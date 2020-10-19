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19.10.2020 - 15:58 |

Söz Ve Nişan Tepsisi Hakkında Merak Edilenler; Tepsiyi Kim Tutar, İçerisinde Neler Bulunur?

Evlenmeye karar verdikten sonra karı-koca adaylarını bazı süreçler bekler. Öncelikle tabii ki söz ve ardından nişan merasimi gerçekleşir. Bu süreçte de bazı geleneklerin uygulanması gerekir. Bu gelenekler için de bazı hazırlıklar yapılmalıdır. Örneğin söz ve nişan tepsisi nasıl hazırlanır? Ya da tepsiyi kim tutar ve tepsinin içeriği nedir? İşte tüm bu soruların cevapları.

Söz Ve Nişan Tepsisi Hakkında Merak Edilenler; Tepsiyi Kim Tutar, İçerisinde Neler Bulunur?
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Söz tepsisi söz yüzüklerini, nişan tepsisi ise nişan yüzüklerini barındırır. Öncelikle bu tepsilerin içerisinde birbirine kurdele ile bağlı iki yüzük ve bir de makas bulunmaktadır.

SÖZ VE NİŞAN TEPSİSİNİN İÇERİĞİ

Bazen çiftler söz ve nişan tepsilerine isimlerini içeren bir süs eklemeyi tercih ediyor. Bazen de tanıştıkları tarihi de bu tepsi içerisine yerleştiriyorlar. Önemli olan tepsiyi sade mi, yoksa dikkat çekici halde mi istediğinizdir. İki şekilde de yaratıcı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bu konuda hazır bir tepsi edinebileceğiniz gibi, özel bir tasarım da yaptırabilirsiniz.

Söz ve nişan tepsileri için genelde çok büyük ya da çok küçük tepsiler önerilmez. Tercih edilen tepsi orta büyüklükte bir tepsi olmalıdır. Söz ve nişan merasimleri bittikten sonra bu tepsileri, ileride çocuklarınıza hediye etmek için saklayabilirsiniz.

Söz ya da nişan tepsisi genellikle erkek tarafınca alınır, çiçek ve çikolatalarla süslenir. Kız evine bu tepsiyle gelinir. Genellikle bu konuda eskiden beridir işlemeli gümüş tepsiler tercih edilmektedir. Fakat artık günümüzde pek çok yeni söz ve nişan tepsisi modeli bulunmaktadır. Bu tepsiler altın olabilmekle birlikte, ahşap da olabilmektedir. Son yıllarda piyasaya pek çok yaratıcı tasarım çıkmıştır.

Söz ve Nişan Tepsisi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Söz ve nişan tepsisi için mutlaka bir alışveriş gerçekleştirmeniz gerekmiyor. Kendi yaratıcılığınızla oldukça şık ve ilgi çekici söz ve nişan tepsileri yapabilirsiniz. Söz ve nişan tepsisinin içine boncuklar ya da kendi yapmış olduğunuz işlemeli örtüler, danteller yerleştirebilirsiniz. Söz ve nişan tepsisi hazırlarken dikkat etmeniz gereken şey, tepsi içindeki her şeyin bir uyum içinde olmasıdır.

Söz ve Nişan Tepsisini Kim Tutar?

Söz ve nişan tepsileri genellikle gelinin yakın bir arkadaşı ya da düğünde nedimesi olacak kişi tarafından tutulur. Fakat mutlaka böyle olmak zorunda değildir, tepsiyi herhangi biri de tutabilir. Bazı durumlarda tepsiyi gelinin kız kardeşi ya da akrabalarından bir ide tutabilir. Fakat genellikle tepsiyi taşıyan kişinin bekar olmasına özen gösterilir. Türkiye'de nişan ve söz tepsisini erkeklerin tutması çok nadir rastlanan, hatta neredeyse hiç rastlanmayan bir durumdur.

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