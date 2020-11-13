Sodanın Faydaları Nelerdir? Maden Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

Maden suyu bünyesinde birçok farklı minareli bulunduran yeraltı kaynaklarıdır. Bu mineraller insan vücudu için önemli farklar getiren güçlü yapı taşları olarak öne çıkar. Çözünmüş mineral ve tuzlar içeren, kayaçlarda birikmiş olan su üzerinden elde edilen maden suyu, düzenli ve dengeli tüketilmesi gereken önemli kaynaklardan biridir.

Sodanın Faydaları Nelerdir?

Yeryüzü katmanlarını derinlerinde birikmiş olan ve magma basıncıyla yüzeye çıkan maden suyu, insan vücudu için önemli kaynaklar barındırmaktadır. Bu kaynaklar ise canlılar açısından birçok önemli faydayı yanında getiriyor.

- İçinde yer alan flor ve kalsiyum sayesinde diş etleri ile kemik güçlendirmekte ve korumaktadır.

- Aynı zamanda sinir sistemindeki uyarıların iletilmesine katkı verir.

- Kanın pıhtılaşma özelliğini daha güçlü hale getirir.

- İçeriğinde yer alan magnezyum kalp sağlığını korur.

- Kas ağrıları ve krampların giderilmesinde önemlidir.

- Safra kesesi ile kalın bağırsak fonksiyonlarını dengeler.

- İdrar yollarında veya böbreklerde taş oluşumunu engeller.

- Sindirim ve boşaltım ile beraber bağırsakları destekler.

- Şişkinlik, kabız ve gaz gibi sorunların önüne geçer.

- Hem cildi hem de saçları besler, canlılık kazandırır.

- Vücutta yer alan enfeksiyonların minimum seviyeye inmesini sağlar.

- Özellikle hamilelik döneminde kalsiyum ve magnezyum katkısı oldukça önemlidir.

Bu şekilde daha birçok farklı faydası ile beraber soda günümüzde oldukça yoğun tüketilir.

Maden Suyu İçmek Neye İyi Gelir?



Maden suyu içerdiği mineral ve vitamin kaynakları ile beraber, doğanın sunduğu en önemli faydalar içerisinde geliyor. Gün içerisinde özellikle stresi ve baskıyı azaltabilmek için, maden suyu oldukça etkilidir. En önemlisi genel olarak şişkinlik ve gaz ile beraber kabızlık kilo problemleri gidermek için değerlendirilir. Aynı zamanda saç, tırnak, diş ve kemik gibi pek çok farklı fonksiyonlar yapının daha önemli hale gelmesinde potansiyel teşkil etmektedir. Özellikle de hamilelik döneminde krampların azalması için etkili bir içecek olduğu biliniyor.

Maden Suyunun Zararları Nelerdir?

Maden suyu genel olarak faydalı olmasına rağmen, birtakım hastalıkları bulunan kişilerin tüketmemesi gerektiği bir içecektir. Özellikle böbrek kalp ve hipertansiyon gibi hastalıklara sahip kişilerin Maden suyunu değerlendirmemesi gerekmektedir. Hassas bağırsak sendromu bulunan kişiler de uzak durmalıdır. Zira sindirim sistemini önemli oranda uyarıcı bir etki yaratabilir.

Maden Suyu İle Sodanın Farkı Nedir?

Maden suyu genel olarak doğal çözülmüş mineraller ve gaz barındıran bir kaynaktır. Soda ise suyun bir karbonat ile karıştırılması neticesinde hazırlanmış yapay bir içecektir. Tabii günümüzde bazı sodalarda maden suyu içerisindeki mineraller bulunur. Bu sebepten dolayı maden suyu içerisinde yer alan katkıları soda üzerinden de değerlendirmek mümkün. Ancak burada önemli olan doğru sodayı tercih etmek ve sade şekilde tüketmektir. Böylece birçok farklı mineral üzerinden faydalarını değerlendirmek suretiyle, dengeli ve sağlıklı bir yaşam elde etmek mümkün hale gelebilir.