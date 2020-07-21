Susam Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Susam denildiğinde herkesin aklına ilk olarak simit ve poğaçalarda görmeye alışkın olunan sarı renkli tohumlar gelmektedir. Besin değeri ve çeşitli tariflere kattığı tat ile önemli bir yere sahiptir. İnsan sağlığına olumlu etkileri olan pek çok özelliği bulunmaktadır.



Susam Nedir?



Enerjisi, yağı ve yüksek besin değerine sahip susam tohumu, kuru pastaları, poğaça ve çeşitli süslemeleriyle bilinmektedir. Bilhassa simit üzerinde kullanılmasıyla meşhurdur. Genelde hamur işlerinin tamamlayıcı olarak kullanılan susam, içerisinde pek çok vitamin bulundurmaktadır. Farklı şekillerde kullanılmak üzere tohumdan yağ da üretilmektedir.



Susam çeşitleri kullanıldıkları ürünlere göre sınıflara ayrılmaktadır. En fazla bilinen türü simitlerin üzeri için kullanılan hafif iri boyutlu olanıdır. Öteki çeşitlere benzese de hamburger ekmeği üzeri için kullanılan türü değişik bir susamdır. Bir başka çeşidi ise pasta ve kıtır bisküviler üzeri için kullanılan susamdır. Tahin ve helvalarda kullanılan çeşidiyle beraber paketlik susam türleri de bulunmaktadır.



Susam Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır?



Susam bitkisi en çok Afrika olmakla birlikte sıcak bölgelerde üzere sıcak bölgelerde yoğun olarak yetişen bir üründür. Değişik renklerde susam çiçeği açan bu bitkinin boyu da genelde uzundur. Susam bitkisinin içeriğinde bulunan faydalı maddeler birçok derde devadır. Bununla birlikte vücudun çok daha iyi çalışmasını da sağlamaktadır.



Ülkemizde ise Şanlıurfa da yetiştirilmektedir. Sıcak iklim bitkisi olduğundan en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinde yetiştirilmektedir. İlkbahar aylarında ekilmektedir ve tohumların yetişme süresi kısadır.



Susamın Faydaları Nelerdir?

Susam kan basıncını dengelemektedir. Sık tüketildiği zaman kalp rahatsızlıklarını önler.

Susamın en önemli faydalarından biri kemik sağlığına destek olmasıdır. Bu durumda susam boy uzatır denilebilir.

İçinde bulundurduğu vitaminlerce zengin bir besin olduğundan, susam tüketilmesi neticesinde anksiyete problemleri azalarak ruh sağlığı olumlu şekilde etkilenmektedir.



Susamda göz sağlığına faydalı, destekleyici maddeler bulunmaktadır. Böylece daha iyi ve daha net görebilmek olanaklı hale gelir.

Susam, nefes yollarını rahatlatması sebebiyle astım türü rahatsızlıkların olumsuz etkilerini azaltır.

Susam genel manada metabolizmayı güçlendirir ve bu sayede enerjik hissedilmeyi sağlar.

Tansiyon ve Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Ağız sağlığını olumlu şekilde etkiler. Ayrıca diş eti ve dişler güçlendirir.

Kronik seviyeye gelmiş om ağrılarının rahatlaması için bu gıdayı tüketmek faydalı olur.

İçerisinde bulunan demir oranı sayesinde anemi vb. kan rahatsızlıklarına karşı olumlu bir etkisi bulunmaktadır.

Susam yüksek oranda lif içerdiğinden boşaltım sisteminin daha iyi çalışmasına destek olur.

Susamda bulunan onarıcı keratin etkisiyle saç tırnak sağlığı için etkili bir besin maddesidir.



Susamın Zararları Nelerdir?



Susamın belli başlı zararlarından biri hassas bünyelerde oluşturduğu susam alerjisi şeklinde tanımlanabilir. Susam alerjisinin semptomları baş dönmesi, tansiyon sorunları ve ciltte kızarıklıklar şeklinde meydana gelir. Susamın bir diğer zararı ise bu gıdanın gereğinden fazla tüketilmesi sonucu kilo aldırabilmektedir. Ayrıca susamın aşırı tüketilmesi durumunda mideyi etkilemektedir. Mide sorunları yaşayanlar için olumsuz etkileri olabilir.