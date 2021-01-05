Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir?

Sumak sağlığa çok faydalı olduğu için özellikle geleneksel tıp sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak düzenli bir şekilde sumak çayını yapıp içmenin hazımsızlık ve cildi korunma gibi pek çok faydası bilinmektedir.



Sumağın Faydaları Nelerdir?



Sumak kullanıldığı zaman yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra pek çok sağlık sorununa da doğal bir çözüm olmaktadır. Tüketildiğinde hastalıkların iyileşme göstermesini sağlayan sumağın faydaları aşağıdaki gibidir. Bunlar;



Kalbi Destekler ve Karaciğeri Korur



Günümüzde yüksek kolesterol, kalp ve de karaciğer rahatsızlıklarının en bilinen nedenidir. Yapılan araştırmalar sonucunda sumak tüketiminin düzenli bir şekilde olması kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir. Bu sonuç sumağın, kalbi desteklediğini ve karaciğeri koruduğunu göstermektedir.



Antioksidan Özelliği İle Vücudu Korur



Sumak, antioksidan özelliği bulunan bir baharattır. Bu özelliği sayesinde kişinin vücudunun toksinlerden arınmasına destek olarak zehirlenmelerin de önüne geçer. Buna ek olarak kanser hücreleri ile savaşarak kanser hücrelerinin vücut üzerinde yayılmasına engel olur.



Enfeksiyonel Hastalıkları Önler



Sık tüketilen sumak vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozukluğu, bronşit gibi pek çok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Sumak üzerine yapılan çalışmalara göre sumak iyi bir antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı, artrit gibi enflamatuar hastalıkların tedavisinde yararlı olduğu ortaya çıkmıştır.



Cildi Koruyucu Özelliği



Anti-inflamatuar ve de antimikrobiyal özellikleriyle birlikte sumak, cilt sorunlarının da tedavisinde önemli rol oynar. Sumak tüketimi, yaraların iyileşmesinde yardımcıdır.



Sumak Suyu Çayı ve Sumak Yaprağı Neye İyi Gelir?



Sumak suyu çayı günümüzde soğuk su ile karıştırılıp içildiği gibi bu şekilde yemeklere de katılabilir.



Sumak Çayı Hazırlanışı



1 litrelik su içine 100 gr sumak eklenip demlenen çay düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Genel olarak günde 3 çay bardağı kadar içildiğinde sumak çayının vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olup birçok hastalığa karşı da kişileri koruduğu bilinmektedir. Ayrıca daha az miktarda hazırlayıp taze olarak tüketmek isteyen kişiler bir çay bardağı kaynamış su içine bir tatlı kaşığı sumak ilave edilerek hazırlanabilir.



Sumak Çayı Neye İyi Gelir?



Lübnan asıllı olan sumak çayı pek çok hastalığın tedavisine ek olarak yardım olmaktadır. Bunlardan bazıları;



Adet Düzensizliğine Etkisi



Bayanların adet döneminde yaşadığı ağrıların azalmasında genel olarak sumağın etkisi olduğu bilinir. Düzensiz bir adet yaşayan kadınlar sumak bitkisinden faydalanırlar. Bayanlar adet dönemlerinden önce ve adet dönemleri sırasında düzenli bir şekilde sumak çayı tüketirler ise ağrılarının azaldığı bilinmektedir.



İdrar Söktürücü Etkisi



İdrar söktürücü özelliği bulunan sumak, vücudun idrar üretmesine yardımcı olur ve de vücuttan atılması gerekli toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. İdrara çıkarken sorun yaşayan kişilere çözüm olup ağrılı idrar ve ya mesane iltihaplarına da iyi gelmektedir.



Detoks Etkisi



Günümüzde vücutta yer alan zararlı toksinlerin atılması her daim insan sağlığı adına çok önemlidir. Sumak çay tüketimi sayesinde vücuttan atılması gerekli toksinler ve atıklar kolaylaşmaktadır.



Sindirim ve Dolaşım Sistemine Etkisi



Sumak çayının sindirim ve dolaşım sistemine etkisi oldukça büyüktür. Solunum sorunlarını en aza indiren sumak, göğüs ve de solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde sık sık kullanılır.



Sumak Yaprağı Neye İyi Gelir?



Ülkemizde yaygın olarak kullanılan sumak yaprağı çiğnenerek tüketilmektedir. Çiğnenmiş sumak yaprakları genel olarak kişilerde deri döküntüleri ve de iltihaplı diş etlerine çok iyi gelmektedir.