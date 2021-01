Şizofreni Belirtileri Nelerdir? Basit Şizofreni Testi İle Kendinizi Sınayın.

Şizofreni, oldukça değişken bir dizi semptomla karakterize edilen psikiyatrik bir hastalıktır: en etkileyici olanları sanrılar ve halüsinasyonlardır, ancak en çok engelleyici sosyal geri çekilme ve bilişsel zorluklardır.



Şizofren Belirtileri Nelerdir?



Psikiyatristler, sağlıklı insanlarda görülmeyen sözde pozitif semptomlar ile normalde mevcut olan psikolojik kapasitelerin zayıflaması olan negatif semptomlar arasında ayrım yapar . Çoğunlukla iki tip semptom bir arada bulunur. Birinin veya diğerinin baskınlığı, hastalığın seyrini ve tedavi seçimini etkileyecektir.



Belirtilen belirtilerden bağımsız olarak, şizofrenler günlük yaşam görevlerini yerine getirmekte çok zorlanırlar. Düşünceleri net değildir, başkalarıyla ilişkileri zorlaşır, duygularını kontrol etmekte ve karar vermekte zorluk çekerler.



Şizofreninin semptomları, kişiye ve hastalığın seyrine bağlı olarak büyük ölçüde değişir.

Vakaların% 35 ila% 40'ında şizofreni, sanrılı kızarmalarla akut başlangıç ​​ile kendini gösterir.

Davranış değişikliği ayrıca daha kademeli olabilir:

Depresyon

Dikkat, konsantrasyon, hafıza bozuklukları, yemek hazırlama gibi basit bir görevi yapmada güçlükle birlikte yürütme işlevlerinde bozulma.

Şizofreni, genellikle ilk yıllarda akut evrelerde ilerleyen, ardından kişiye göre değişen yoğunlukta semptomlarla stabilize olan kronik bir hastalıktır. Belirtiler değişkendir ve hastalar aynı anda birkaç tane yaşayabilir.



Halüsinasyonlar; hasta var olmayan hisleri algılar. İşitsel halüsinasyonlar en yaygın olanıdır. Şizofreni hastası, davranışını yorumlayabilen, yargılayan, aşağılayan, hayali tehlikelere karşı uyaran veya belirli eylemleri gerçekleştirmesini emredebilen sesler duyar.



Düşünme ve dil bozuklukları; şizofreni, fikirlerini organize edemez, artık mantıklı bir mantığa sahip değildir, konuşması tutarsız hale gelir.



Şizofreni Çeşitleri Nelerdir?



Şizofreni, çeşitli şekillerde ve değişen şiddetlerde ortaya çıkabilir.



BASİT ŞİZOFRENİ



Hasta duygusal soğukluk gösterir, duygularını ifade etmekten aciz görünür, başkalarına karşı ilgisizlik gösterir, yalnızlıktan zevk alır. Aynı zamanda tuhaf davranışları, tuhaf inançları var ve alışılmadık şeyleri algılıyor.



PARANOİD ŞİZOFRENİ

Sanrılar çok mevcuttur, bazen kalıcıdır. Bu şizofreni formu en yaygın olanıdır; Hastanın tatmin edici bir sosyal ve profesyonel yaşama devam etmesini sağlayan tedaviye iyi yanıt verir.



HEBOİDOFRENİ



Bu şizofreni biçimi, hastaların antisosyal davranışlarıyla karakterize edilir: örneğin, suç, hırsızlık, saldırı, serserilik, uyuşturucu bağımlılığı. Sosyal bozulma yaşayan kişilerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.



HEBEPHRENİA



Şizofreninin% 20'sini temsil eder. Hebefreni hastaları birkaç sanrı sergiler. Derin bir boşlukta yaşarlar, yatakta çok zaman geçirirler veya televizyon izlerler. Dilleri tutarsızdır, güçlü endişelere rağmen dış dünyaya kayıtsız görünürler. Bu hastalar genellikle tedaviyi reddederler.



KATATONİK ŞİZOFRENİ



Hasta herhangi bir talebe cevap vermez. En ufak bir hareket yapmadan cenin pozisyonunda secde kalabilir. Duyduğu cümlelerin son sözlerini bir yankı gibi tekrarlayabilir veya başkalarında gözlemlediği jestleri taklit edebilir.



Basit Şizofren Testi ile Kendinizi Sınayın



1)Düşüncelerimi ve duygularımı başkalarının kontrol altında tuttuğunu hissediyorum.

Bir şey değil

Birazcık

Biraz

Orta derecede

Birçok

Her zaman



2.Başkalarının duymadığı veya görmediği şeyleri görüyorum veya duyuyorum.

Bir şey değil

Birazcık

Biraz

Orta derecede

Birçok

Her zaman



3.Kendimi başkalarının anlayabileceği kelimelerle ifade etmenin benim için çok zor olduğunu hissediyorum.

Bir şey değil

Birazcık

Biraz

Orta derecede

Birçok

Her zaman



4.Arkadaşlarım ve ailem dahil başkalarıyla hiçbir ortak yanım yokmuş gibi hissediyorum.

Bir şey değil

Birazcık

Biraz

Orta derecede

Birçok

Her zaman



5.Gerçeklik ve çevremdeki dünya hakkında birden fazla şeye inanıyorum ama kimse açıklamalarıma inanmıyor gibi görünüyor.

Bir şey değil

Birazcık

Biraz

Orta derecede

Birçok

Her zaman



Test sonucunuz ağırlıklı olarak her zaman ya da birçok çıkıyorsa doktorunuzla görüşebilirsiniz.