.Kendimi başkalarının anlayabileceği kelimelerle ifade etmenin benim için çok zor olduğunu hissediyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman
4.Arkadaşlarım ve ailem dahil başkalarıyla hiçbir ortak yanım yokmuş gibi hissediyorum.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman
5.Gerçeklik ve çevremdeki dünya hakkında birden fazla şeye inanıyorum ama kimse açıklamalarıma inanmıyor gibi görünüyor.
Bir şey değil
Birazcık
Biraz
Orta derecede
Birçok
Her zaman
Test sonucunuz ağırlıklı olarak her zaman ya da birçok çıkıyorsa doktorunuzla görüşebilirsiniz.