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19.10.2020 - 13:21 |

Söz Ve Nişan Masası Nasıl Süslenir? Evde En Güzel Süsleme Fikirleri

Evlenmek üzere olan çiftlerin söz veya nişan tarihlerinin yaklaşması ile birlikte her çift gibi tatlı bir heyecan sarmaya başlamıştır. Özellikle masa süsleme işleri için pek çok araştırma yapılmaktadır. Söz ve nişan süslemeleri ile sizlerde masalarınızı kendiniz süsleyebilirsiniz. Peki Söz ve nişan masası nasıl süslenir? Evde en güzel süsleme fikirlerini sizler için derledik.

Söz Ve Nişan Masası Nasıl Süslenir? Evde En Güzel Süsleme Fikirleri
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Yeni evlenecek çiftlerin söz ve nişanları dışarda yapılabileceği gibi evlerde de yapılmaktadır. Bu nedenle evde masaların nasıl süsleneceği araştırılmaya başlanmıştır. Nişan ve söz organizasyonları için pek çok süslemeler bulunmaktadır.

Nişan veya Söz Masa Süslemelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Söz ve nişan merasimleri için süslemeler seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur çiftin kullanacakları kıyafetlerin ortam ile uyum sağlamasıdır. Bu nedenle karar verilmesi gereken nokta organizasyonun evde mi yoksa dışarda mı yapılacağıdır.

Evde yapılacak organizasyonlarda kendiniz pek çok nişan veya söz malzemelerini seçip süslemelerinizi yapabilirsiniz. Fakat bunları yaparken bir konsept belirlenmelidir. Renk uyumuna da dikkat edilerek süslemekler yapılmalıdır.

Söz ve Nişan Masası Nasıl Süslenir?

Nişan veya söz merasimini evde yapacaklar için pek çok masa süslemeleri bulunmaktadır. Evlerde hazırlanan masalarda kullanılan aksesuarların minimal olması tercih edilmelidir. Çünkü evde yapılan nişanlar dışarıda yapılanlara göre daha sade olmaktadır.

Nişan veya söz merasimlerinde masa süslemelerinden renkli boncuklar kullanabilirsiniz. Bunun dışında taze mevsim çiçekleri ile masayı süsleyebilirsiniz. Konseptin metalik renklerde düşünüldüyse altın veya bronz renklerde vazolarda kullanabilirsiniz. Vazolar çiçekler ile birlikte masaya farklı bir hava katacaktır.

Bunlar dışında şamdanlar veya dekoratif fanuslarda kullanabilirsiniz. Masa süslemesinin dışında masa etrafında da aksesuarlar kullanılabilir. Nişan ve söz merasimi yapılan alan müsait ise masa etrafına büyük mumlar koyarak romantik hava da katabilirsiniz.

Evde En Güzel Süsleme Fikirleri

Evlenecek olan çiftlerin söz ve nişanları evde yapılacak ise şüphesiz en önemli şey nişan masasının süslenmesidir. Eğer bir organizasyon tutulmadıysa kendiniz de farklı masa süsleri ile muhteşem bir nişan gecesi düzenleyebilirsiniz.

Nişan masası süslerinde en önemli nokta masa örtüsüdür. Çünkü masaya ilk bakıldığında dikkat çeken ilk unsur masa örtüsüdür. Masa örtüsü ile beraber örtü üzerinde bulunan süslemeler ile uyumlu olması gerekir. Masa örtüleri şifon, dantel veya saten olarak seçilebilir. Bunlar dışında pul işlemeleri veya parlak renklerde örtüler de tercih edilebilir.

Masa örtülerinin üzerini sadece çiçekler ile süsleyerek sade ve şık bir görüntü yakalayabilirsiniz. Ayrıca masa üstlerinde kullanılan şamdanların yeri ayrıdır. Özel günlerde masa üstlerine konulan dekoratif şamdanlara masa üstlerinde yer verebilirsiniz.

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