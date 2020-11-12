Terenin Faydaları Nelerdir? Tere Otu Ve Tere Tohumu Neye İyi Gelir?

Anavatanı Asya olan tere Türkiye'de de oldukça yaygın şekilde yetiştirilen bitkiler arasında geliyor. Özellikle sunduğu faydalar ile bir adım öne çıkan tere, aynı zamanda salatalar ya da değişik yemeklere harika bir lezzet katmaktadır. Özellikle balığın yanında garnitür olarak da servis edilen terenin faydaları son dönemlerde daha fazla ilgi görmektedir.

Terenin Faydaları Nelerdir?

Pek çok farklı vitamin ve mineral kaynağını barındıran tere, en sağlıklı ve önemli besin kaynaklarından biridir. Lezzetli bir tüketim imkanı da sağlayan tere, önemli faydaları eşliğinde sağlık açısından büyük bir katkı sunmaktadır.

- Kardiyovasküler hastalık riskini önemli oranda azaltmaktadır.

- Zengin kalsiyum miktarı sayesinde kemikleri güçlendirir.

- C vitamini bakımından zengin olduğu için soğuk algınlığını öner.

- Birtakım kronik hastalık risklerini minimum seviyede tutar.

- Diyabet hastaları için tedavi edici bir etki sağlar.

- Göz sağlığını korur ve problemleri önler.

- İmmün sistemin geliştirilmesi konusunda destek verir.

- Antioksidan etkisi ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Hazımsızlığı giderir ve iştah açar.

- Kansere karşı korur ve kansızlığın önüne geçer.

Sağladığı katkı ile beraber sunduğu faydalar üzerinden tere periyodik olarak tek başına ya da farklı yiyecek ile beraber tüketilebilir.

Tere Otu Neye İyi Gelir?

Dereotunun pek çok farklı açıdan insan sağlığını önemli katkılar sunduğunu söylemek gerekir. Ayrıca yemeklere ayrı bir lezzet vermesi ile beraber tere otu, mutfağın vazgeçilmez sebze çeşitleri içerisinde gelir.

- Yüksek oranda demire sahip olduğu için kansızlığı önler.

- Kanser hücrelerinin oluşmasını önler ve bu riski minimum seviyede tutar.

- İçeriğinde yer alan demir ve protein anne sütünün artış göstermesine olanak verir.



- Cilt lekelerine iyi gelirken aynı zamanda kepeği önler.

- Nezle ve grip ile soğuk algınlığına karşı savunma mekanizması oluşturur.

- Balgam söktürücü bir özelliği bulunur.

Bütün bu özellikleri ile beraber tere otu gün içerisinde tek başına veya farklı yemekler üzerinden tüketilebilir.

Tere Tohumu Neye İyi Gelir?

Tere tohumu özellikle kadınlar için oldukça faydalı bir bitki olarak ön plana çıkıyor. Tohumu farklı yöntemler üzerinden değerlendirmek suretiyle adet düzenlenmesine Katkı sağlamak mümkün. Yani diğer bir deyişle adet düzenleyici bir etkisi olduğunu söylemek gerekir. Aynı zamanda emziren anneler için süt miktarını da önemli oranda artırıyor. İçeriğindeki vitamin ve mineral katkıları sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken, dış etmenlere karşı koruma oluşturmaktadır. Ayrıca solunum yolu tedavisi sağlarken Omega 3 katkısı da dinç bir vücut imkanı oluşturmaktadır.

Tere Otunun Zararı Var mı?

Doğal bir bitki kaynağı olması ile beraber tere otunun herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Ancak her besin kaynağında olduğu gibi tere otunu ve tereyi de dengeli bir şekilde tüketmek gerekir. Çünkü fazlası sindirim sistemi ile beraber aşırı iltihap iştah açma gibi bir durum yaratabilir.