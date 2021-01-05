Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir?
05.01.2021 - 14:00 |

Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir?

Sumak yemeklere verdiği aromalar sayesinde yaygın bir şekilde tüketilen ve kişilerin sağlığına önemli etkiler sağlayan bir baharattır. Bu nedenle sumağın faydaları nelerdir? Sumak suyu çayı ve sumak yaprağı neye iyi gelir? Detaylı bir şekilde derledik.

Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir?
ABONE OL

Sumak sağlığa çok faydalı olduğu için özellikle geleneksel tıp sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak düzenli bir şekilde sumak çayını yapıp içmenin hazımsızlık ve cildi korunma gibi pek çok faydası bilinmektedir.

Sumağın Faydaları Nelerdir?

Sumak kullanıldığı zaman yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra pek çok sağlık sorununa da doğal bir çözüm olmaktadır. Tüketildiğinde hastalıkların iyileşme göstermesini sağlayan sumağın faydaları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Kalbi Destekler ve Karaciğeri Korur

Günümüzde yüksek kolesterol, kalp ve de karaciğer rahatsızlıklarının en bilinen nedenidir. Yapılan araştırmalar sonucunda sumak tüketiminin düzenli bir şekilde olması kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir. Bu sonuç sumağın, kalbi desteklediğini ve karaciğeri koruduğunu göstermektedir.

Antioksidan Özelliği İle Vücudu Korur

Sumak, antioksidan özelliği bulunan bir baharattır. Bu özelliği sayesinde kişinin vücudunun toksinlerden arınmasına destek olarak zehirlenmelerin de önüne geçer. Buna ek olarak kanser hücreleri ile savaşarak kanser hücrelerinin vücut üzerinde yayılmasına engel olur.

Enfeksiyonel Hastalıkları Önler

Sık tüketilen sumak vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozukluğu, bronşit gibi pek çok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Sumak üzerine yapılan çalışmalara göre sumak iyi bir antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı, artrit gibi enflamatuar hastalıkların tedavisinde yararlı olduğu ortaya çıkmıştır.

Cildi Koruyucu Özelliği

Anti-inflamatuar ve de antimikrobiyal özellikleriyle birlikte sumak, cilt sorunlarının da tedavisinde önemli rol oynar. Sumak tüketimi, yaraların iyileşmesinde yardımcıdır.

Sumak Suyu Çayı ve Sumak Yaprağı Neye İyi Gelir?

Sumak suyu çayı günümüzde soğuk su ile karıştırılıp içildiği gibi bu şekilde yemeklere de katılabilir.

Sumak Çayı Hazırlanışı

1 litrelik su içine 100 gr sumak eklenip demlenen çay düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Genel olarak günde 3 çay bardağı kadar içildiğinde sumak çayının vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olup birçok hastalığa karşı da kişileri koruduğu bilinmektedir. Ayrıca daha az miktarda hazırlayıp taze olarak tüketmek isteyen kişiler bir çay bardağı kaynamış su içine bir tatlı kaşığı sumak ilave edilerek hazırlanabilir.

Sumak Çayı Neye İyi Gelir?

Lübnan asıllı olan sumak çayı pek çok hastalığın tedavisine ek olarak yardım olmaktadır. Bunlardan bazıları;

Adet Düzensizliğine Etkisi

Bayanların adet döneminde yaşadığı ağrıların azalmasında genel olarak sumağın etkisi olduğu bilinir. Düzensiz bir adet yaşayan kadınlar sumak bitkisinden faydalanırlar. Bayanlar adet dönemlerinden önce ve adet dönemleri sırasında düzenli bir şekilde sumak çayı tüketirler ise ağrılarının azaldığı bilinmektedir.

İdrar Söktürücü Etkisi

İdrar söktürücü özelliği bulunan sumak, vücudun idrar üretmesine yardımcı olur ve de vücuttan atılması gerekli toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. İdrara çıkarken sorun yaşayan kişilere çözüm olup ağrılı idrar ve ya mesane iltihaplarına da iyi gelmektedir.

Detoks Etkisi

Günümüzde vücutta yer alan zararlı toksinlerin atılması her daim insan sağlığı adına çok önemlidir. Sumak çay tüketimi sayesinde vücuttan atılması gerekli toksinler ve atıklar kolaylaşmaktadır.

Sindirim ve Dolaşım Sistemine Etkisi

Sumak çayının sindirim ve dolaşım sistemine etkisi oldukça büyüktür. Solunum sorunlarını en aza indiren sumak, göğüs ve de solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde sık sık kullanılır.

Sumak Yaprağı Neye İyi Gelir?

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan sumak yaprağı çiğnenerek tüketilmektedir. Çiğnenmiş sumak yaprakları genel olarak kişilerde deri döküntüleri ve de iltihaplı diş etlerine çok iyi gelmektedir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma ortamınızda yaşayacağınız gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var. Yaşayacağınız olaylarda bütünü görmek size kolaylık sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. İkili ilişkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaşanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var.         İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akıcı enerjiler var. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinSevişmenin önündeki engeller
Alp Türkalp
Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYetişemiyor musun?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliği Nelere Yol Açar?

Magnezyum Eksikliği Belirtileri Nelerdir? Magnezyum Eksikliği Nelere Yol Açar?

Diyabetliler neden virüs ve enfeksiyonlardan daha iyi korunmalı?

Diyabetliler neden virüs ve enfeksiyonlardan daha iyi korunmalı?

Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir?

Sumak neye iyi gelir? Sumağın faydaları nelerdir?

Kolesterol Belirtileri Nelerdir? Yüksek Kolesterol Nasıl Düşürülür, Tedavi Yöntemleri

Kolesterol Belirtileri Nelerdir? Yüksek Kolesterol Nasıl Düşürülür, Tedavi Yöntemleri 

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet