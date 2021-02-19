Sumağın Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Sumak Nasıl Kullanılır, İshal Yapar Mı?

Sumak yemeklerde kullanılmasının dışında tekstil ve deri sanayisinde de kullanılır. Bir başka kullanım alanıysa ahşap çürümesidir. Sumak ahşap çürümelerini önler. Sumak; yabani otların içerisinde olan bir bitkidir. Sumak; meyvelerinin toplanarak kurtulmasından ve daha sonra toz haline getirilmesinden sağlanan baharata denir. Sumak; insan sağlığı açısından birden fazla yarara sahiptir.

Sumağın Faydaları Nelerdir?

Sumağın faydaları;

- Kemik erimesi ya da kemik kaybına neden olan durumların iyileşmesine katkı sağlar.

- Anne sütünün artmasına yardımcı olur.

- İdrar yolundaki toksinlerin vücuttan atılmasına destektir.

- Kalp sağlığı adına yararlıdır.

- Sindirim sorunlarının tedavisinde etkili bir baharattır.

- Adet kramplarının hafiflemesine yardımcıdır.

- İdrar enfeksiyonlarının geçmesine destektir.

- Obezite ve şeker hastalığı tedavisinde oldukça etkilidir.

- Asit reflü, mide hastalıkları, kabızlık, düzensiz bağırsak hareketleri, ateşli bulgular gibi yaygın sindirim bozukluklarının tedavisine destek olur.

- Adet düzensizliğine iyi gelir.

- Sumak; antioksidanlara sahiptir.

- Sumak; kadınlarda oluşan vajinal akıntı tedavisinde kullanılmaktadır.

Sumağın Zararları Nelerdir?

Sumağın zararları;

- Sumak; mango ve kajunun ailesinden olduğu için, sumak tüketmeden önce hekime danışılması gerekebilir. Sumağın alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği belirtilmelidir.

- Yemek yenmeden tüketilen sumak, açlığa sebep olur.

- Tansiyon hastaları sumak tüketirken dikkatli olmalıdır. Bunun nedeni, sumağın tansiyon yükselten bir etkiye sahip olmasıdır.

- Sumak, yağların parçalanmasını hızlandıran etkiye sahip olduğundan, fazla tüketilmesi sonucunda kilo kaybına sebep olabilir.

Sumak Nasıl Kullanılır?

Sumak yemeklerin içerisinde kullanılan bir baharattır. Bununla beraber nohutların iyi pişmesi için 1 litre su içerisine 100 gram sumak eklenerek, nohutlar pişirilebilir. Bunun dışında kaynayan suyun içerisine sumak ekleyerek, demlenmesi beklenir. Ardından çay şeklinde tüketilir. Arzu edilmesi ile beraber bal ilavesi de yapılabilir. Sumağın bir bardak kaynamış suya eklenmesi ve soğutulması halinde gargara yapılması da mümkündür. Sumağı bu şekilde kullanmak; diş ve diş eti hastalıkları için birebirdir. Belli bir süre sumakla ağız gargarası yapmak, ağız bakımına olumlu etkiler sağlayacaktır.

Sumak İshal Yapar mı?

Sumak; hazımsızlığa iyi gelir. Bununla beraber boşaltım sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olarak ishal ve kabız sorunlarını çözer. Bu yüzden sumak, ishal yapmaz.