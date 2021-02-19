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19.02.2021 - 19:38 |

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Ameliyatı Nasıl Yapılır? Skolyaz Kaç Derecede Ameliyet Edilir?

Skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı nasıl yapılır? Skolyaz kaç derecede ameliyet edilir? Skolyoz ameliyatı kimlere ve hangi hastalık durumlarında ortaya çıkar? Skolyoz ameliyatının komplikasyonları nelerdir? Sizin için Skolyoz ameliyatı hakkındaki ayrıntıları derledik.

Skolyoz (Omurga Eğriliği) Ameliyatı Nasıl Yapılır? Skolyaz Kaç Derecede Ameliyet Edilir?
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 Omurun burulmasına bağlı bu sapma, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar, nedeni bilinmediğinde bir malformasyon, hastalık veya idiyopatinin sonucu olabilir.

 Skolyoz (Omurga Eğriliği) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 Skolyoz, göğüste ve omurgaya yakın bölgelerde deformasyona neden olur. Tedavinin kolaylığı deviasyonun şiddetine bağlıdır, bu nedenle skolyozu erken dönemde tedavi etmek önemlidir. 

 Skolyoz, omurganın (omurganın) üç uzay düzleminde (üç boyut) kalıcı bir sapmasıdır. Skolyotik tutum ise kötü bir duruştan, omurların burulmadan ve deformasyonsuz olmasından kaynaklanır ve kolaylıkla düzeltilebilir.

 Skolyoz tedavisi, birkaç yıl süren uzun süreli bir tedavidir. Omurga sapması çok belirgin değilse, skolyoz herhangi bir özel tedavi gerektirmez ve özellikle çok çabuk kötüleşebileceği erken ergenlik döneminde basitçe takip edilmelidir. Ameliyat sırasında yaralanma riski her yerde bulunur, ancak nadirdir ve sürekli intraoperatif nörolojik izleme ile engellenir. Öte yandan, ameliyat edilen bölge, ameliyat bölgesinde enfeksiyon riski oluşturacak şekildedir.

 Skolyoz Kaç Derecede Ameliyat Edilir?

  Spinal genişlemeye neden olan yüzme başta olmak üzere tüm sporlar faydalıdır. Fizyoterapi iyi kas durumunu korumak için kullanılır, ancak skolyozun kötüleşmesini önlemek için yeterli değildir.

 Elektroterapi ile kas stimülasyon teknikleri ilginç sonuçlar vermiyor gibi görünüyor. Deformite açısı 15 ila 20° 'ye ulaştığında skolyoz her 2 çocuktan 1'inde tedavi edilmelidir. Giyen bir korse tırmandığı önlemek ve eğriliği düzeltmek için yardımcı olur. Bu korseler 24 saat giyilmeli ve sadece tuvalet için çıkarılmalıdır. Omurga kemikleri olgun ve şekli sabitken takılmalıdır. Böylece artık deforme olma riski taşımazlar.

 Bazı durumlarda skolyoz tedavisi cerrahidir, özellikle korse giyilmesine rağmen eğrilikler kötüleştiğinde veya skolyozun bulunduğu bölgeye göre deformasyon açısı 35° veya daha fazla olduğunda. Çok küçük bir çocuğun şiddetli skolyozu durumlarında veya 10 yaşından sonra operasyon yapılabilir. Tedavi büyümenin sona ermesinden önce yapılmadığında, cerrahlar yetişkinler üzerinde ameliyat yapabilir, ancak operasyonlar genellikle daha zahmetlidir. Birkaç tür cerrahi prosedür mümkündür. 

 Skolyoz Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

 Skolyozun gelişimi birkaç faktöre ve özellikle genç hastanın kemik yaşına (yani ne kadar süre büyümeye devam edeceğini değerlendirmeyi mümkün kılan iskelet olgunlaşmasına) bağlıdır. Ameliyat sonrası korse kullanımı da önemlidir. Skolyoz tedavisinde osteopatinin etkinliğine dair hiçbir kanıt yoktur. Bu, osteopatiden kaçınılması gerektiği anlamına gelmez, bu da tıbbi tedaviye eşlik edebilir.

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