Tifüs Nedir? Tifüs Hastalığının Nedenleri Ve Belirtileri Nelerdir?

Tifüs aşı bulunmadan önce yıkıcı bir hastalıktır. Bugün neredeyse kayboldu. Hala sağlıksız ortamlarda büyür.

Tifüs Nedir?

Geçmişte, tifüs genellikle savaşta veya teknelerde erkeklere eşlik ediyordu çünkü bu hastalık,

konakçıları çoğunlukla sıçanlar ve farelerde olan enfekte bitlerdir. Yüksek ateş, döküntü, baş ağrısı, titreme, öksürük, kusma tifüsün başlıca semptomlarıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir aşı keşfedilmeden önce, tifüs insanlar için yıkıcı bir hastalıktı. Bugün hala Afrika, Asya, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın dağlarında ve soğuk bölgelerinde yaygındır.

Tifüs Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Birkaç tür tifüs vardır. Bunların arasındabitlerle bulaşan Rickettsia prowazeki bakterisinin neden olduğu bit tifüsü, ekzantemöz tifüs veya Avrupa tifüsünü buluyoruz. Esas olarak tropikal ülkelerde görülen sıçangil tifüsü veya tifüs, çip tarafından bulaşır.

Ekzantematöz tifüs semptomları, 7 ila 14 günlük bir kuluçka döneminden sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler daha sonra aniden ortaya çıkar. İki hafta süren ve birkaç gün 40 °C'ye kadar yükselebilen yüksek ateş öneli bir belirtidir.

Gribi anımsatan titreme, mide bulantısı, baş ağrısı ve vücut ağrıları da görülür. Dördüncü veya altıncı günden sonra vücudun her yerinde ve özellikle gövdede bir kızarıklık görülür. Semptomlar genellikle iki hafta sürer.

Tifüs Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Tifüs, riketsiya adı verilen bakterilerin neden olduğu, özellikle ateş, nörolojik bozukluklar, kızarıklık veren bir grup bulaşıcı hastalıktır. Bitler veya pireler ile bulaşırlar.

Tifüs teşhisi koymak için, deri lezyonlarından alınan bir biyopsi, hastalığın bakterilerini tanımlayabilir.

Raşitizm bakterisine özgü moleküllerin kanında varlığını göstermek için kan testleri de mümkündür.

Tifüs için ana tedavi, siklin grubuna ait antibiyotiklerdir. En şiddetli vakalarda kortikosteroidler ile birleştirileceklerdir.

Tifüs daha çok hayvanlarda görülür. Klinik tifüs belirtileri genellikle virüse maruz kaldıktan iki ila yedi gün sonra ortaya çıkar. Bazı kedi panlökopeni biçimleri hayvanın sadece birkaç saat içinde ölümüne neden olabilir, ancak hastalığın klasik seyri, aşağıdaki semptomların görüldüğü birkaç gün içinde şekillenir. Bunlar hemorajik ishal, mide bulantısı, kusma, titreme, ateş, yorgunluk aşırı, iştah azalmasıdır.

Ayrıca yıldırım körlüğü ve hareketlerin koordinasyonsuzluğu vakaları da vardır. Akut ishal ve kusmadan kaynaklanan şiddetli dehidrasyon, hayvanın sağlık durumunun kötüleşmesine neden olabilir. Yeterli beyaz kan hücresi üretmeyi durduran kemik iliğinde hasar, anemiye neden olur.