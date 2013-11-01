Sorunlarınızın sebebi atalarınız olabilir
Hamilelikte folik asit eksikliği sadece anne ve bebeği değil ileriki nesilleri de olumsuz etkiliyor.
New Scientist'te yayınlanan bir habere göre hamilelikte yeterince folik asit alınmamasının etkileri nesiller boyu sürüyor.
Hamilelikte büyük önem arz eden folik asit kusurlu veya düşük kilolu doğumlara neden olabiliyor.
Cambridge Üniversitesi'nden Erica Watson, folik asit metabolizmasında etkili olan MTRR genini mutasyona uğratarak fareler üzerinde bir dizi deney gerçekleştirdi.
Mutasyona uğramış farelerle normal fareler karşılaştırıldığında bazı fetüslerde anormaliler kaydedildi. Ancak mutasyona uğramış deneklerin çocukları normal deneklerle çiftleştirildiğinde doğan bebeklerde ebeveynlerindeki problemlerin hala görülebildiği görüldü.
Uzmanlar hamileliğinde yeterli folik asit almamış kişilerin sadece bebeklerini değil gelecek nesilleri de tehlikeye attığını vurguladı.
Çeviren: Gizem Aydoğan