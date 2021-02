Suda Eriyen Vitaminler Hangileridir? Vitaminlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

İnsan sağlığına birçok açıdan faydalı olan B vitamini de birçok türe ayrılır. B9 vitamini folik asit adıyla bilinirken, B12 vitaminin diğer adı da kolamindir. Diğer B vitaminleri: B1, Ribolflavin, B3, B5, Piridoksin, B7 vitamini.



Suda Eriyen Vitaminler Hangileridir?



1- C Vitamini:



Askorbik asit adıyla da bilinen C vitamini, en çok turunçgillerde bulunur. Kışın sıklıkla tüketilen portakal, elma, mandalina meyveleri vücut direncinin yükselmesini ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasını sağlar.



C vitamini bakımından zengin olan diğer bir meyve ise kivi. Ülkemizde yetiştirilmeye başlamasıyla birlikte tüketim oranı artan kivi, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıkları yarı yarıya azaltır. Ciltteki yağ oranını da dengeler.



C vitaminin diğer faydaları şu şekilde sıralanabilir:



- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve iyileşme sürecini hızlandırır.

- Saç dökülmesini önler.

- Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı korur.

- Enerji verir.



2- B1 Vitamini:



Diğer adı Tiamin'dir. Yağın karbonhidrata dönüşmesini sağlayan B1 vitamini, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların zararlı etkilerini en aza indirger. B1 vitamini eksikliği, kansızlığa ve kronik yorgunluğa neden olabilir.



3- Riboflavin:



Suda eriyen vitaminlerden bir Riboflavin'dir. B2 vitamini adıyla da bilinir. Kemik gelişimini destekler, büyüme hormonlarının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Cilt sağlığına da faydalı olan riboflavin, sivilce ve aknelerin çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.



Ispanak, bezelye ve brokoli gibi sebzeler, riboflavin bakımından zengin besinler arasında yer alıyor.



4- Pantotenik Asit:



Hem kırmızı hem de beyaz ette bulunan pantotenik asit, ödemin atılmasını kolaylaştırır. Vücuda zindelik verir ve vücudun antikor üretmesini sağlar.



5- Folik Asit:



Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan folik asit, midede fazla asit birikmesini önler. Gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına karşı korur. Hazımsızlık şikayeti olan kişilerin düzenli aralıklarla folik asit içeren besinler tüketmesi gerekiyor. Bu besinler yoğurt, kırmızı et, süt, sakatat, pancar ve kuru fasulyedir.



Vitaminlerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?



Vitaminler çözündükleri maddeye göre sınıflandırılır:



1- Suda çözünen (eriyen) vitaminler

2- Yağda çözünen vitaminler