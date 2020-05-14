Sosyal konulara odaklıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken Venüs ile olumlu bir açı kurmakta. Özellikle öğle saatlerinde arkadaşlıklarda hoş bir ortam yaratmak için güzel koşullar var. Düşüncelerimizi daha uyumlu ve keyifli şekilde ortaya koyabiliriz. Bugün aynı zamanda fazlası ile kararlıyız ve elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere çaba sarf edebiliriz. Akşam saatlerinde aşmamız gereken bazı işler var.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerinde daha planlı ve hazırlıklı olmakta fayda var. Bu saatlerde test altında sayılırız. Belki alternatif çözümler bulmak gerekebilir. Bu nedenle yeni koşullara uyum sağlamaya bakalım. Saat 17:02’den itibaren boşluğa girecek olan Ay, yeteri kadar hızlı ilerleyememe ve işlerde tıkanma getirebilir. Biraz daha sabırlı olmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Timsah Bugün yeni bir 13 günlük dönem başlamakta. Timsah döneminde güvenlik arayışı daha çok gündeme gelecektir. Yeni koşullara daha açık durumdayız.