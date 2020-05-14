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14.05.2020 - 00:00 |

Sosyal konulara odaklıyız

Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken Venüs ile olumlu bir açı kurmakta.

Sosyal konulara odaklıyız
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Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Saka burcunda ilerlerken Venüs ile olumlu  bir açı kurmakta. Özellikle öğle saatlerinde arkadaşlıklarda hoş bir ortam yaratmak için güzel koşullar var. Düşüncelerimizi daha uyumlu ve keyifli şekilde ortaya koyabiliriz. Bugün aynı zamanda fazlası ile kararlıyız ve elimizden gelenin en iyisini yapmak üzere çaba sarf edebiliriz. Akşam saatlerinde aşmamız gereken bazı işler var.

Nelerden kaçınmalı? Akşam saatlerinde daha planlı ve hazırlıklı olmakta fayda var. Bu saatlerde test altında sayılırız. Belki alternatif çözümler bulmak gerekebilir. Bu nedenle yeni koşullara uyum sağlamaya bakalım. Saat 17:02’den itibaren boşluğa girecek olan Ay, yeteri kadar hızlı ilerleyememe ve işlerde tıkanma getirebilir. Biraz daha sabırlı olmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Timsah Bugün yeni bir 13 günlük dönem başlamakta. Timsah döneminde güvenlik arayışı daha çok gündeme gelecektir. Yeni koşullara daha açık durumdayız.

 

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Bugün

Gelecek beklentilerinizin yoğun olduğu bir gündesiniz.  Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz yerlere gitmek size iyi gelecektir. Uğraştığınız işlerde çözülme sonlanma yaşayabilirsiniz. İşlerinizde destek aldığınız kişilere yönlenmek isteyebilirsiniz fakat gün boyu kararsız tutumunuz işlerinizin de ilerlemesini engelleyecektir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Kararsızlık nedeniyle işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz bazı konularda bitişler yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşullardan etkileniyor olabilirsiniz. Bekleme zamanlarını kendinize ayırabilirsiniz. Eksik işlerinizi toparlamak, kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Akademik konularla ilgilenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Elde olmayan nedenlerden dolayı başınıza gelen olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Uğraştığınız işlerin sonuçlarını beklemek sizi yorabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ortaklı para durumundaki dalgalanmalarla uğraşacağınız bir gündesiniz. Kararsız koşullar sizi yorabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Yaşanan olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Kriz yaratacak olan durumlardan olduğunca uzak durmakta fayda var. Sakin kalıp olayları lehinize çevirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Dengede kalmak isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içindeki işlerin ilerlememesi sizi yorabilir. Kararsızlık nedeniyle ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Uğraşlarınızla ilgili konularda feragat etmek durumunda kalabilirsiniz. Tamamlanma içinde olacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınıza ait sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeye özen gösterin. İşlerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Tenkit edici tavrınızdan sıyrılabilirseniz, daha sakin bir gün geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Harcamalarınızı abartma eğiliminde olacağınız bir gündesiniz. Spekülatif konular gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fakat bugün işlerinizde sıkışma olabilir. Sosyal konulara yönlenmek sizi daha fazla rahatlatabilir. Tamamlandığınızı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün güven içinde olmak sizin için çok önemli olabilir. Kendinizi rahat hissettiğiniz aile bireyleriyle görüşmek isteyebilirsiniz. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir. İlişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kabullenme içine gireceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı olaylarda iç sesinizi dinlemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kardeşlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularla ilgili bir karar verme durumundaysanız beklemeler yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Karar vermeden önce dikkatli olmakta fayda var. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal yatırımlarınızla ilgili belirsizlikler sizi yorabilir. Kararsızlık yaşayabileceğiniz durumlar söz konusu. Harcamalarınızla ilgili konularda kendinize sınır getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda, başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerde çözülmeler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebiliriz. Kararsız tutumlar içinde kalacağınız zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizin sıkışmasından çıkan gerilimlere dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bilemediğiniz olaylarla ilgili konulara özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Olaylarda iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz sizin için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Gün içinde uğraştığınız işlerde ilerleme kaydetmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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