Stres yükseliyor

Bugün ne yapılabilir? Gün boyunca daha özenli ve dikkatli olmaya çalışalım. Bugün Güneş ve Mars karşı karşıya gelmeye başlıyor. Mars geri hareketinin en üst seviyesindeyiz. Bu nedenle bazı engeller ve gerilimler artmakta. Merkür iyice yavaşlarken eldeki işleri gözden geçirmeli, nerelerde eksiklerimiz olabilir, görmeye bakmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde (7:55) Başak burcuna ilerleyen Ay, özellikle sağlık ve işteki düzenle ilgili uğraşlara dikkat etmek gerektiğini anlatıyor. Gergin durumlar, terslikler söz konusu olabilir. Özellikle akşam saatlerinde daha sakin ve dengeli olmaya çalışmalıyız. Bu saatlerde kazalar, tartışmalar ve acele ile hareket etmemize neden olabilecek koşullarla karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Kamış Daha odaklı olmak gerekiyor. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Kamış günündeyiz. Bugün dikkatli yaklaşımlar içinde kalmalıyız. Kamış günlerinde belirli konularda önyargılarımızın kurbanı olmamaya bakmalı ve daha esnek davranabilmeliyiz.