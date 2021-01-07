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07.01.2021 - 12:36 |

Sumak neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sumak nasıl kullanılır, çayı yapılır mı?

Sumak hangi rahatsızlıklara iyi gelmektedir? Sumak kullanılmasının faydaları nelerdir? Sumak nasıl kullanılır? Sumak çayı nasıl yapılır? Sumak çayı nasıl içilmelidir? Sumak kullanmanın yan etkileri var mıdır? Hangi yemeklerde sumak kullanmak lezzet katmaktadır? Sumak en iyi nerede bulunmaktadır? Sumak kullanımının yaygın olduğu yerler nelerdir? Sumak kullanımı ve faydaları hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik...

Sumak neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Sumak nasıl kullanılır, çayı yapılır mı?
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Son yıllarda bağışıklık güçlendirmek için yapılan araştırmalarda ortaya birçok faydası çıkan sumak kullanımı kolay ve yiyeceklere lezzet katan yönüyle de ilgi konusu olmaktadır. Sumak kullanımında birçok kişi mutfaklarda lezzet katmak amacında iken gelişen araştırma şartları sumağın sağlık açısından faydalarını da göz önüne sermektedir. Sumak neye iyi gelir sorusunun yanıtı olarak;

Sumak faydaları nelerdir?

Sumak suyu üst solunum yolları enfeksiyonlarında birçok hastalıkta iyi gelen bir yöntemdir. Özellikle sumağın suyu kaynatılması ile elde edilen su gargara yöntemiyle boğaz, ağız ve diş iltihaplanmasında kullanılabilmektedir. Sumak sadece suyu ile değil baharat olarak kullanıldığında da sindirimi kolaylaştıran bir fayda sunmaktadır. Sumak aynı zamanda kilo problemlerinde ve diyabet hastalıklarında düzenleyici etki göstermektedir.

Sumak neye iyi gelir, faydaları nelerdir Sumak nasıl kullanılır, çayı yapılır mı

Sumak gıda zehirlenmelerine iyi geldiği gibi vücuttaki zehirli yapay maddelerin atılımını da sağlamaktadır. Akciğer enfeksiyonlarını önlemekte ve yüksek ateş gibi ani oluşan durumlarda fayda sağlamaktadır. Sumak suyu tüketimi günlük stres ve yorgunluk gibi hallerden kurtulmaya yaradığı gibi depresyon hastalıklarından da uzak kalmaya yardımcı olmaktadır. Hücre yenileyici etkisi sayesinde cilt bakımını da düzenleyici bir etki göstermektedir.

Sumak nasıl kullanılır?

Sumak kullanımı mutfaklarda baharat olarak sınırlı değildir. Sağlık açısından kullanımında özellikle sumağın su ile kaynatıldıktan sonra kullanımı da faydalı olmaktadır. Sumak kullanımında çay da yapılması veya bitki çaylarına katılarak tüketilmesi mümkündür. Yiyeceklerde yoğurt üzerine eklenerek ve salatalarda kullanılarak sindirimi düzenlemektedir.

Sumak çayı nasıl yapılmalıdır?

Sumak çayı öğütülmüş sumağın su ile kaynatılması şeklinde yapılmaktadır. Sumak miktarı bir çay bardağı sumak içerisine 3 su bardağı su eklenerek yapılabilmektedir. Sumak eğer acı geliyor ise su miktarı artırılabilir. Sumak kaynatıldıktan sonra sade bir şekilde içilemiyor ise bal ile tatlandırılmalıdır. Sumak çayı içerisindeki sumak süzülerek çayı tüketilmelidir.

Sumak çayı özellikle boğaz ağrılarında akciğer enfeksiyonlarında kullanılan ve faydası olan bir çaydır. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişiler sumak çayını bağışıklıklarını güçlendirmek için de kullanabilmektedirler.

Sumak çayı detoks görevinde kullanıldığı gibi vücudun sindirimini de hızlandırabilmektedir. Sağlıklı kilo vermek isteyen kişiler ara sıra sumak çayı tüketmelidirler. Sumak çayı yapılırken kaynadıktan sonra içerisine kekik yağı veya başka sağlıklı yağlardan damlatılarak boğaz enfeksiyonları hafifletilebilmektedir.

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