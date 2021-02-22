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22.02.2021 - 01:54 |

Tansiyon Nedir, Normal Tansiyon Kaç Olmalıdır? Tansiyon Çeşitleri Nelerdir?

Tansiyon insan yaşamında hayati bir öneme haiz. Düşüklüğü baş dönmesi, halsizlik; yüksekliği ise ensede ağrıdan burun kanamasına kadar uzanabilen dikkate alınması gereken çeşitli belirtilere yol açabiliyor. İnsanlar günümüzde tansiyon ölçüm cihazlarını evlerinden eksik etmemeye özen gösteriyorlar. Peki tansiyon nedir, normal tansiyon kaç olmalıdır? Tansiyon çeşitleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtları detayları ile derledik.

Tansiyon Nedir, Normal Tansiyon Kaç Olmalıdır? Tansiyon Çeşitleri Nelerdir?
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Kalp sürekli aort damarı aracılığı ile kan pompalamaktadır. Bu pompalama işlemi sırasında kan, basınçla damarlara gönderilmektedir. Damarların iç duvarlarında oluşan basınç tansiyon olarak tanımlanmaktadır. Kan basıncı olarak da nitelendirilen tansiyon, doku ve organların yeterince kanlanabilmesi ve yaşam fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi açısından oldukça mühimdir. 

 Tansiyon Nedir? 

 Tansiyon, atardamarların içindeki kan basıncını ifade etmektedir. Hipertansiyonun vücuda çeşitli zararları olmaktadır. Şöyle ki kontrolsüz yüksek kan basıncı başta kalp ve böbrekler olmak üzere birçok organa zarar vermektedir. Böbrek ve kalp yetmezliği, kalp krizi gelişebilir. Ani ataklar neticesinde felç ya da beyin kanaması gelişebilmektedir. 

 Normal Tansiyon Kaç Olmalıdır?

 İdeal tansiyon kişiden kişiye göre değişmektedir. Ortalama değerler dikkate alındığı zaman büyük tansiyonun 120-130; küçük tansiyonun ise 70-90 aralığında olması normal kabul edilmektedir. Gençlerde ve çocuklarda tansiyonun düşük değerleri normal olarak kabul görmektedir. 

 Tansiyon Çeşitleri Nelerdir? 

 Tansiyon 2 farklı çeşidi mevcuttur:

 1- Hipotansiyon (Düşük tansiyon): Kan basıncının anormal şekilde düşmesi hipotansiyon olarak tanımlanmaktadır. Büyük tansiyonun 90 mm Hg, küçük tansiyonun ise 60 mm Hg değerin altında olması ile oluşmaktadır. Hipotansiyon, bazı durumlarda bulantı, kusma, halsizlik, baş dönmesi, nefes darlığı, depresyon, aşırı terleme, bayılma ve vücut ısısının düşmesi gibi belirtilere yol açabilmektedir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda doktora başvurulması önemlidir. 

 2- Hipertansiyon (Yüksek tansiyon): Tansiyonun 13/80 mm Hg değerinin üzerinde olması hipertansiyon bir diğer deyiş ile yüksek tansiyon olarak tanımlanır.

 Hipertansiyon Nedenleri Nelerdir? 

 Aşağıda sıralanan nedenler, hipertansiyonun en yaygın görülen nedenleridir. Bununla birlikte hipertansiyon hastalarının çoğunda neden bulunamamakta olup bunlara esansiyel hipertansiyon denilir. 

Aşırı tuz tüketimi

Obezite

Stres

Kalp damar hastalıkları

Böbrek hastalıkları

Genetik faktörler

Şeker hastalığı

Tiroid hastalıkları

Böbrek üstü bezi hastalıkları

Hipertansiyon Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Hipertansiyon hastalarında ilaç tedavisi oldukça önemlidir. Doktor kontrolünde ve belirtilen dozlarda ilaçların kullanımına dikkat ve özen gösterilmelidir. Hipertansiyon hastalarında ilaç tedavisinin yanında yaşam tarzlarında da değişiklik yapılması uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Yüksek tansiyon hastalarının ideal kiloda olmaları, az miktarda tuz tüketmeleri ve düzensiz egzersiz yapmaları gerekmektedir.

 Tansiyonun temelinde bulunan hastalığın tedavisinin yapılması ise esastır. Çok çeşitli tansiyon ilaçları piyasada bulunmaktadır. Bunlardan hangisinin kullanılacağı hususu ise doktorların kararına bağlıdır. Bazı hipertansiyon vakalarında ilaç tedavisi ile kolay cevap alınamamaktadır. Bu vakalara dirençli hipertansiyon adı verilir. Dirençli hipertansiyon hastalarının tedavisinde pil yöntemi tercih edilebilmekte ve bu hastalara şah damarı pili takılmaktadır. 

 Tansiyon yüksekliğine iyi gelen yaşam tavsiyelerinden biri de taze sebze ve meyve tüketimidir. Taze sebze ve meyvelerden alınan potasyum tansiyon yüksekliğine iyi gelir. Tüm bunların dışında tuzsuz ayran, greyfurt, nar suyu, sarımsak, limon suyu ve kekik gibi gıdaların tüketimi tansiyonun dengelenmesi için tavsiye edilmektedir. 

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