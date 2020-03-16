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16.03.2020 - 02:37 |

Tansiyon İçin Hangi Bölüme Gidilir? Yüksek Tansiyon Ve Düşük Tansiyon İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Tansiyon nedir? Tansiyonun olması gereken değer aralığı nedir? Tansiyon tanısı ve tedavisi için hangi bölüme gidilir? Tansiyon hastası hangi doktordan randevu alır? Şeklinde sıklıkla sorulan soruları cevaplayarak tansiyon hakkında bilgi edinilebilir.

Tansiyon İçin Hangi Bölüme Gidilir? Yüksek Tansiyon Ve Düşük Tansiyon İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Günümüzde en çok rastlanan hastalıklardan birisi tansiyon hastalığıdır. Tansiyon damarlarda bulunan kan basıncına denilmektedir. Tansiyonun normal değerden düşük ya da yüksek olması ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu durumda alanında uzman bir hekime başvurmak gerekmektedir.

Tansiyon Nedir?

Tansiyon kalpten pompalanan kanın damarlarda oluşturduğu basınca denilmektedir. Tansiyon hastalığı ise bu basıncın olması gerekenden düşük ya da yüksek olması durumunu ifade etmektedir. Bu hastalıkta küçük ve büyük tansiyon değerleri dikkate alınmaktadır.

Büyük tansiyon (sistolik); kalbin kan pompaladığı zaman damarlarda oluşan basınç değerini ifade etmektedir.

Küçük tansiyon (diyastolik); kalbin gevşediği ve damarlara kan göndermediği zaman diliminde oluşan damar basıncını ifade etmektedir.

Tansiyon hastalığı her iki değerin ya da birisinin yüksek olması halinde yüksek tansiyon (hipertansiyon) olarak tanımlanmaktadır. Bu durumda kişiye tansiyon düşürmeye yönelik tedavi uygulanmaktadır.

Küçük ve büyük tansiyon değerlerinin normalden daha düşük olması ise düşük tansiyon (hipotansiyon) olarak tanımlanır. Tansiyonu yükseltip normal düzeyde tutmak için tedavi süreci başlatılır.

Tansiyonun Olması Gereken Değer Aralığı Nedir?

Tansiyon kişinin yaşına, cinsiyetine ve biyolojik yapısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu değişiklik çok fazla bir fark oluşturmamaktadır. Büyük tansiyon için normal kabul edilen değer 120-130 arası olmaktadır. Küçük tansiyon için normal değer aralığı ise 70-90 olarak belirlenmiştir. Erken yaşlarda tansiyonun düşük olarak ölçülmesi normal olarak değerlendirilmektedir. Genç ve çocukluk döneminde sağlık açısından risk teşkil etmemektedir.

Tansiyon İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Tansiyon hastalığı şüphesi olan kişiler kardiyoloji ya da dahiliye polikliniklere başvurmaları gerekmektedir. Tansiyon hastalığının tanı ve tedavisi için ilk olarak dahiliye bölümüne başvurmak daha doğru olmaktadır.

Kişide oluşan belirti ve şikayetler tansiyon belirtisi olması halinde hasta takibe alınmaktadır. Periyodik ölçümlerle yüksek ya da düşük tansiyon hastalığı tanısı netlik kazanmaktadır. Tansiyon hastalığının seviyesine göre ilaç ve beslenme programı tedavisi uygulanmaktadır.

Yüksek Tansiyon Ve Düşük Tansiyon İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

İlk kez tanı konulacak kişiler dahiliye uzmanı hekimlere randevu alırlar. Hastalığın tedavi sürecine ve seyrine göre isteyen kişiler kardiyoloji uzmanı hekimler ile de tedavilerini devam ettirebilirler. Hekim önerisine uyarak ilaç kullanımı ve diyet programı uygulanmalıdır. Aynı zamanda hareketli bir yaşam tarzı oluşturulması, tansiyona neden olan etkenlerden uzaklaşılması gerekmektedir.

 

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